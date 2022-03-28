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112 бригада ТрО защищает Киев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Бойцы 112 бригады территориальной обороны ВСУ выполняют задачи как на линии столкновения с агрессором, так и в столице.

Об этом журналистам рассказал командир 112 бригады ТрО ВСУ полковник Александр Павлий, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Наша задача в городе – чтобы соблюдать порядок, нести службу на блокпостах. ... Плюс наши подразделения выполняют задачи на линии столкновения, вместе с подразделениями Сухопутных войск", – рассказал он.

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По словам Павлия, бойцы 112 бригады также проводят обучения по тактической медицине, готовят противотанковые резервы.

112 бригада ТрО защищает Киев 01
112 бригада ТрО защищает Киев 02
112 бригада ТрО защищает Киев 03
112 бригада ТрО защищает Киев 04
112 бригада ТрО защищает Киев 05
112 бригада ТрО защищает Киев 06
112 бригада ТрО защищает Киев 07
112 бригада ТрО защищает Киев 08
112 бригада ТрО защищает Киев 09
112 бригада ТрО защищает Киев 10
112 бригада ТрО защищает Киев 11

Киев (25521) оборона (5205) Богачук Олег (1462) тероборона (340)


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Топ комментарии
+9
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28.03.2022 17:45
+2
Красунчики. Бережи вас Господь та Матінка Божа, рідненькі.
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28.03.2022 18:26
+1
Мені здається , що не треба показувати ці міни ..
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28.03.2022 17:56
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28.03.2022 17:45 Ответить
Мені здається , що не треба показувати ці міни ..
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28.03.2022 17:56 Ответить
это почему же? Кросивое.
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28.03.2022 18:09 Ответить
Красунчики. Бережи вас Господь та Матінка Божа, рідненькі.
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28.03.2022 18:26 Ответить
Смерть путінським ФАШИСТАМ!!!СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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28.03.2022 20:04 Ответить
Гірші не ті вороги , які попробують пертися через ті блокости ТРО ...
А ті , які уже в місті , і чекають "руSSкого мира"
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28.03.2022 20:14 Ответить
У ахмета сколько не воруй, своего не вернешь.
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28.03.2022 20:54 Ответить
Щось я не зрозумів нічого з мінами, як на виставці? Особливо зв'язані цепурою. Це щоб не вкрали? Зазвичай міни маскують. Вони там що, у війнушку граються?
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29.03.2022 09:52 Ответить
 
 