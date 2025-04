Волонтери просять допомоги у придбанні апаратів для VAC-терапії. ФОТО

Один такий апарат вдвічі прискорює загоєння рани.

Про це у Facebook повідомив Володимир Нечипорук, інформує Цензор.НЕТ.

"Зайнялись пошуком апаратів VAC терапії. Виявилось, що австрійці не продають ці апарати пересічним громадянам, тільки фахівцям і тільки в Австрії. В ці дні йшли перемовини із постачальником, Валерію вдалось прорватись далі сейлз- менеджера і нам почали збирати замовлення. Крім самих апаратів, дуже важливими є витратні матеріали - апарат 3900 євро, а разом з витратними - 11000 євро)", - йдеться в повідомленні.

Як розповів Нечипорук Цензор.НЕТ, один такий апарат вдвічі прискорює загоєння рани. Також відстуній ризик інфекції.

"Якщо маєте змогу долучитись чи долучити у євро то:



Bank: VUB Banka Account name: Valeriy Andronichuk

IBAN: SK71 0200 0000 0039 1012 4153

BIC: SUBАSKBX

Card: 4595 9800 1937 7635.



Важливо! Будь ласка зазначайте призначення платежу: /

Payment purpose: Charitable donation for medical supplies for AFU

Якщо у вас гривні, то:

4731 2196 1916 7632

UA123052990000026201749635538", - додав він.

