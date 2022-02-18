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У Кремлі не знають про евакуацію мешканців ОРДЛО до Росії

У Кремлі не знають про евакуацію мешканців ОРДЛО до Росії

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що не знає, чи узгоджена офіційно масова евакуація мешканців ОРДЛО до Росії з російською стороною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Я не знаю, що зараз відбувається у (ватажка російсько-окупаційних структур "ДНР" - ред.) Пушиліна", - сказав Пєсков журналістам на прохання прокоментувати рішення так званої "ДНР" евакуювати жінок, дітей і людей похилого віку в російську Ростовську область.

Він підкреслив, що також "не володіє інформацією", чи це узгоджено з російською стороною. "Я не знаю, що там відбувається", - сказав він.

Нагадаємо, 18 лютого ватажки окупантів Пушилін та Пасічник оголосили про масову евакуацію мешканців ОРДЛО до Росії. Як зазначається, насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку. А от виїзд чоловіків із ОРДЛО, схоже, маріонетки Кремля не збираються дозволяти. Пасічник прямо заявив, що всі чоловіки, які здатні тримати зброю у руках, мають поповнити ряди окупаційних військ.

бойовик (3414) Пєсков (1605) росія (64846) тероризм (2863) евакуація (2297) Донбас (22354) Пушилін (135) найманці рф (2043) Пасічник (37)


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Топ коментарі
+13
Они сейчас могут обстрелять колону с "беженцами" и сделать это поводом для вторжения. Не спроста они затеяли эту "эвакуацию" Ой не спроста. Зеленскому лучше сейчас записать обращение - мол ни по каким колонам стрелять не собираемся и тд
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18.02.2022 16:50
+11
Квартиры жители должны переписать на главаря МММ Пушилина.
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18.02.2022 16:54
+8
Верим болотным мартышкам, ну
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18.02.2022 16:47
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тому що це депортація


Глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин заявил, что с сегодняшнего дня организован массовый выезд жителей ДНР в Россию. Людей разместят в Ростовской области.

Также Пушилин заявил, что Зеленский якобы «в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению» на Донбасс.

Вслед за Пушилиным и глава самопровозглашенной «ЛНР» Леонид Пасечкин призвал местных жителей уезжать в Россию.

На фоне этого российский рубль заметно подешевел.
https://t.me/charter97_org/62222
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18.02.2022 16:46 Відповісти
Квартиры жители должны переписать на главаря МММ Пушилина.
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18.02.2022 16:54 Відповісти
Ватавалить на ватну батьківщину, а головвата про це ніц не знає...
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18.02.2022 17:04 Відповісти
возможно
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18.02.2022 21:11 Відповісти
нє, то Бєслан-Дубровка-БабійЯр па-русскі

https://www.facebook.com/people/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2/100001052797124/?comment_id=Y29tbWVudDo1MTM1NzExNDI5ODA3MjMzXzUxMzYxOTY5NDY0MjUzNDg%3D&__tn__=R*F Леонид Васильев

