Воины 60-й бригады уничтожили военную технику оккупантов. ФОТОрепортаж

Украинские воины 60-й отдельной пехотной бригады уничтожили военную технику российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил украинский офицер Анатолий Штефан.

Он подчеркнул: "Херсонщина! 60 отдельная пехотная бригада".

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