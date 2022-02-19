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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Номера на взорванном автомобиле в оккупированном Донецке раньше были на джипе, а не УАЗе, - журналисты. ФОТО

Журналисты указали на тот факт, что номера, которые видны на взорванном в центре оккупированного Донецка автомобиле УАЗ, ранее были на представительском джипе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написала экс-заместитель Министерства информации Татьяна Попова.

Она отметила: "Еще летом автомобильные номера ДК0101, которые были на взорвавшемся старом УАЗе начальника "народной милиции ДНР", стояли на более новом авто, заметил журналист Медиазоны Антон Пустовалов. Видимо, стало жалко, решили принести в жертву что попроще".

Смотрите также: Российские СМИ сообщают о "мощном взрыве" в центре Донецка. ФОТО

Номера на взорванном автомобиле в оккупированном Донецке раньше были на джипе, а не УАЗе, - журналисты 01
Номера на взорванном автомобиле в оккупированном Донецке раньше были на джипе, а не УАЗе, - журналисты 02
Номера на взорванном автомобиле в оккупированном Донецке раньше были на джипе, а не УАЗе, - журналисты 03

Автор: 

взрыв (6737) Донецьк (6322)


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Топ комментарии
+67
Подорвали УАЗ а списали бабки как Джип.
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19.02.2022 12:20
+45
УАЗ-ето джип послє балєзні...
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19.02.2022 12:20
+40
Знову орки Путю на бабки кинули, зекономили на декорації
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19.02.2022 12:40
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УАЗіка шкода!
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19.02.2022 12:19 Ответить
Знову орки Путю на бабки кинули, зекономили на декорації
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19.02.2022 12:40 Ответить
та який то "представницький джип")))) то теж говно-УАЗ тільки "патріот")))))
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19.02.2022 12:47 Ответить
ну да . можно было в жертву принести что по проще . велосипед или тачку . для Скобеевой все равно не принципиально
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19.02.2022 12:44 Ответить
Скейт или роликовые коньки.
Скрепно и внушительно.
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19.02.2022 12:50 Ответить
Шкода, що він порожній був.
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19.02.2022 12:59 Ответить
ПТН-ХЛО-0101
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19.02.2022 12:19 Ответить
ЛА-ЛА-ЛА
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19.02.2022 12:21 Ответить
Подорвали УАЗ а списали бабки как Джип.
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19.02.2022 12:20 Ответить
Тю, ну а шо ?! Так можна було !!! Праххвесор не допетрав...
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19.02.2022 12:22 Ответить
Росія почала контргру в Україні: у ДНР і ЛНР все поки що йде за грузинським сценарієм 2008 року
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19.02.2022 12:42 Ответить
навіщо тут рекламувати ватного Подоляка що втірає дічь про те що війна вигідна США а Мордор білий та пушистий.
Подоляк це ти тут себе рекламуєш чи що ?
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19.02.2022 12:59 Ответить
УАЗ-ето джип послє балєзні...
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19.02.2022 12:20 Ответить
Після того як туди сів представітель рускай вєсни...
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19.02.2022 12:22 Ответить
причому дитячої хвороби 40-х
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19.02.2022 12:23 Ответить
ага, апосля чумки...........
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19.02.2022 12:23 Ответить
рахіту?
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19.02.2022 12:48 Ответить
дебилы
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19.02.2022 12:20 Ответить
Та ні. Звичайний "руцкий мир".
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19.02.2022 12:25 Ответить
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19.02.2022 12:21 Ответить
Жаба победила...
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19.02.2022 12:23 Ответить
Какие прагматичные террористы!
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19.02.2022 12:23 Ответить
Жлобы тупые.
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19.02.2022 12:24 Ответить
а чому так, бо там ніхто крім "ізбранних" не мав права вставити свій автомобіль, ось і подельник Пургіна взяв на "себя провакацию."
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19.02.2022 12:25 Ответить
bamr@bamr69



В "лнр" наказано конфісковувати особистий автотранспорт
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19.02.2022 12:25 Ответить
⚡️Глава "ЛНР" подписал указ о переводе госорганов, предприятий и организаций на условия военного времени.