...массовое убийство, для достоверности собрать в одно место большую массу людей - в данном случае - автобусы, заранее их "зарядив" соответствующим боеприпасом, а затем подорвать, имитируя обстрел - кощунственно, да, но предела подлости для кремлевской власти нет
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18.02.2022 17:10 Відповісти
Верим болотным мартышкам, ну
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18.02.2022 16:47 Відповісти
ну, да...та й, як тепер серед нежилих кварталів розміщати ракети та артилерію...і з яких жінок та дітей живий щит городити?
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18.02.2022 18:51 Відповісти
левое яйцо не знает что делает правое зато Пу член все знает просто противно смотреть на это дерьмо театр лжи и лицемерия
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18.02.2022 16:48 Відповісти
говорящая голова жопа
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18.02.2022 23:00 Відповісти
и в ростовской области тоже не знают об этом.
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18.02.2022 16:48 Відповісти
https://t.me/hueviykharkov/45467
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18.02.2022 16:49 Відповісти
І воронєж якось по підвалах причаївся...
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18.02.2022 17:38 Відповісти
Вот это эпик) так бывает, когда назначаешь наркоманов на должности в своих прокси республиках.
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18.02.2022 16:48 Відповісти
Они сейчас могут обстрелять колону с "беженцами" и сделать это поводом для вторжения. Не спроста они затеяли эту "эвакуацию" Ой не спроста. Зеленскому лучше сейчас записать обращение - мол ни по каким колонам стрелять не собираемся и тд
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18.02.2022 16:50 Відповісти
Обстрелы они устроили чтобы хоть чем-то оправдать "эвакуацию" А теперь орки просто могут расстрелять колонну автобусов. Обвинить в этом Украину. Вот и повод для вторжения
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18.02.2022 17:01 Відповісти
чого це провалився?вони й самі можуть обстріляти.
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18.02.2022 17:13 Відповісти
не факт шо обстріляють, можуть і травонуть нервнопаралітічєскім або тих хто остався а бо тих хто підуть
одне можна с впевненістю сказати що двіж пішов сітуація буде змінюватись
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18.02.2022 17:12 Відповісти
Это не важно что он запишет, если у Путина есть план он его исполнит, он коридор уже нашим обещал но сделал кровавое месиво....Зеленский ему выгоден так как не руководитель и для него тем более пустое место...
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18.02.2022 21:14 Відповісти
Скорей всего нет никакой эвакуации, а просто давление на Украину вот таким образом, если даже Песков ничего не говорит толком, хотя по методичке должен как попугай сейчас вещать.
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18.02.2022 16:50 Відповісти
Объявили эвакуацию. Люди в а...е.
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18.02.2022 17:04 Відповісти
Есть. По ТВ показывают автобусы в Горловке и Макеевке.
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18.02.2022 19:03 Відповісти
Эти козлы ваще никогда ничего не знают!! Я?? МЫ?? Не, не я!!! Ничего не знаю!!! Нас там нет, это не мы!!! Ну и далее по тексту!!
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18.02.2022 16:51 Відповісти
От і правельно, насрали нюхайте!
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18.02.2022 16:53 Відповісти
Сразу в гулаг их вывозите.
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18.02.2022 16:53 Відповісти
кацап правду зморозив, вони ж там не мають посольства
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18.02.2022 16:55 Відповісти
Ростов не резиновий!😂😂😂
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18.02.2022 16:55 Відповісти
Не знають?
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18.02.2022 16:55 Відповісти
***** ліл! Чисто алкашно-наркоманське: приперлося до сусідів (приблизно аналогічного рівня культури, тільки заможнішого) - і таке "слы, братуха, у меня там дома такая йухня, шо епалась катя в ср@ку - кароч, я тут у тебя поживу..."
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18.02.2022 17:00 Відповісти
картинка ОГОНЬ!!!
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18.02.2022 17:06 Відповісти
СЮРПРИЗ!!!
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18.02.2022 17:17 Відповісти
нет уж принимайте Чепушилу и Ко, - они теперь буду у вас жить=) провинциалы приехали в Белокамянную)))
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18.02.2022 17:22 Відповісти
Незнайки на Луне
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18.02.2022 17:31 Відповісти
Не надо, умерла так умерла...
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18.02.2022 17:31 Відповісти
Пушилин: мы всем ДНРом едем в Ростов, там все готово.
Ростовский губернатор: Как едете? Мы вас не ждем.
Пропагандисты-журналисты РФ: Песков, объясни, в Ростове никто не в курсе.
Песков: Так я сам не в курсе.
Пушилин: В курсе-не в курсе, мы уже едем, встречайте.
Цирк блин.
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18.02.2022 17:47 Відповісти
Не спроста они затеяли эту "эвакуацию" , возможно автобусы уже заранее заминировали. И только ждут россиян. Путин умет организовать теракт, большой специалист по таким делам
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18.02.2022 18:09 Відповісти
Боюсь, що це ще одна підступна витівка *****. Вивезуть пару автобусів у поле і розстріляють, а звинуватять ЗСУ. Так вони знаходять приводи для вторгнення.
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18.02.2022 18:22 Відповісти
у кого ни тех, ни тех
тот офигеннейший стратех
коли мысли льются вслух,
значит мощно лечит нюх
колумбийскик лякарства
помогают править царством
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18.02.2022 18:33 Відповісти
пісок дурачка включив.
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18.02.2022 18:43 Відповісти
Та с такими глазоньками косить под дурачка и Бог велел! Не отнять---великолепно исполняет.
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18.02.2022 20:16 Відповісти
 
 