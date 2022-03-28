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Інструкція для громадян України, яких насильно вивезли до Росії. ІНФОГРАФІКА

Опубліковано інструкцію для громадян України, яких окупанти насильно вивезли до Російської Федерації, окупованого Криму чи ОРДЛО.

Як інформує Цензор.НЕТ, інструкцію публікує державний Центр стратегічних комунікацій.

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Передусім радять зв'язатися з друзями та знайомими або написати до організації "Допомагаємо поїхати" @helpingtoleave_bot.

Також радять уникати будь-яких маніпуляцій з вашим паспортом (позначок, печаток) та не підписувати жодних документів. заяву на оформлення притулку/біженство ніхто не може змусити вас оформити.

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Відмовляйтесь від поїздок до таборів переміщених осіб.

Інструкція для громадян України, яких насильно вивезли до Росії 01

депортація (723) росія (65162)


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Топ коментарі
+7
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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28.03.2022 18:13
+6
М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
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28.03.2022 18:14
+3
«Русские распространяют вокруг себя довольно неприятный запах, дающий о себе знать даже на расстоянии.

От светских людей пахнет мускусом, от простонародья - кислой капустой, луком и старой дубленой кожей.

Отсюда вы можете заключить, что тридцать тысяч верноподданных императора, являющихся к нему во дворец первого января с поздравлениями,
и шесть или семь тысяч, которые бывают в петергофском дворце в день тезоименитства императрицы,

должны принести с собой грозные ароматы...» -

Маркиз де Кюстин, французский писатель, путешественник (1790 - 1857 гг.).
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28.03.2022 18:25
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Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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28.03.2022 18:13 Відповісти
Голод в кацапстане начнётся в июне! 💥 за несколько месяцев ситуация станет на столько критично, что случаи канибализма приобретут массовый характер 😁👍.
Имеет смысл кацапам запасаться как продуктами и всем необходимым так и оружием + патроны ☝.
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28.03.2022 18:18 Відповісти
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28.03.2022 18:28 Відповісти
А куда же ихняя жрачка подевается? Особенно учитывая, что путин запретил продавать зерно и продукты за границу?
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28.03.2022 19:24 Відповісти
«В России все, от мала до велика, обманывают и лгут…
Россия - царство лжи.
Ложь - в общине, которую следовало бы назвать мнимой общиной.
Ложь - в помещике, священнике и царе.
Крещендо обманов, мнимостей, иллюзий!»
- Жюль Мишле, французский историк (1798 - 1874 гг.).
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28.03.2022 18:26 Відповісти
М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
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28.03.2022 18:14 Відповісти
«Русские распространяют вокруг себя довольно неприятный запах, дающий о себе знать даже на расстоянии.

От светских людей пахнет мускусом, от простонародья - кислой капустой, луком и старой дубленой кожей.

Отсюда вы можете заключить, что тридцать тысяч верноподданных императора, являющихся к нему во дворец первого января с поздравлениями,
и шесть или семь тысяч, которые бывают в петергофском дворце в день тезоименитства императрицы,

должны принести с собой грозные ароматы...» -

Маркиз де Кюстин, французский писатель, путешественник (1790 - 1857 гг.).
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28.03.2022 18:25 Відповісти
М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
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28.03.2022 18:15 Відповісти
Лезу - стотысячный случай - на стол.

Давно посетителям осточертело.

Знают заранее всё, как по нотам:

Буду звать (новое дело!),

Куда-то идти, спасать кого-то.

В извинение пьяной нагрузки

Хозяин гостям объясняет:

- Русский!

Владимир Маяковский.
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28.03.2022 18:22 Відповісти
Hellis@13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1508426708759810056 2 ч



Для украинцев, которых принудительно депортирует рф в свои ***** ( пардон).
Может, кто-то сможет вырваться

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28.03.2022 18:23 Відповісти
Серед українців почали поширювати фейкову інформацію про те, що начебто АТ "Укрпошта" ввійшла в склад пошти рф.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський:

"Сподіваюсь Ви не відкриваєте цей спам, але на всяк випадок повідомляємо, що в повідомленні зроблена прикра помилка, за що я приношу вибачення. Не АТ Укрпошта увійшла у склад пошти росії, а згідно плану репарацій після перемоги, пошта росії увійде у склад АТ Укрпошта". https://t.me/operativnoZSU/16086 https://t.me/operativnoZSU/16086

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28.03.2022 18:47 Відповісти
Ось так візуалізувала зрадницьку політику «Червоного хреста» в Україні, Вікторія Вовк, студентка 2-го курсу Київського університету імені Бориса Грінченка.

Кров цивільних громадян України на логотипі цієї організації символізує їх незрозумілу політику «невтручання» та намагання відкрити свій офіс в Ростові для ... надання допомоги викраденим російськими загарбниками, українцям. При цьому в самій Україні організація не давала право маркування своїм логотипом гуманітарних колон. А кошти витрачаються більше на операційні потреби ніж на реальну допомогу.
Чому так сталося? Це сталося, бо теперешній керівник «Червоного хреста» є ліпшим другом очільника МЗС РФ, Лаврова.
От така фігня, малята.
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28.03.2022 18:27 Відповісти
Одне питання:
ЯК людина може з кимось зв'язатися, якщо при виїзді з України рашистська карателі відбирають мобільні телефони???
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28.03.2022 18:40 Відповісти
Рано чи пізно доступ до інтернета зявиться.
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29.03.2022 10:11 Відповісти
"Шикарная" инструкция. Особенно если учесть то,что рашисты сразу ставят ультиматум: "Или подписываешь то-то и то-то или первым поездом в Сибирь с аусвайсом вместо паспорта.
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28.03.2022 18:44 Відповісти
Московія росія кончена країна, дай Бог щоб всі насильно депортовані Українці повернулись відтіля якнайскоріше.
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29.03.2022 10:12 Відповісти
 
 