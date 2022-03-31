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Воїни 60-ї бригади знищили військову техніку окупантів. ФОТОрепортаж

Українські воїни 60-ї окремої піхотної бригади знищили військову техніку російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив український офіцер Анатолій Штефан.

Він підкреслив: "Херсонщина! 60 окрема піхотна бригада".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Батарею з восьми гаубиць Д-30 знищили українські воїни на Херсонщині. ВIДЕО безпілотника

Воїни 60-ї бригади знищили військову техніку окупантів 01
Воїни 60-ї бригади знищили військову техніку окупантів 02
Воїни 60-ї бригади знищили військову техніку окупантів 03
Воїни 60-ї бригади знищили військову техніку окупантів 04

Воїни 60-ї бригади знищили військову техніку окупантів 05
Воїни 60-ї бригади знищили військову техніку окупантів 06
Воїни 60-ї бригади знищили військову техніку окупантів 07

Автор: 

техніка (1826) Херсонська область (5747)


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Топ коментарі
+24
а особо находчивые прячутся, и дышат через орудийный ствол:
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31.03.2022 21:35
+16
СЛАВА УКРАИНЕ !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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31.03.2022 21:26
+15
Беху за 2 часа приведут в порядок, с учётом закрашивания рашистского символа Z.
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31.03.2022 21:25
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окупанти погубили лубріканти
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31.03.2022 21:23 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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31.03.2022 21:26 Відповісти
Беху за 2 часа приведут в порядок, с учётом закрашивания рашистского символа Z.
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31.03.2022 21:25 Відповісти
Главное проветрить хорошенько!!!
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31.03.2022 21:35 Відповісти
А в ней шашлык не жарили.

А то, что там собаками воняет, то надо шампунькой от псины протереть всё...
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31.03.2022 22:14 Відповісти
Приглашаю адекватных людей в группу Славянск,Краматорск https://t.me/donetchina
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31.03.2022 21:26 Відповісти
Це ганчірка лугандону валяється?
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31.03.2022 21:32 Відповісти
Схоже
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31.03.2022 21:33 Відповісти
Це я веду до того, що якби у цих покидьків, були хоча б первісні ознаки державності, та мінімальний рівень самоповаги, то вони б ніколи не покинули прапор: з десяти хоча б один знайшовся, шо забрав би його з собою!
Висновок: це стадо баранів, не здатне ні на що.
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31.03.2022 21:37 Відповісти
это ХИВИ раZZейского режима. как власовцы за рейх, только хуже. но триколор в наличии - ведь как диды
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31.03.2022 23:23 Відповісти
Денерастів
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31.03.2022 21:34 Відповісти
а особо находчивые прячутся, и дышат через орудийный ствол:
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31.03.2022 21:35 Відповісти
Ще й торпеду може випустити!
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31.03.2022 21:38 Відповісти
На перископной глубине.
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31.03.2022 21:52 Відповісти
приехал из Абхазии, ему выдали казённый автомат, а он его испортил

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31.03.2022 21:52 Відповісти
Автомат для стрельбы с верхних этажей.
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01.04.2022 13:56 Відповісти
 
 