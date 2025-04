Волонтеры просят помощи в приобретении аппаратов для VAC-терапии. ФОТО

Один такой аппарат вдвое ускоряет заживление раны.

Об этом в Facebook сообщил Владимир Нечипорук, передает Цензор.НЕТ.

Занялись поиском аппаратов VAC-терапии. Оказалось, что австрийцы не продают эти аппараты рядовым гражданам, только специалистам и только в Австрии. В эти дни шли переговоры с поставщиком, Валерию удалось прорваться дальше сейлз-менеджера и нам начали собирать заказы. Кроме самих аппаратов, очень важны расходные материалы - аппарат 3900 евро, а вместе с расходными - 11000 евро)", - говорится в сообщении.

Как рассказал Нечипорук Цензор.НЕТ, один такой аппарат вдвое ускоряет заживление раны. Также отсутствует риск инфекции.

"Если можете приобщиться или приобщить в евро то:



Bank: VUB Banka Account name: Valeriy Andronichuk

IBAN: SK71 0200 0000 0039 1012 4153

BIC: SUBАSKBX

Card: 4595 9800 1937 7635.



Важно! Пожалуйста, указывайте назначение платежа: /

Payment purpose: Charitable donation for medical supplies for AFU

Если у вас гривны, то:

4731 2196 1916 7632

UA123052990000026201749635538", - добавил он.

