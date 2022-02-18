В Кремле не знают об эвакуации жителей ОРДЛО в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, согласована ли официально массовая эвакуация жителей ОРДЛО в Россию с российской стороной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Я не знаю, что сейчас происходит у (вожака российско-оккупационных структур "ДНР" - ред.) Пушилина", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать решение так называемой "ДНР" эвакуировать женщин, детей и стариков в российскую Ростовскую область.

Он подчеркнул, что также "не владеет информацией", согласовано ли это с российской стороной. "Я не знаю, что там происходит", – сказал он.

Напомним, 18 февраля главари оккупантов Пушилин и Пасечник объявили о массовой эвакуации жителей ОРДЛО в Россию. Как отмечается, прежде всего эвакуации подлежат женщины, дети и пожилые люди. А вот выезд мужчин из ОРДЛО, похоже, марионетки Кремля не собираются разрешать. Пасечник прямо заявил, что все мужчины, способные держать оружие в руках, должны пополнить ряды оккупационных войск.

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