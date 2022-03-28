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Украинские воины ликвидировали командира и начальника штаба 503-го мотострелкового полка 58-й армии оккупантов, - ОТГ "Восток". ФОТО

Сегодня, 28 марта, украинские воины ликвидировали командира и начальника штаба 503-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в официальном фейсбуке ОТГ "Восток".

В сообщении отмечается: "Сегодня в ходе боев украинские воины организовали встречу с дьяволом очередной партии российских военных преступников. По предварительной информации, среди "утилизированных" - командир и начальник штаба 503-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии.

Такими темпами в бездне предстоит открывать офицерский клуб. И если кремлевские руководители не одумаются, то наши защитники будут регулярно отправлять туда новых участников".

Читайте: Ежедневно войска РФ теряют убитыми 510-530 человек, - Подоляк

Украинские воины ликвидировали командира и начальника штаба 503-го мотострелкового полка 58-й армии оккупантов, - ОТГ Восток 01
Украинские воины ликвидировали командира и начальника штаба 503-го мотострелкового полка 58-й армии оккупантов, - ОТГ Восток 02

армия РФ (19224) ликвидация (3538)


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Топ комментарии
+105
АС ЛОХОВ ))
Епічно ))
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28.03.2022 22:24
+62
Земля им асфальтом. Орки проклятые, гореть вам в аду.
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28.03.2022 22:25
+62
Командир кого? ЛОХОВ!
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28.03.2022 22:30
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АС ЛОХОВ ))
Епічно ))
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28.03.2022 22:24 Ответить
Командир кого? ЛОХОВ!
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28.03.2022 22:30 Ответить
Командир роты абизян
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29.03.2022 01:00 Ответить
Тепер в його честь назвуть цілу вулицю та військове училище, а може навіть цілу академію.
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28.03.2022 22:36 Ответить
там стільки академій немає.
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28.03.2022 22:40 Ответить
та для лохов скільки хоч є
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28.03.2022 22:51 Ответить
Є такая дєровня лохово біля підєрбурга.
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28.03.2022 22:49 Ответить
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28.03.2022 23:01 Ответить
ПЕТУШАТНЯ БУКВОЙ ЗЮ
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29.03.2022 07:02 Ответить
Елітнає учіліще пятай матастрєлковай девізіі прі міністєрствє ваздушна-касмічєскіх войск імєні Лохав.
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28.03.2022 22:51 Ответить
Де ?
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28.03.2022 23:31 Ответить
Да какую улицу-город...
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28.03.2022 23:54 Ответить
да и того ****ли))))
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29.03.2022 00:20 Ответить
Земля им асфальтом. Орки проклятые, гореть вам в аду.
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28.03.2022 22:25 Ответить
Лохов жив лохом і здох лохом
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28.03.2022 22:25 Ответить
))) А как Лохова А.Сю называли сослуживцы?
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28.03.2022 22:25 Ответить
Лохами не рождаются-лохами становятся.
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28.03.2022 23:56 Ответить
Невже "Грозний Лохов"?
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28.03.2022 22:25 Ответить
Українські воїни ліквідували командира та начальника штабу 503-го мотострілецького полку 58-ї армії окупантів
=============
дерусифікували погань кацапофашистську.
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28.03.2022 22:26 Ответить
Не можна такі новини на ніч. В мене від них сплеск адреналіну на серотоніну і потім не можу заснути

з.і. жартую,побільше таких новин.
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28.03.2022 22:26 Ответить
Вот вам еще успокоительного
https://www.youtube.com/watch?v=RZ6wa0_75ng
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28.03.2022 22:40 Ответить
Сорян не разбираюсь какое звание у них?
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28.03.2022 22:26 Ответить
Это он старший петушатни путинских орков)
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28.03.2022 22:30 Ответить
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28.03.2022 22:33 Ответить
походу копьітаньі
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28.03.2022 22:30 Ответить
Капитаны. Маловато для полка. Как в 41 году прям...
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28.03.2022 22:32 Ответить
Коп полка и нач штаба мог и наш снайпер уработать. Тут понятно с доказами сложно. А фоточки просто для наглядности каких-то рашистских жмуров приложили. Я не против.
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28.03.2022 22:37 Ответить
Капітани
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28.03.2022 22:55 Ответить
віп гостей на концерт до кобзона додалося
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28.03.2022 22:27 Ответить
Проте гарно звучить "рядовые лоховцы" 503-го мотострілецького полку
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28.03.2022 22:27 Ответить
хорошая работа
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28.03.2022 22:28 Ответить
Грозный - лоховоз ,
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28.03.2022 22:29 Ответить
эт че стали знаки различия надевать? неужто конвенции всякие по военнопленным хотят? Хйло вроде же приказал потерьнет, в чернозем и в рай, по плану.
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28.03.2022 22:29 Ответить
"Куда по паханому !!!"
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28.03.2022 22:30 Ответить
это какиво, волюнтаризм. целых начальников в утиль? бандеровцы, что с вас взять. Слава Украине!
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28.03.2022 22:31 Ответить
На фото догорает лошок.
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28.03.2022 22:31 Ответить
Я б ще обісцяв ту падаль 😁🇺🇦✊
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28.03.2022 22:32 Ответить
Такими темпами у безодні треба буде відкривати офіцерський клуб ...

