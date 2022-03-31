Запрацював сайт з інтерактивною мапою війни в Україні. КАРТА

В мережі створили сайт Liveuamap, на якому розміщена мапа війни в Україні.

В рамках проєкту Live Universal Awareness Map ("Liveuamap") дослідники створили мапу війни в Україні, передає Цензор.НЕТ.

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