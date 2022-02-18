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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Російські ЗМІ повідомляють про "потужний вибух" в центрі Донецька (оновлено). ФОТО

Вони твердять, що на парковці "будівлі уряду ДНР" нібито вибухнув автомобіль.

Першим про вибух повідомило російське державне інформаційне агентство "РІА Новості", інформує Цензор.НЕТ.

У місцевому телеграм-каналі "Типичный Донецк" пишуть, що вибух нібито відбувся в кількох десятках метрів від "будівлі уряду ДНР". Та публікують знімки, підписані як "фото з місця вибуху".

Також у цьому каналі повідомляють, що на парковці біля так званого "будинку уряду" нібито вибухнула машина.

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Російські ЗМІ повідомляють про потужний вибух в центрі Донецька (оновлено) 02

ОНОВЛЕНО. Машина, що вибухнула - військовий УАЗ. Телеграм-канал повідомляє, що він нібито належав "начальнику народной міліції" так званої "ДНР" Денісу Синенкову. Синенков під час вибуху не постраждав. 

Російські ЗМІ повідомляють про потужний вибух в центрі Донецька (оновлено) 03

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 18 січня ватажки окупантів Пушилін та Пасічник оголосили масову евакуацію мешканців ОРДЛО до Росії. У Кремлі заявили, що нічого не знають про таку ініціативу. В адміністрації Ростовської області, до якої нібито зібралися вивозити дончан, кажуть, що дізналися про "евакуацію" з новин.

Автор: 

вибух (4433) Донецьк (943)


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Топ коментарі
+56
Рязанский сахар?
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18.02.2022 18:22
+49
Машину якогось боржника підірвали. А шуму ніби пуцін здох.
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18.02.2022 18:23
+41
Это так некоторые телефоны взрываются. Вот, например, Моторолла...
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18.02.2022 18:24
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И так уже 8 лет! Привыкли ведь. Так в чем интрига?
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14.06.2022 11:58 Відповісти
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