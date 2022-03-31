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Воїни 60-ї бригади знищили військову техніку окупантів. ФОТОрепортаж
Українські воїни 60-ї окремої піхотної бригади знищили військову техніку російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив український офіцер Анатолій Штефан.
Він підкреслив: "Херсонщина! 60 окрема піхотна бригада".
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+24 Urs
показати весь коментар31.03.2022 21:35
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+15 Харьков Сумской
показати весь коментар31.03.2022 21:25
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А то, что там собаками воняет, то надо шампунькой от псины протереть всё...
Висновок: це стадо баранів, не здатне ні на що.