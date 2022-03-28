Інструкція для громадян України, яких насильно вивезли до Росії. ІНФОГРАФІКА

Опубліковано інструкцію для громадян України, яких окупанти насильно вивезли до Російської Федерації, окупованого Криму чи ОРДЛО.

Як інформує Цензор.НЕТ, інструкцію публікує державний Центр стратегічних комунікацій.

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Передусім радять зв'язатися з друзями та знайомими або написати до організації "Допомагаємо поїхати" @helpingtoleave_bot.

Також радять уникати будь-яких маніпуляцій з вашим паспортом (позначок, печаток) та не підписувати жодних документів. заяву на оформлення притулку/біженство ніхто не може змусити вас оформити.

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Відмовляйтесь від поїздок до таборів переміщених осіб.