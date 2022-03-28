РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5132 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
7 837 16

Инструкция для граждан Украины, которых насильно вывезли в Россию. ИНФОГРАФИКА

Опубликована инструкция для граждан Украины, которых оккупанты насильно вывезли в Российскую Федерацию, оккупированный Крым или ОРДЛО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инструкцию публикует государственный Центр стратегических коммуникаций.

Также читайте: 40 тысяч украинцев оккупанты принудительно вывезли в РФ, - Верещук

Прежде советуют связаться с друзьями и знакомыми или написать в организацию "Помогаем уехать" @helpingtoleave_bot.

Также советуют избегать любых манипуляций с вашим паспортом (меток, печатей) и не подписывать никаких документов. заявление на оформление убежища/беженства никто не может заставить вас оформить.

Также читайте: МИД рекомендует украинцам, принудительно вывезенным в РФ, обращаться в ближайшие посольства и предоставляет необходимые контакты

Отказывайтесь от поездок в лагеря перемещенных лиц.

Инструкция для граждан Украины, которых насильно вывезли в Россию 01

депортация (681) россия (95526)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
показать весь комментарий
28.03.2022 18:13
+6
М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
показать весь комментарий
28.03.2022 18:14
+3
«Русские распространяют вокруг себя довольно неприятный запах, дающий о себе знать даже на расстоянии.

От светских людей пахнет мускусом, от простонародья - кислой капустой, луком и старой дубленой кожей.

Отсюда вы можете заключить, что тридцать тысяч верноподданных императора, являющихся к нему во дворец первого января с поздравлениями,
и шесть или семь тысяч, которые бывают в петергофском дворце в день тезоименитства императрицы,

должны принести с собой грозные ароматы...» -

Маркиз де Кюстин, французский писатель, путешественник (1790 - 1857 гг.).
показать весь комментарий
28.03.2022 18:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
показать весь комментарий
28.03.2022 18:13 Ответить
Голод в кацапстане начнётся в июне! 💥 за несколько месяцев ситуация станет на столько критично, что случаи канибализма приобретут массовый характер 😁👍.
Имеет смысл кацапам запасаться как продуктами и всем необходимым так и оружием + патроны ☝.
показать весь комментарий
28.03.2022 18:18 Ответить
показать весь комментарий
28.03.2022 18:28 Ответить
А куда же ихняя жрачка подевается? Особенно учитывая, что путин запретил продавать зерно и продукты за границу?
показать весь комментарий
28.03.2022 19:24 Ответить
«В России все, от мала до велика, обманывают и лгут…
Россия - царство лжи.
Ложь - в общине, которую следовало бы назвать мнимой общиной.
Ложь - в помещике, священнике и царе.
Крещендо обманов, мнимостей, иллюзий!»
- Жюль Мишле, французский историк (1798 - 1874 гг.).
показать весь комментарий
28.03.2022 18:26 Ответить
М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
показать весь комментарий
28.03.2022 18:14 Ответить
«Русские распространяют вокруг себя довольно неприятный запах, дающий о себе знать даже на расстоянии.

От светских людей пахнет мускусом, от простонародья - кислой капустой, луком и старой дубленой кожей.

Отсюда вы можете заключить, что тридцать тысяч верноподданных императора, являющихся к нему во дворец первого января с поздравлениями,
и шесть или семь тысяч, которые бывают в петергофском дворце в день тезоименитства императрицы,

должны принести с собой грозные ароматы...» -

Маркиз де Кюстин, французский писатель, путешественник (1790 - 1857 гг.).
показать весь комментарий
28.03.2022 18:25 Ответить
М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
показать весь комментарий
28.03.2022 18:15 Ответить
Лезу - стотысячный случай - на стол.

Давно посетителям осточертело.

Знают заранее всё, как по нотам:

Буду звать (новое дело!),

Куда-то идти, спасать кого-то.

В извинение пьяной нагрузки

Хозяин гостям объясняет:

- Русский!

Владимир Маяковский.
показать весь комментарий
28.03.2022 18:22 Ответить
Hellis@13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1508426708759810056 2 ч



Для украинцев, которых принудительно депортирует рф в свои ***** ( пардон).
Может, кто-то сможет вырваться

показать весь комментарий
28.03.2022 18:23 Ответить
Серед українців почали поширювати фейкову інформацію про те, що начебто АТ "Укрпошта" ввійшла в склад пошти рф.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський:

"Сподіваюсь Ви не відкриваєте цей спам, але на всяк випадок повідомляємо, що в повідомленні зроблена прикра помилка, за що я приношу вибачення. Не АТ Укрпошта увійшла у склад пошти росії, а згідно плану репарацій після перемоги, пошта росії увійде у склад АТ Укрпошта". https://t.me/operativnoZSU/16086 https://t.me/operativnoZSU/16086

показать весь комментарий
28.03.2022 18:47 Ответить
Ось так візуалізувала зрадницьку політику «Червоного хреста» в Україні, Вікторія Вовк, студентка 2-го курсу Київського університету імені Бориса Грінченка.

Кров цивільних громадян України на логотипі цієї організації символізує їх незрозумілу політику «невтручання» та намагання відкрити свій офіс в Ростові для ... надання допомоги викраденим російськими загарбниками, українцям. При цьому в самій Україні організація не давала право маркування своїм логотипом гуманітарних колон. А кошти витрачаються більше на операційні потреби ніж на реальну допомогу.
Чому так сталося? Це сталося, бо теперешній керівник «Червоного хреста» є ліпшим другом очільника МЗС РФ, Лаврова.
От така фігня, малята.
показать весь комментарий
28.03.2022 18:27 Ответить
Одне питання:
ЯК людина може з кимось зв'язатися, якщо при виїзді з України рашистська карателі відбирають мобільні телефони???
показать весь комментарий
28.03.2022 18:40 Ответить
Рано чи пізно доступ до інтернета зявиться.
показать весь комментарий
29.03.2022 10:11 Ответить
"Шикарная" инструкция. Особенно если учесть то,что рашисты сразу ставят ультиматум: "Или подписываешь то-то и то-то или первым поездом в Сибирь с аусвайсом вместо паспорта.
показать весь комментарий
28.03.2022 18:44 Ответить
Московія росія кончена країна, дай Бог щоб всі насильно депортовані Українці повернулись відтіля якнайскоріше.
показать весь комментарий
29.03.2022 10:12 Ответить
 
 