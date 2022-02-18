В Кремле не знают об эвакуации жителей ОРДЛО в Россию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, согласована ли официально массовая эвакуация жителей ОРДЛО в Россию с российской стороной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Я не знаю, что сейчас происходит у (вожака российско-оккупационных структур "ДНР" - ред.) Пушилина", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать решение так называемой "ДНР" эвакуировать женщин, детей и стариков в российскую Ростовскую область.
Он подчеркнул, что также "не владеет информацией", согласовано ли это с российской стороной. "Я не знаю, что там происходит", – сказал он.
Напомним, 18 февраля главари оккупантов Пушилин и Пасечник объявили о массовой эвакуации жителей ОРДЛО в Россию. Как отмечается, прежде всего эвакуации подлежат женщины, дети и пожилые люди. А вот выезд мужчин из ОРДЛО, похоже, марионетки Кремля не собираются разрешать. Пасечник прямо заявил, что все мужчины, способные держать оружие в руках, должны пополнить ряды оккупационных войск.
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Глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин заявил, что с сегодняшнего дня организован массовый выезд жителей ДНР в Россию. Людей разместят в Ростовской области.
Также Пушилин заявил, что Зеленский якобы «в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению» на Донбасс.
Вслед за Пушилиным и глава самопровозглашенной «ЛНР» Леонид Пасечкин призвал местных жителей уезжать в Россию.
На фоне этого российский рубль заметно подешевел.
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...массовое убийство, для достоверности собрать в одно место большую массу людей - в данном случае - автобусы, заранее их "зарядив" соответствующим боеприпасом, а затем подорвать, имитируя обстрел - кощунственно, да, но предела подлости для кремлевской власти нет
головажопа
одне можна с впевненістю сказати що двіж пішов сітуація буде змінюватись
Ростовский губернатор: Как едете? Мы вас не ждем.
Пропагандисты-журналисты РФ: Песков, объясни, в Ростове никто не в курсе.
Песков: Так я сам не в курсе.
Пушилин: В курсе-не в курсе, мы уже едем, встречайте.
Цирк блин.
тот офигеннейший стратех
коли мысли льются вслух,
значит мощно лечит нюх
колумбийскик лякарства
помогают править царством