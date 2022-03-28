112 бригада ТрО боронить Київ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Бійці 112 бригади територіальної оборони ЗСУ виконують завдання як на лінії зіткнення з агресором, так і у столиці.

Про це журналістам розповів командир 112 бригади ТрО ЗСУ полковник Олександр Павлій, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Наше завдання в місті - щоб дотримуватися порядка, нести службу на блокпостах. ... Плюс наші підрозділи виконують завдання на лінії зіткнення, разом з підрозділами Сухопутних військ", - розказав він.

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За словами Павлія, бійці 112 бригади також проводять вишколи з тактичної медицини, готують протитанкові резерви.





















