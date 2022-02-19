Номера на взорванном автомобиле в оккупированном Донецке раньше были на джипе, а не УАЗе, - журналисты. ФОТО
Журналисты указали на тот факт, что номера, которые видны на взорванном в центре оккупированного Донецка автомобиле УАЗ, ранее были на представительском джипе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написала экс-заместитель Министерства информации Татьяна Попова.
Она отметила: "Еще летом автомобильные номера ДК0101, которые были на взорвавшемся старом УАЗе начальника "народной милиции ДНР", стояли на более новом авто, заметил журналист Медиазоны Антон Пустовалов. Видимо, стало жалко, решили принести в жертву что попроще".
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+67 Игорь Д
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+40 Віталій Dsfksq
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Скрепно и внушительно.
Подоляк це ти тут себе рекламуєш чи що ?
В "лнр" наказано конфісковувати особистий автотранспорт
Тем временем, военный комиссар "ЛНР" обязал руководителей организаций обеспечить явку мужчин в пункты мобилизации.
Да я тебе.."
))
Сотні евакуйованих з ОРДО з вечора сидять у холодних автобусах - ЗМІ
https://www.pravda.com.ua/authors/4f85880262321/ КАТЕРИНА ТИЩЕНКО - СУБОТА, 19 ЛЮТОГО 2022, 12:21
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/19/7324602/
1. Как то по счастливому стечению обстоятельств на стоянке оказалась только одна эта машина и достаточно далеко от админздания.
2. Взрывчатка была размещена в багажном отделении ( это видно по причинённым повреждениям )
3. Так же не случайно выбрана именно эта модель с мягкой матерчатой крышей для уменьшения количества осколков которые могли бы причинить ущерб окружающим строениям и возможностью использования не большого заряда с нанесением максимальных повреждений автомобилю.
Как вывод: театральная постановка для обывателя
Конечно, постановка, раз номера с новой машины перекрутили на старый УАЗ, тут не надо быть Шерклом Хомсом и не надо строить из себя Хомса=)
А почему не свой лексус
Лохи больше бы поверили
Первый ***** на деревне! Многое можно сказать о владельце такого, таких номера/ОВ. Кратко - тупой совковый петушок! У нас тоже токих полно. Лет двадцать назад это было круто, наверное, а сейчас выглядит как педиковатое жлобство. Не хватает только петушарских мигалочек, за решеткой радиатора. Клоуны да и только.
Вот уж действительно обо@ сь
махинаторы фейковые!