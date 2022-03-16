Волонтеры просят помощи в приобретении аппаратов для VAC-терапии. ФОТО
Один такой аппарат вдвое ускоряет заживление раны.
Об этом в Facebook сообщил Владимир Нечипорук, передает Цензор.НЕТ.
Занялись поиском аппаратов VAC-терапии. Оказалось, что австрийцы не продают эти аппараты рядовым гражданам, только специалистам и только в Австрии. В эти дни шли переговоры с поставщиком, Валерию удалось прорваться дальше сейлз-менеджера и нам начали собирать заказы. Кроме самих аппаратов, очень важны расходные материалы - аппарат 3900 евро, а вместе с расходными - 11000 евро)", - говорится в сообщении.
Как рассказал Нечипорук Цензор.НЕТ, один такой аппарат вдвое ускоряет заживление раны. Также отсутствует риск инфекции.
"Если можете приобщиться или приобщить в евро то:
Bank: VUB Banka Account name: Valeriy Andronichuk
IBAN: SK71 0200 0000 0039 1012 4153
BIC: SUBАSKBX
Card: 4595 9800 1937 7635.
Важно! Пожалуйста, указывайте назначение платежа: /
Payment purpose: Charitable donation for medical supplies for AFU
Если у вас гривны, то:
4731 2196 1916 7632
UA123052990000026201749635538", - добавил он.
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