У пеклі офіцерський клуб !
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28.03.2022 22:33 Ответить
завтра в доме офицеров кобзон будет концерт давать.
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28.03.2022 22:35 Ответить
Ща спою
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28.03.2022 22:35 Ответить
кто нибудь знает, почему не заблокирован на ютубе канал Шария?! как такое может быть, наши официальные органы не могут этого сделать?
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28.03.2022 22:37 Ответить
Я теж було здивувалась. Але потім роздивилась - канал Шарія, а сюжети не його, а якісь наші, українські. Але це в Україні, канал на ТБ. Вам треба скаржитись самим, якщо це в Німеччині.
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29.03.2022 02:07 Ответить
Ще одна гадина пішла в "путлеровський рай".
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28.03.2022 22:37 Ответить
две.
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28.03.2022 22:40 Ответить
28 березня 2022 р. архиєпископ Дніпровський і Криворізький Симеон прийняв до складу Дніпропетровської єпархії Православної Церкви України три релігійні громади області.

Про це повідомляє http://cerkva.dp.ua/vladika-simeon-prijnyav-shhe-3-gromadi-z-moskovskogo-patriarhatu/?fbclid=IwAR3cpHGpryMLUDftTRLK4nZWUk_mRfsSh40DEOGnBDx2pQ11AgH2vco5eQA офіційний сайт Дніпропетровської єпархії Православної Церкви України .

До ПЦУ перейшли громади:

- ікони Божої Матері "Одигітрія", село Вільне, П'ятихатського району;

- преподобного Савви Освященного, село Савро, П'ятихатського району;

- святого апостола Фоми, село Червоне, Криворізького району.

На парафіяльних зборах віруючі цих храмів ухвалили добровільне рішення полишити юрисдикцію Московського Патріархату в Україні, і приєднатись до Православної Церкви України.
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28.03.2022 22:37 Ответить
ну і назви...як якісь мафіозі преподобного Савви Освященного чи наркокортель-- святого апостола Фоми
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28.03.2022 22:45 Ответить
там же попы фсб-шники в званиях? как бы они потом опять не перекрасились
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29.03.2022 03:33 Ответить
От що я подумав, а дружина в нього є?
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28.03.2022 22:38 Ответить
щось у них зосім піздець з командним сладом раз капітани керують полками
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28.03.2022 22:38 Ответить
Тепер будуть командирами полку сержанти
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28.03.2022 22:54 Ответить
Ніт, літінанти. 🚮
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29.03.2022 02:13 Ответить
Лохонулся с поездкой на учения.
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28.03.2022 22:39 Ответить
Одним лохом меньше
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28.03.2022 22:40 Ответить
****...сь. Земля стекловатой!!!
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28.03.2022 22:40 Ответить
горіть у пеклі уйобіща,Слава ЗСУ!!!
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28.03.2022 22:41 Ответить
"ЛоховАС" - эпичненько...
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28.03.2022 22:42 Ответить
сразу подумал, шо это те которые в кунге на концерт кабыздоха ехали )) но действительно, чёт мелковата ))
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28.03.2022 22:43 Ответить
Гореть им в аду
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28.03.2022 22:46 Ответить
командир 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії лохов
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28.03.2022 22:46 Ответить
Гори в пеклі
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28.03.2022 22:48 Ответить
лохов это этнически рузкий с своим мешком приехал...
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28.03.2022 22:48 Ответить
Умивальніков начальнік і мачалок камандір
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28.03.2022 22:51 Ответить
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28.03.2022 22:53 Ответить
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28.03.2022 23:07 Ответить
Не будет по пахоте на танке ездить!
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28.03.2022 23:40 Ответить
Зайшла почитати щось заспокійливе на ніч. Дякую, тепер можна і спатоньки😚
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28.03.2022 23:44 Ответить
Інфа з блокнот.волгоград.ру: там у місцевих орків така собі кніга памяті погибших за мірних жителєй домбаса в кількості 35 задвохсочених
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28.03.2022 23:55 Ответить
Посівну в Україні уже почали на москалів…
Смерть московітам!!!
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28.03.2022 23:52 Ответить
еще один ванька свалил на хVйZz )))
Ох уж эти Vанько ******** )))
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29.03.2022 00:06 Ответить
"За Будду, за путіна!" або буддисти на концерті Кобзона.

Частина 1. Буряти.

Всі знають, що рф є державою багатонаціональною і багатоконфесійною. Такими ж є й її збройні сили. Звісно, найбільше християн (різних деномінацій), за ними йдуть мусульмани, а третє місце посідають буддисти. Для забезпечення їхніх духовних потреб в армії рф є навіть один військовий лама, який офіційно займає посаду помічника командира 37-ї окремої мотострілецької бригади у м. Кяхта в Бурятії.

