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Силы сопротивления разбили подразделение логистики войск РФ на Черниговщине, - оперативное командование "Північ". ФОТОрепортаж

Автомобиль обеспечения с подразделением логистики российских захватчиков разбили защитники Украины на Черниговщине.

Об этом сообщает оперативное командование "Північ" на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Силы сопротивления Сиверщины продолжают отчитываться о своей работе. Наши "котики" испортили обеспечение врага и "деактивировали" подразделение логистики. Как бонус - нашли немного вражеских методичек и открыток-призывов к "товарищам", - сказано в сообщении.

Читайте также: Российские войска уже вторые сутки отходят из Киевщины, на Черниговщине значительного выхода не наблюдается, - Арестович

Силы сопротивления разбили подразделение логистики войск РФ на Черниговщине, - оперативное командование Північ 01

Силы сопротивления разбили подразделение логистики войск РФ на Черниговщине, - оперативное командование Північ 02
Силы сопротивления разбили подразделение логистики войск РФ на Черниговщине, - оперативное командование Північ 03
Силы сопротивления разбили подразделение логистики войск РФ на Черниговщине, - оперативное командование Північ 04
Силы сопротивления разбили подразделение логистики войск РФ на Черниговщине, - оперативное командование Північ 05
Силы сопротивления разбили подразделение логистики войск РФ на Черниговщине, - оперативное командование Північ 06
Силы сопротивления разбили подразделение логистики войск РФ на Черниговщине, - оперативное командование Північ 07
Силы сопротивления разбили подразделение логистики войск РФ на Черниговщине, - оперативное командование Північ 08

Автор: 

армия РФ (19188) ликвидация (3529) Черниговщина (1485) партизаны (179)


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Топ комментарии
+27
Всё правильно,никаких отсылок к месту и геолокации.Слава Україні!
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30.03.2022 14:42
+25
так орчатинку залутали
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30.03.2022 15:05
+14
это в Сумской обл там орки с кружком катаются
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30.03.2022 14:43
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Всё правильно,никаких отсылок к месту и геолокации.Слава Україні!
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30.03.2022 14:42 Ответить
это в Сумской обл там орки с кружком катаются
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30.03.2022 14:43 Ответить
0 це опущені, вони вскрізь є на руССліковській недоармії.
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30.03.2022 14:57 Ответить
цитата ***** про правила дорожнього руху. Б.я кінчені. Хто вчився при союзі пам'ятає що у кожному підручнику з будь якого предмету були натикані цитати Ілліча
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30.03.2022 14:53 Ответить
Ну от їх зараз і відкинуть в період ще "бадьорого" Ілліча.
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30.03.2022 15:03 Ответить
та хіба тільки в підручниках))) на кожній стінці, дошці пошани чи обїяви, в парку, бібліотеці, магазині, на вокзалі... я малим думав - яка умна-розумна людина... на всі випадки життя є цитата)))))
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30.03.2022 15:04 Ответить
так орчатинку залутали
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30.03.2022 15:05 Ответить
приготовился для калабахи?
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30.03.2022 15:14 Ответить
Ещё бы пару томиков К. Маркса прихватили типилы плять.
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30.03.2022 14:59 Ответить
красивое...
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30.03.2022 15:01 Ответить
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30.03.2022 15:10 Ответить
Поролон
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30.03.2022 15:04 Ответить
Пыне лавры тов. Сралина не дают покоя. Тоже как и то ничтожество в каждой дырке затычка. Дорожник, агроном, историк, осеменитель крупного рогатого скота (и мелкого), ловец амфор на блесну...
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30.03.2022 15:08 Ответить
в ход пошли уже камазы обдертыми сидениями?
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30.03.2022 15:11 Ответить
в танках взагалі так обдерто, на голому залізяччі сидять
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30.03.2022 15:19 Ответить
Але "вєлічіє", танк за 2-3 ляма баксів, а сидиш на ********** фанері...
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30.03.2022 17:36 Ответить
Пропердел до дыр со страху.
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01.04.2022 16:39 Ответить
Рух опору розігрівається...
https://novynarnia.com/2022/03/29/ruh-oporu-tilky-rozigrivayetsya-komanduvannya-sso/
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30.03.2022 15:14 Ответить
 
 