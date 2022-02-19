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Номери на підірваному автомобілі в окупованому Донецьку раніше були на джипі, а не УАЗі, - журналісти. ФОТО
Журналісти помітили той, факт, що номери, які видно на підірваному в центрі окупованого Донецька автомобілі УАЗ раніше були на представницькому джипі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написала ексзаступник міністерсва інформації тетяна Попова.
Вона відзначила: "Ще влітку автомобільні номери ДК0101, що були на старому УАЗі начальника "народної міліції ДНР", що вибухнув, стояли на новішому авто, зауважив журналіст Медіазони Антон Пустовалов. Напевно, шкода стало, вирішили принести в жертву що простіше".
Топ коментарі
+67 Игорь Д
показати весь коментар19.02.2022 12:20
+45 Александр Чуднивец #474549
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+40 Віталій Dsfksq
показати весь коментар19.02.2022 12:40
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Скрепно и внушительно.
Подоляк це ти тут себе рекламуєш чи що ?
В "лнр" наказано конфісковувати особистий автотранспорт
Тем временем, военный комиссар "ЛНР" обязал руководителей организаций обеспечить явку мужчин в пункты мобилизации.
Да я тебе.."
))
Сотні евакуйованих з ОРДО з вечора сидять у холодних автобусах - ЗМІ
https://www.pravda.com.ua/authors/4f85880262321/ КАТЕРИНА ТИЩЕНКО - СУБОТА, 19 ЛЮТОГО 2022, 12:21
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/19/7324602/
1. Как то по счастливому стечению обстоятельств на стоянке оказалась только одна эта машина и достаточно далеко от админздания.
2. Взрывчатка была размещена в багажном отделении ( это видно по причинённым повреждениям )
3. Так же не случайно выбрана именно эта модель с мягкой матерчатой крышей для уменьшения количества осколков которые могли бы причинить ущерб окружающим строениям и возможностью использования не большого заряда с нанесением максимальных повреждений автомобилю.
Как вывод: театральная постановка для обывателя
Конечно, постановка, раз номера с новой машины перекрутили на старый УАЗ, тут не надо быть Шерклом Хомсом и не надо строить из себя Хомса=)
А почему не свой лексус
Лохи больше бы поверили
Первый ***** на деревне! Многое можно сказать о владельце такого, таких номера/ОВ. Кратко - тупой совковый петушок! У нас тоже токих полно. Лет двадцать назад это было круто, наверное, а сейчас выглядит как педиковатое жлобство. Не хватает только петушарских мигалочек, за решеткой радиатора. Клоуны да и только.
Вот уж действительно обо@ сь
махинаторы фейковые!