З початком так званої «спецоперації» всі релігійні ієрархи в рф тим чи іншим способом заявили про свою підтримку дій президента пу. Не стали виключенням й буддисти. Голова буддійської традиційної сангхи росії хамбо лама Дамба Аюшев заявив, що він молиться за вояків зс рф. За його словами буддисти, попри те, що виступають за мир і згоду, все ж мають захищати інтереси своєї держави. Він, зокрема, сказав: «У нас має бути міцний і надійний тил. З нами наші сахюсани (божества, захисники буддійського вчення), з нами наші великі хамбо лами, з нами Будда!». Крім того, у буддійських дацанах (монастирях) відбулися молебні за здоров'я російських солдатів, за їхнє щасливе повернення додому. Так, по всій рф відбувся спеціальний спільний молебень - хурал «Лхарзай». Крім того, в бурятських дацанах пройшли інші хурали - молебень «Табан Харюлга», що має усунути перешкоди для вояків рф на духовному рівні. Окремо читалася молитва «Юрол Маані» за полеглих.
Які ж на сьогодні результати «молитовного стояння (чи може сидіння)» буддійських лам Бурятії. Молитву за здоров'я вони читали гірше, ніж за упокій, адже за місяць російської агресії республіка, за офіційною інформацією, втратила 39 своїх уродженців. Для порівняння за 8 років війни в Афганістані серед мешканців регіону було 28 загиблих. Що ж стосується етнічних бурятів (бо ж не всі в Бурятії буряти), а отже послідовників буддизму, то їх на концерті Кобзона, зараз щонайменше вже 20, з них 14 - власне з Бурятії, 4 - з Забайкальського краю, 2 - з Іркутської області.

Про інших буддистів, які слухають концерт йосипа давидовича, - калмиків і тувинців - напишу окремо.
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29.03.2022 00:20 Ответить
Мені здається, перед тим як викладати такі відомості, потрібно 10 разів отримати підтвердження. Бо вже *** знаєш, кому вірити! Не так давно наші заявили, що завалили генерала Мордвичева, і всі відомі ********* ********** це по всім каналам! А сьогодні дивлюсь , що бородатий дон рамзанка цілується в ясна з цім самим «убиенным» Мордвичевим. Хочу до наших ЗМІ звернутися- може перевіряти надо на смак те блюдо , перед тим як подавати людям на стіл??? Заїбали вже зі своїми фейками!! Вчора один ще ****** Лубківський пише, що Херсон через декілька годин буде наш! От с *** якого він таке натякає??? Може карати треба за це? Так само як карати за зйомку воєнних об'єктів , то ще й за ******ство?Скоро *** буду кому вірити, якщо вже свої *******!!!
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29.03.2022 00:37 Ответить
кто заявил? где? сам же слухи распускаешь а потом типа возмущаешься
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29.03.2022 03:35 Ответить
https://www.google.com.ua/amp/s/tsn.ua/ru/amp/********/v-chernobaevke-ubili-komanduyuschego-8-y-armiey-yuzhnogo-********-okruga-rf-general-leytenanta-mordvicheva-2013292.html наприклад ось тут і ще по до хріна різним джерелам! Не можна робити гучних заяв, не перевіривши інформації!
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29.03.2022 07:16 Ответить
Або ось-https://www.google.com.ua/amp/s/www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/27/7334986/index.amp. Не хочу з Вами сперечатися, я також вірю і чекаю нашої перемоги. Просто вважаю, перед тим як робити в пресі смілі заяви, інформацію потрібно перевіряти ретельно. А не почув десь одним вухом, і вже опублікував
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29.03.2022 07:21 Ответить
Почитайте, в багатьох наших джерелах не тільки припущення робили з приводу цього орка, а зтверджували- загинув, перевірили, вже 6 генерал і бла-бла. Прикро, що за останні роки став вірити декільком джерелам, а виявляється, що й вони іноді не почують та й добрешуть
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29.03.2022 07:28 Ответить
Судя по погонам, у орков появилось новое звание - генерал-капитан.
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29.03.2022 01:38 Ответить
А командир ЛОХОВ як пишуть АС.🤣
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29.03.2022 08:25 Ответить
І як людину з таким прізвищем воювати відправили!
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29.03.2022 09:25 Ответить
Трупы, трупы. Показывайте трупы рашистов, а не ихние шмотки. Собирайте трупы по полям и лесам и раскладывайте трупы русских солдат на площадях городов, снимайте крупным планом, что бы все видели масштаб трагедии. Это невозможно будет скрыть для российского общества. И это не издевательство. Погибшим уже все равно. Сейчас ещё холодно, они не будут разлагается. А россияне, возможно, прозреют.
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29.03.2022 09:55 Ответить
Лохов А.С. = жопа лохов
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29.03.2022 12:41 Ответить
 
 