Номера на взорванном автомобиле в оккупированном Донецке раньше были на джипе, а не УАЗе, - журналисты. ФОТО

Журналисты указали на тот факт, что номера, которые видны на взорванном в центре оккупированного Донецка автомобиле УАЗ, ранее были на представительском джипе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написала экс-заместитель Министерства информации Татьяна Попова.

Она отметила: "Еще летом автомобильные номера ДК0101, которые были на взорвавшемся старом УАЗе начальника "народной милиции ДНР", стояли на более новом авто, заметил журналист Медиазоны Антон Пустовалов. Видимо, стало жалко, решили принести в жертву что попроще".

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