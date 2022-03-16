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Волонтеры просят помощи в приобретении аппаратов для VAC-терапии. ФОТО

Один такой аппарат вдвое ускоряет заживление раны.

Об этом в Facebook сообщил Владимир Нечипорук, передает Цензор.НЕТ.

Занялись поиском аппаратов VAC-терапии. Оказалось, что австрийцы не продают эти аппараты рядовым гражданам, только специалистам и только в Австрии. В эти дни шли переговоры с поставщиком, Валерию удалось прорваться дальше сейлз-менеджера и нам начали собирать заказы. Кроме самих аппаратов, очень важны расходные материалы - аппарат 3900 евро, а вместе с расходными - 11000 евро)", - говорится в сообщении.

Как рассказал Нечипорук Цензор.НЕТ, один такой аппарат вдвое ускоряет заживление раны. Также отсутствует риск инфекции.

"Если можете приобщиться или приобщить в евро то:

Bank: VUB Banka Account name: Valeriy Andronichuk
IBAN: SK71 0200 0000 0039 1012 4153
BIC: SUBАSKBX
Card: 4595 9800 1937 7635.

Важно! Пожалуйста, указывайте назначение платежа: /
Payment purpose: Charitable donation for medical supplies for AFU

Если у вас гривны, то:

4731 2196 1916 7632

UA123052990000026201749635538", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтер Юсупова просит помощи для приобретения кардиомониторов и аппарата УЗИ. ФОТО

Волонтеры просят помощи в приобретении аппаратов для VAC-терапии 01
Волонтеры просят помощи в приобретении аппаратов для VAC-терапии 02
Волонтеры просят помощи в приобретении аппаратов для VAC-терапии 03

помощь (7800) волонтеры (2633)


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16.03.2022 22:47 Ответить
https://gold-fazan.com.ua/help/ - офіційна сторінка
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16.03.2022 23:10 Ответить
На **** такой же аппарат стоит у нас 1000$. Немножко другого типа аппарат можно купить за 700$. Да, они в США, но все равно даже с доставкой обойдётся дешевле. Я 15 лет ставил эти аппараты на раны, очень эффективная штука. Расходный материал стоил оптом стоил 18$ комплек
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16.03.2022 23:17 Ответить
 
 