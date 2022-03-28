112 бригада ТрО защищает Киев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Бойцы 112 бригады территориальной обороны ВСУ выполняют задачи как на линии столкновения с агрессором, так и в столице.

Об этом журналистам рассказал командир 112 бригады ТрО ВСУ полковник Александр Павлий, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Наша задача в городе – чтобы соблюдать порядок, нести службу на блокпостах. ... Плюс наши подразделения выполняют задачи на линии столкновения, вместе с подразделениями Сухопутных войск", – рассказал он.

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По словам Павлия, бойцы 112 бригады также проводят обучения по тактической медицине, готовят противотанковые резервы.





















