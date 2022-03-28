Инструкция для граждан Украины, которых насильно вывезли в Россию. ИНФОГРАФИКА
Опубликована инструкция для граждан Украины, которых оккупанты насильно вывезли в Российскую Федерацию, оккупированный Крым или ОРДЛО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, инструкцию публикует государственный Центр стратегических коммуникаций.
Прежде советуют связаться с друзьями и знакомыми или написать в организацию "Помогаем уехать" @helpingtoleave_bot.
Также советуют избегать любых манипуляций с вашим паспортом (меток, печатей) и не подписывать никаких документов. заявление на оформление убежища/беженства никто не может заставить вас оформить.
Отказывайтесь от поездок в лагеря перемещенных лиц.
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+7 Vasyl A_Vinn
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+3 Bad Robot
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Имеет смысл кацапам запасаться как продуктами и всем необходимым так и оружием + патроны ☝.
Россия - царство лжи.
Ложь - в общине, которую следовало бы назвать мнимой общиной.
Ложь - в помещике, священнике и царе.
Крещендо обманов, мнимостей, иллюзий!»
- Жюль Мишле, французский историк (1798 - 1874 гг.).
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
От светских людей пахнет мускусом, от простонародья - кислой капустой, луком и старой дубленой кожей.
Отсюда вы можете заключить, что тридцать тысяч верноподданных императора, являющихся к нему во дворец первого января с поздравлениями,
и шесть или семь тысяч, которые бывают в петергофском дворце в день тезоименитства императрицы,
должны принести с собой грозные ароматы...» -
Маркиз де Кюстин, французский писатель, путешественник (1790 - 1857 гг.).
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
Давно посетителям осточертело.
Знают заранее всё, как по нотам:
Буду звать (новое дело!),
Куда-то идти, спасать кого-то.
В извинение пьяной нагрузки
Хозяин гостям объясняет:
- Русский!
Владимир Маяковский.
https://twitter.com/13Hellis_13/status/1508426708759810056 2 ч
Для украинцев, которых принудительно депортирует рф в свои ***** ( пардон).
Может, кто-то сможет вырваться
Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський:
"Сподіваюсь Ви не відкриваєте цей спам, але на всяк випадок повідомляємо, що в повідомленні зроблена прикра помилка, за що я приношу вибачення. Не АТ Укрпошта увійшла у склад пошти росії, а згідно плану репарацій після перемоги, пошта росії увійде у склад АТ Укрпошта". https://t.me/operativnoZSU/16086 https://t.me/operativnoZSU/16086
Кров цивільних громадян України на логотипі цієї організації символізує їх незрозумілу політику «невтручання» та намагання відкрити свій офіс в Ростові для ... надання допомоги викраденим російськими загарбниками, українцям. При цьому в самій Україні організація не давала право маркування своїм логотипом гуманітарних колон. А кошти витрачаються більше на операційні потреби ніж на реальну допомогу.
Чому так сталося? Це сталося, бо теперешній керівник «Червоного хреста» є ліпшим другом очільника МЗС РФ, Лаврова.
От така фігня, малята.
ЯК людина може з кимось зв'язатися, якщо при виїзді з України рашистська карателі відбирають мобільні телефони???