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112 бригада ТрО боронить Київ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Бійці 112 бригади територіальної оборони ЗСУ виконують завдання як на лінії зіткнення з агресором, так і у столиці.

Про це журналістам розповів командир 112 бригади ТрО ЗСУ полковник Олександр Павлій, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Наше завдання в місті - щоб дотримуватися порядка, нести службу на блокпостах. ... Плюс наші підрозділи виконують завдання на лінії зіткнення, разом з підрозділами Сухопутних військ", - розказав він.

Читайте: У нас в ТрО стояла черга з мешканців району, які несли допомогу, - член тероборони та продюсер "Савік Шустер Студії" Єлізаров

За словами Павлія, бійці 112 бригади також проводять вишколи з тактичної медицини, готують протитанкові резерви.

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112 бригада ТрО боронить Київ 11

Автор: 

Київ (19466) оборона (4780) Богачук Олег (1457) тероборона (386)


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Топ коментарі
+9
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28.03.2022 17:45
+2
Красунчики. Бережи вас Господь та Матінка Божа, рідненькі.
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28.03.2022 18:26
+1
Мені здається , що не треба показувати ці міни ..
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28.03.2022 17:56
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28.03.2022 17:45 Відповісти
Мені здається , що не треба показувати ці міни ..
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28.03.2022 17:56 Відповісти
это почему же? Кросивое.
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28.03.2022 18:09 Відповісти
Красунчики. Бережи вас Господь та Матінка Божа, рідненькі.
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28.03.2022 18:26 Відповісти
Смерть путінським ФАШИСТАМ!!!СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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28.03.2022 20:04 Відповісти
Гірші не ті вороги , які попробують пертися через ті блокости ТРО ...
А ті , які уже в місті , і чекають "руSSкого мира"
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28.03.2022 20:14 Відповісти
У ахмета сколько не воруй, своего не вернешь.
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28.03.2022 20:54 Відповісти
Щось я не зрозумів нічого з мінами, як на виставці? Особливо зв'язані цепурою. Це щоб не вкрали? Зазвичай міни маскують. Вони там що, у війнушку граються?
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29.03.2022 09:52 Відповісти
 
 