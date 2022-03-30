Силы сопротивления разбили подразделение логистики войск РФ на Черниговщине, - оперативное командование "Північ". ФОТОрепортаж
Автомобиль обеспечения с подразделением логистики российских захватчиков разбили защитники Украины на Черниговщине.
Об этом сообщает оперативное командование "Північ" на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Силы сопротивления Сиверщины продолжают отчитываться о своей работе. Наши "котики" испортили обеспечение врага и "деактивировали" подразделение логистики. Как бонус - нашли немного вражеских методичек и открыток-призывов к "товарищам", - сказано в сообщении.
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