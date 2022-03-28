Украинские воины ликвидировали командира и начальника штаба 503-го мотострелкового полка 58-й армии оккупантов, - ОТГ "Восток". ФОТО

Сегодня, 28 марта, украинские воины ликвидировали командира и начальника штаба 503-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в официальном фейсбуке ОТГ "Восток".

В сообщении отмечается: "Сегодня в ходе боев украинские воины организовали встречу с дьяволом очередной партии российских военных преступников. По предварительной информации, среди "утилизированных" - командир и начальник штаба 503-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии.

Такими темпами в бездне предстоит открывать офицерский клуб. И если кремлевские руководители не одумаются, то наши защитники будут регулярно отправлять туда новых участников".

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