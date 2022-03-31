Заработал сайт с интерактивной картой войны в Украине. КАРТА

В сети был создан сайт Liveuamap, на котором размещена карта войны в Украине.

В рамках проекта Live Universal Awareness Map ("Liveuamap") исследователи создали карту войны в Украине, передает Цензор.НЕТ.

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