Инструкция для граждан Украины, которых насильно вывезли в Россию. ИНФОГРАФИКА

Опубликована инструкция для граждан Украины, которых оккупанты насильно вывезли в Российскую Федерацию, оккупированный Крым или ОРДЛО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инструкцию публикует государственный Центр стратегических коммуникаций.

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Прежде советуют связаться с друзьями и знакомыми или написать в организацию "Помогаем уехать" @helpingtoleave_bot.

Также советуют избегать любых манипуляций с вашим паспортом (меток, печатей) и не подписывать никаких документов. заявление на оформление убежища/беженства никто не может заставить вас оформить.

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Отказывайтесь от поездок в лагеря перемещенных лиц.