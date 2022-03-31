Воїни 60-ї бригади знищили військову техніку окупантів. ФОТОрепортаж

Українські воїни 60-ї окремої піхотної бригади знищили військову техніку російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив український офіцер Анатолій Штефан.

Він підкреслив: "Херсонщина! 60 окрема піхотна бригада".

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