112 бригада ТрО боронить Київ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Бійці 112 бригади територіальної оборони ЗСУ виконують завдання як на лінії зіткнення з агресором, так і у столиці.
Про це журналістам розповів командир 112 бригади ТрО ЗСУ полковник Олександр Павлій, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Наше завдання в місті - щоб дотримуватися порядка, нести службу на блокпостах. ... Плюс наші підрозділи виконують завдання на лінії зіткнення, разом з підрозділами Сухопутних військ", - розказав він.
За словами Павлія, бійці 112 бригади також проводять вишколи з тактичної медицини, готують протитанкові резерви.
Топ коментарі
+9 Bad Robot
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+2 Чайка Київ
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+1 Iryna Olenych
показати весь коментар28.03.2022 17:56
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А ті , які уже в місті , і чекають "руSSкого мира"