Тем временем, военный комиссар "ЛНР" обязал руководителей организаций обеспечить явку мужчин в пункты мобилизации.
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19.02.2022 12:41 Ответить
а что, до сих пор еще не все отжали ?
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19.02.2022 14:21 Ответить
Так грубо фейки делают. Впрочем для ваты даже особо заморачиваться не нужно. Их кацапы убивать в упор будут а те все равно будут обвинять Америку и НАТО
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19.02.2022 12:25 Ответить
Уровень распила поражает. Надеемся что и армия у них такая.
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19.02.2022 12:26 Ответить
а какая же она может быть при таких "командирах"? Тут прямая причинно-следственная-связь!
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19.02.2022 12:33 Ответить
Будем надеятся. Все эти вереницы танков, которые всё едут к нашим границам и бесконечные вертолеты и Искандеры выглядят пугающе всё равно. Так что надеемся на то раздолбайство.
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19.02.2022 12:36 Ответить
Це вже давно налаштована схема! Її кацапня відпрацювала ще в І Чеченську - обкрадали навіть власних солдат
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19.02.2022 13:25 Ответить
Вибачте дорога редакціє, але то не джип і зовсім не представницький а таке саме коритце тільке модифіковане УАЗ "Посріврот"
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19.02.2022 12:27 Ответить
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19.02.2022 12:33 Ответить
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19.02.2022 14:22 Ответить
Точно, просто постарел бедняга уазик с лета.
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19.02.2022 12:44 Ответить
Та отож. Шо за начальник милиции, не мог шота получше отжать? Перед войной, Донецк кишил дорогими авто. За это время, кто уехал на этих машинах у кого асвабадители забрали, а сам начальник ездит на уазе. Совсем дела плохи в ,,республике".
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19.02.2022 12:52 Ответить
Мосфільм відпочиває...
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19.02.2022 12:29 Ответить
взорвали картонный Тигр
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19.02.2022 14:23 Ответить
Ага, тіпа народний "начальнік" їздить на бобіку. Ніяк інакше.
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19.02.2022 12:29 Ответить
Только граждане РФ об этом не узнают.
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19.02.2022 12:31 Ответить
"водку..? вдребезги.?
Да я тебе.."
))
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19.02.2022 12:34 Ответить
Дуплетом...
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19.02.2022 12:35 Ответить
Как Балбес с бутылками
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19.02.2022 12:34 Ответить
орки уже понимают, что они и с УАЗиком лохонулись.. жалеют, что не подорвали бэушный велосипед, раз всё равно спалились..
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19.02.2022 12:36 Ответить
Не тільки з уазіком зашквар, закінчується ріалті шоу "палучи_10тишьч" :

Сотні евакуйованих з ОРДО з вечора сидять у холодних автобусах - ЗМІ
https://www.pravda.com.ua/authors/4f85880262321/ КАТЕРИНА ТИЩЕНКО - СУБОТА, 19 ЛЮТОГО 2022, 12:21
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19.02.2022 12:45 Ответить
. че прикопались ? по сценарию взорвать должны были внедорожник . марку из Москвы не уточняли
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19.02.2022 12:46 Ответить
ЖДУТ 10 ТИШЬЧ, не срамши, не емши почти сутки
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/19/7324602/
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19.02.2022 12:49 Ответить
зато в родную говень, где нет биндэр...........

