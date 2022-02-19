Номери на підірваному автомобілі в окупованому Донецьку раніше були на джипі, а не УАЗі, - журналісти. ФОТО

Журналісти помітили той, факт, що номери, які видно на підірваному в центрі окупованого Донецька автомобілі УАЗ раніше були на представницькому джипі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написала ексзаступник міністерсва інформації тетяна Попова.

Вона відзначила: "Ще влітку автомобільні номери ДК0101, що були на старому УАЗі начальника "народної міліції ДНР", що вибухнув, стояли на новішому авто, зауважив журналіст Медіазони Антон Пустовалов. Напевно, шкода стало, вирішили принести в жертву що простіше".

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