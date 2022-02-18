У Кремлі не знають про евакуацію мешканців ОРДЛО до Росії

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що не знає, чи узгоджена офіційно масова евакуація мешканців ОРДЛО до Росії з російською стороною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Я не знаю, що зараз відбувається у (ватажка російсько-окупаційних структур "ДНР" - ред.) Пушиліна", - сказав Пєсков журналістам на прохання прокоментувати рішення так званої "ДНР" евакуювати жінок, дітей і людей похилого віку в російську Ростовську область.

Він підкреслив, що також "не володіє інформацією", чи це узгоджено з російською стороною. "Я не знаю, що там відбувається", - сказав він.

Нагадаємо, 18 лютого ватажки окупантів Пушилін та Пасічник оголосили про масову евакуацію мешканців ОРДЛО до Росії. Як зазначається, насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку. А от виїзд чоловіків із ОРДЛО, схоже, маріонетки Кремля не збираються дозволяти. Пасічник прямо заявив, що всі чоловіки, які здатні тримати зброю у руках, мають поповнити ряди окупаційних військ.