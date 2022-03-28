Інструкція для громадян України, яких насильно вивезли до Росії. ІНФОГРАФІКА
Опубліковано інструкцію для громадян України, яких окупанти насильно вивезли до Російської Федерації, окупованого Криму чи ОРДЛО.
Як інформує Цензор.НЕТ, інструкцію публікує державний Центр стратегічних комунікацій.
Передусім радять зв'язатися з друзями та знайомими або написати до організації "Допомагаємо поїхати" @helpingtoleave_bot.
Також радять уникати будь-яких маніпуляцій з вашим паспортом (позначок, печаток) та не підписувати жодних документів. заяву на оформлення притулку/біженство ніхто не може змусити вас оформити.
Відмовляйтесь від поїздок до таборів переміщених осіб.
Топ коментарі
+7 Vasyl A_Vinn
показати весь коментар28.03.2022 18:13
+6 Vasyl A_Vinn
показати весь коментар28.03.2022 18:14
+3 Bad Robot
показати весь коментар28.03.2022 18:25
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Имеет смысл кацапам запасаться как продуктами и всем необходимым так и оружием + патроны ☝.
Россия - царство лжи.
Ложь - в общине, которую следовало бы назвать мнимой общиной.
Ложь - в помещике, священнике и царе.
Крещендо обманов, мнимостей, иллюзий!»
- Жюль Мишле, французский историк (1798 - 1874 гг.).
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
От светских людей пахнет мускусом, от простонародья - кислой капустой, луком и старой дубленой кожей.
Отсюда вы можете заключить, что тридцать тысяч верноподданных императора, являющихся к нему во дворец первого января с поздравлениями,
и шесть или семь тысяч, которые бывают в петергофском дворце в день тезоименитства императрицы,
должны принести с собой грозные ароматы...» -
Маркиз де Кюстин, французский писатель, путешественник (1790 - 1857 гг.).
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
Давно посетителям осточертело.
Знают заранее всё, как по нотам:
Буду звать (новое дело!),
Куда-то идти, спасать кого-то.
В извинение пьяной нагрузки
Хозяин гостям объясняет:
- Русский!
Владимир Маяковский.
https://twitter.com/13Hellis_13/status/1508426708759810056 2 ч
Для украинцев, которых принудительно депортирует рф в свои ***** ( пардон).
Может, кто-то сможет вырваться
Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський:
"Сподіваюсь Ви не відкриваєте цей спам, але на всяк випадок повідомляємо, що в повідомленні зроблена прикра помилка, за що я приношу вибачення. Не АТ Укрпошта увійшла у склад пошти росії, а згідно плану репарацій після перемоги, пошта росії увійде у склад АТ Укрпошта". https://t.me/operativnoZSU/16086 https://t.me/operativnoZSU/16086
Кров цивільних громадян України на логотипі цієї організації символізує їх незрозумілу політику «невтручання» та намагання відкрити свій офіс в Ростові для ... надання допомоги викраденим російськими загарбниками, українцям. При цьому в самій Україні організація не давала право маркування своїм логотипом гуманітарних колон. А кошти витрачаються більше на операційні потреби ніж на реальну допомогу.
Чому так сталося? Це сталося, бо теперешній керівник «Червоного хреста» є ліпшим другом очільника МЗС РФ, Лаврова.
От така фігня, малята.
ЯК людина може з кимось зв'язатися, якщо при виїзді з України рашистська карателі відбирають мобільні телефони???