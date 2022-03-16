Волонтери просять допомоги у придбанні апаратів для VAC-терапії. ФОТО
Один такий апарат вдвічі прискорює загоєння рани.
Про це у Facebook повідомив Володимир Нечипорук, інформує Цензор.НЕТ.
"Зайнялись пошуком апаратів VAC терапії. Виявилось, що австрійці не продають ці апарати пересічним громадянам, тільки фахівцям і тільки в Австрії. В ці дні йшли перемовини із постачальником, Валерію вдалось прорватись далі сейлз- менеджера і нам почали збирати замовлення. Крім самих апаратів, дуже важливими є витратні матеріали - апарат 3900 євро, а разом з витратними - 11000 євро)", - йдеться в повідомленні.
Як розповів Нечипорук Цензор.НЕТ, один такий апарат вдвічі прискорює загоєння рани. Також відстуній ризик інфекції.
"Якщо маєте змогу долучитись чи долучити у євро то:
Bank: VUB Banka Account name: Valeriy Andronichuk
IBAN: SK71 0200 0000 0039 1012 4153
BIC: SUBАSKBX
Card: 4595 9800 1937 7635.
Важливо! Будь ласка зазначайте призначення платежу: /
Payment purpose: Charitable donation for medical supplies for AFU
Якщо у вас гривні, то:
4731 2196 1916 7632
UA123052990000026201749635538", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
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