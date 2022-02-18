У Кремлі не знають про евакуацію мешканців ОРДЛО до Росії
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що не знає, чи узгоджена офіційно масова евакуація мешканців ОРДЛО до Росії з російською стороною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Я не знаю, що зараз відбувається у (ватажка російсько-окупаційних структур "ДНР" - ред.) Пушиліна", - сказав Пєсков журналістам на прохання прокоментувати рішення так званої "ДНР" евакуювати жінок, дітей і людей похилого віку в російську Ростовську область.
Він підкреслив, що також "не володіє інформацією", чи це узгоджено з російською стороною. "Я не знаю, що там відбувається", - сказав він.
Нагадаємо, 18 лютого ватажки окупантів Пушилін та Пасічник оголосили про масову евакуацію мешканців ОРДЛО до Росії. Як зазначається, насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку. А от виїзд чоловіків із ОРДЛО, схоже, маріонетки Кремля не збираються дозволяти. Пасічник прямо заявив, що всі чоловіки, які здатні тримати зброю у руках, мають поповнити ряди окупаційних військ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин заявил, что с сегодняшнего дня организован массовый выезд жителей ДНР в Россию. Людей разместят в Ростовской области.
Также Пушилин заявил, что Зеленский якобы «в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению» на Донбасс.
Вслед за Пушилиным и глава самопровозглашенной «ЛНР» Леонид Пасечкин призвал местных жителей уезжать в Россию.
На фоне этого российский рубль заметно подешевел.
https://t.me/charter97_org/62222
https://www.facebook.com/people/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2/100001052797124/?comment_id=Y29tbWVudDo1MTM1NzExNDI5ODA3MjMzXzUxMzYxOTY5NDY0MjUzNDg%3D&__tn__=R*F Леонид Васильев
...массовое убийство, для достоверности собрать в одно место большую массу людей - в данном случае - автобусы, заранее их "зарядив" соответствующим боеприпасом, а затем подорвать, имитируя обстрел - кощунственно, да, но предела подлости для кремлевской власти нет
головажопа
одне можна с впевненістю сказати що двіж пішов сітуація буде змінюватись
Ростовский губернатор: Как едете? Мы вас не ждем.
Пропагандисты-журналисты РФ: Песков, объясни, в Ростове никто не в курсе.
Песков: Так я сам не в курсе.
Пушилин: В курсе-не в курсе, мы уже едем, встречайте.
Цирк блин.
тот офигеннейший стратех
коли мысли льются вслух,
значит мощно лечит нюх
колумбийскик лякарства
помогают править царством