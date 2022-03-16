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Волонтери просять допомоги у придбанні апаратів для VAC-терапії. ФОТО

Один такий апарат вдвічі прискорює загоєння рани.

Про це у Facebook повідомив Володимир Нечипорук, інформує Цензор.НЕТ.

"Зайнялись пошуком апаратів VAC терапії. Виявилось, що австрійці не продають ці апарати пересічним громадянам, тільки фахівцям і тільки в Австрії. В ці дні йшли перемовини із постачальником, Валерію вдалось прорватись далі сейлз- менеджера і нам почали збирати замовлення. Крім самих апаратів, дуже важливими є витратні матеріали - апарат 3900 євро, а разом з витратними - 11000 євро)", - йдеться в повідомленні.

Як розповів Нечипорук Цензор.НЕТ, один такий апарат вдвічі прискорює загоєння рани. Також відстуній ризик інфекції.

"Якщо маєте змогу долучитись чи долучити у євро то:

Bank: VUB Banka Account name: Valeriy Andronichuk
IBAN: SK71 0200 0000 0039 1012 4153
BIC: SUBАSKBX
Card: 4595 9800 1937 7635.

Важливо! Будь ласка зазначайте призначення платежу: /
Payment purpose: Charitable donation for medical supplies for AFU

Якщо у вас гривні, то:

4731 2196 1916 7632

UA123052990000026201749635538", - додав він.

Читайте: Волонтерка Юсупова просить допомоги для придбання кардіомоніторів та апарату УЗД. ФОТО

Волонтери просять допомоги у придбанні апаратів для VAC-терапії 01
Волонтери просять допомоги у придбанні апаратів для VAC-терапії 02
Волонтери просять допомоги у придбанні апаратів для VAC-терапії 03

Автор: 

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16.03.2022 22:47 Відповісти
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16.03.2022 23:10 Відповісти
На **** такой же аппарат стоит у нас 1000$. Немножко другого типа аппарат можно купить за 700$. Да, они в США, но все равно даже с доставкой обойдётся дешевле. Я 15 лет ставил эти аппараты на раны, очень эффективная штука. Расходный материал стоил оптом стоил 18$ комплек
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16.03.2022 23:17 Відповісти
 
 