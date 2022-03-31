РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9670 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
27 547 17

Воины 60-й бригады уничтожили военную технику оккупантов. ФОТОрепортаж

Украинские воины 60-й отдельной пехотной бригады уничтожили военную технику российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил украинский офицер Анатолий Штефан.

Он подчеркнул: "Херсонщина! 60 отдельная пехотная бригада".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Так будет с каждой жестянкой, которая пересечет нашу границу, - ССО показали уничтоженную российскую бронетехнику. ФОТОрепортаж

Воины 60-й бригады уничтожили военную технику оккупантов 01
Воины 60-й бригады уничтожили военную технику оккупантов 02
Воины 60-й бригады уничтожили военную технику оккупантов 03
Воины 60-й бригады уничтожили военную технику оккупантов 04

Воины 60-й бригады уничтожили военную технику оккупантов 05
Воины 60-й бригады уничтожили военную технику оккупантов 06
Воины 60-й бригады уничтожили военную технику оккупантов 07

Автор: 

техника (1736) Херсонская область (4760)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+24
а особо находчивые прячутся, и дышат через орудийный ствол:
показать весь комментарий
31.03.2022 21:35
+16
СЛАВА УКРАИНЕ !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показать весь комментарий
31.03.2022 21:26
+15
Беху за 2 часа приведут в порядок, с учётом закрашивания рашистского символа Z.
показать весь комментарий
31.03.2022 21:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
окупанти погубили лубріканти
показать весь комментарий
31.03.2022 21:23 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показать весь комментарий
31.03.2022 21:26 Ответить
Беху за 2 часа приведут в порядок, с учётом закрашивания рашистского символа Z.
показать весь комментарий
31.03.2022 21:25 Ответить
Главное проветрить хорошенько!!!
показать весь комментарий
31.03.2022 21:35 Ответить
А в ней шашлык не жарили.

А то, что там собаками воняет, то надо шампунькой от псины протереть всё...
показать весь комментарий
31.03.2022 22:14 Ответить
Приглашаю адекватных людей в группу Славянск,Краматорск https://t.me/donetchina
показать весь комментарий
31.03.2022 21:26 Ответить
Це ганчірка лугандону валяється?
показать весь комментарий
31.03.2022 21:32 Ответить
Схоже
показать весь комментарий
31.03.2022 21:33 Ответить
Це я веду до того, що якби у цих покидьків, були хоча б первісні ознаки державності, та мінімальний рівень самоповаги, то вони б ніколи не покинули прапор: з десяти хоча б один знайшовся, шо забрав би його з собою!
Висновок: це стадо баранів, не здатне ні на що.
показать весь комментарий
31.03.2022 21:37 Ответить
это ХИВИ раZZейского режима. как власовцы за рейх, только хуже. но триколор в наличии - ведь как диды
показать весь комментарий
31.03.2022 23:23 Ответить
Денерастів
показать весь комментарий
31.03.2022 21:34 Ответить
а особо находчивые прячутся, и дышат через орудийный ствол:
показать весь комментарий
31.03.2022 21:35 Ответить
Ще й торпеду може випустити!
показать весь комментарий
31.03.2022 21:38 Ответить
На перископной глубине.
показать весь комментарий
31.03.2022 21:52 Ответить
приехал из Абхазии, ему выдали казённый автомат, а он его испортил

показать весь комментарий
31.03.2022 21:52 Ответить
Автомат для стрельбы с верхних этажей.
показать весь комментарий
01.04.2022 13:56 Ответить
 
 