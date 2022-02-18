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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Российские СМИ сообщают о "мощном взрыве" в центре Донецка. ФОТО

Они утверждают, что на парковке "здания правительства ДНР" якобы взорвался автомобиль.

Первым о взрыве сообщило российское государственное информационное агентство "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.

В местном телеграмм-канале "Типичный Донецк" пишут, что взрыв якобы произошел в нескольких десятках метров от "здания правительства ДНР". И публикуют снимки, подписанные как "фото с места взрыва".

Также в этом канале сообщают, что на парковке возле так называемого "дома правительства" якобы взорвалась машина.

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Российские СМИ сообщают о мощном взрыве в центре Донецка 01
Российские СМИ сообщают о мощном взрыве в центре Донецка 02

Как сообщал Цензор.НЕТ, 18 февраля главари оккупантов Пушилин и Пасечник объявили массовую эвакуацию жителей ОРДЛО в Россию. В Кремле заявили, что ничего не знают о такой инициативе. В администрации Ростовской области, в которую якобы собрались вывозить дончан, говорят, что узнали об "эвакуации" из новостей.

Автор: 

взрыв (6721) Донецьк (6319)


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Топ комментарии
+56
Рязанский сахар?
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18.02.2022 18:22
+49
Машину якогось боржника підірвали. А шуму ніби пуцін здох.
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18.02.2022 18:23
+41
Это так некоторые телефоны взрываются. Вот, например, Моторолла...
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18.02.2022 18:24
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И так уже 8 лет! Привыкли ведь. Так в чем интрига?
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14.06.2022 11:58 Ответить
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