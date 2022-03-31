Воины 60-й бригады уничтожили военную технику оккупантов. ФОТОрепортаж
Украинские воины 60-й отдельной пехотной бригады уничтожили военную технику российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил украинский офицер Анатолий Штефан.
Он подчеркнул: "Херсонщина! 60 отдельная пехотная бригада".
Топ комментарии
+24 Urs
показать весь комментарий31.03.2022 21:35
+16 Василий СПРУТ
показать весь комментарий31.03.2022 21:26
+15 Харьков Сумской
показать весь комментарий31.03.2022 21:25
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А то, что там собаками воняет, то надо шампунькой от псины протереть всё...
Висновок: це стадо баранів, не здатне ні на що.