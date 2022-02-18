Російські ЗМІ повідомляють про "потужний вибух" в центрі Донецька (оновлено). ФОТО

Вони твердять, що на парковці "будівлі уряду ДНР" нібито вибухнув автомобіль.

Першим про вибух повідомило російське державне інформаційне агентство "РІА Новості", інформує Цензор.НЕТ.

У місцевому телеграм-каналі "Типичный Донецк" пишуть, що вибух нібито відбувся в кількох десятках метрів від "будівлі уряду ДНР". Та публікують знімки, підписані як "фото з місця вибуху".

Також у цьому каналі повідомляють, що на парковці біля так званого "будинку уряду" нібито вибухнула машина.





ОНОВЛЕНО. Машина, що вибухнула - військовий УАЗ. Телеграм-канал повідомляє, що він нібито належав "начальнику народной міліції" так званої "ДНР" Денісу Синенкову. Синенков під час вибуху не постраждав.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 18 січня ватажки окупантів Пушилін та Пасічник оголосили масову евакуацію мешканців ОРДЛО до Росії. У Кремлі заявили, що нічого не знають про таку ініціативу. В адміністрації Ростовської області, до якої нібито зібралися вивозити дончан, кажуть, що дізналися про "евакуацію" з новин.