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19.02.2022 12:52 Ответить
пусть мучаются !
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19.02.2022 14:24 Ответить
"Так якщо нема чого їсти то і срать нічим і нічого!" - Слова мого товариша після перегляду відеосюжету про "біженців з Донбасу" в 2014 році в Красноярському краї (він до розвалу Союзу там працював єгерем ) В фільмі баби плакалися що там навіть туалетний папір - дефіцит! Юра казав: "Ідіоти! Своїми руками собі життя спаскудили - кацапів прикликали! По Донецьку ходили - яблуками й грушами у футбол грали сливи й абрикоси ногами топтали! А там нема ні хрєна! Тільки яблучка "райки" - величиною з велику вишню і кислючі - щоб зварить варення на кілограм яблук треба мішок цукру!"
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19.02.2022 14:00 Ответить
Очень четко видно что это постановочная акция:
1. Как то по счастливому стечению обстоятельств на стоянке оказалась только одна эта машина и достаточно далеко от админздания.
2. Взрывчатка была размещена в багажном отделении ( это видно по причинённым повреждениям )
3. Так же не случайно выбрана именно эта модель с мягкой матерчатой крышей для уменьшения количества осколков которые могли бы причинить ущерб окружающим строениям и возможностью использования не большого заряда с нанесением максимальных повреждений автомобилю.
Как вывод: театральная постановка для обывателя
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19.02.2022 12:56 Ответить
Постанова, розрахована на тупе бидло
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19.02.2022 13:00 Ответить
"матерчатая крыша" Да вы что =) Окститесь, - слишком тонко для нашего цирка.
Конечно, постановка, раз номера с новой машины перекрутили на старый УАЗ, тут не надо быть Шерклом Хомсом и не надо строить из себя Хомса=)
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19.02.2022 16:43 Ответить
Уаз патриот- представительсий джип??
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19.02.2022 12:59 Ответить
Так джипи підривати для всяких постанов - ніяких бюджетів не вистачить. Все вже украдено
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19.02.2022 13:00 Ответить
Ментяра подорвал свой дешовый бобик
А почему не свой лексус
Лохи больше бы поверили
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19.02.2022 13:06 Ответить
Вообще, конечно, коварные эти Украинцы. Когда танков у границы не было, сидели тихо-спокойно. Но как только к их границам Кутин стянул 200,000 войск и кучу бронетехники, решили вероломно напасть на мирный Донбасс. Причем начать решили со взрыва пустого УАЗика. Ух, какие коварные.
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19.02.2022 13:08 Ответить
Так никто не сдох? Хоть бы крысу какую подкинули. Детский сад.
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19.02.2022 13:14 Ответить
Одноклітинний мозок
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19.02.2022 13:17 Ответить
Это оно типа 01, самый основной, главный!
Первый ***** на деревне! Многое можно сказать о владельце такого, таких номера/ОВ. Кратко - тупой совковый петушок! У нас тоже токих полно. Лет двадцать назад это было круто, наверное, а сейчас выглядит как педиковатое жлобство. Не хватает только петушарских мигалочек, за решеткой радиатора. Клоуны да и только.
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19.02.2022 13:20 Ответить
Как в наших сериалах, ездят на нормальной иномарке, а потом взрывают ее фанерную копию, вот клоуны😂😂😂
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19.02.2022 13:29 Ответить
у орков увяз-пудриоттт уже стал предстраниццким...
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19.02.2022 13:35 Ответить
Ну Казикумухского обтруханый (наверное уже и не на ходу был от старости) не жалко, поэтому и взорвали фсбешники. А спишут как Крузак..
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19.02.2022 13:41 Ответить
детский сад ... в ДНР - отборные идиоты ))
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19.02.2022 13:47 Ответить
Так джип же шкода.
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19.02.2022 13:50 Ответить
"Бриллиантовая рука". Легким движением руки брюки превращаются... превращаются брюки... брюки превращаются... В элегантные шорты! "
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19.02.2022 14:50 Ответить
Китайский "джип" недалеко ушел от УАЗа. Даже если этот самый жып назвали представительским
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19.02.2022 15:23 Ответить
"Представительский джип"и представить себе не мог, как его представят.
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19.02.2022 18:27 Ответить
ПУТИН ЗАВРАЛСЯ МРАЗЬ !!!
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19.02.2022 19:10 Ответить
Шарабан то,а не ,,представительский джип"😂Слава Украине!💙💛✊
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19.02.2022 22:01 Ответить
Правда всегда "вылазит наружу".
Вот уж действительно обо@ сь

махинаторы фейковые!
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20.02.2022 02:58 Ответить
Ну что сказать, козлы, опять обосрались, козлы, ха,ха,ха....
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20.02.2022 14:17 Ответить
Ну и что??? Это армейская машина для выезда в поля. Иномарка там просто не проедет. А номера, так тут на одном номере может каждый день новое авто кататься. Странно что он прикручен. Обычно за стеклом ставят
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21.02.2022 00:46 Ответить
Все проще, джип после ,,короны" стал уазиком, а взорвали, чтоб не мучался от осложнений...
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21.02.2022 04:23 Ответить
 
 