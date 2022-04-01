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Подразделения Нацгвардии провели зачистку района сосредоточения врага на Киевском направлении. ФОТОрепортаж

На киевском направлении подразделения Национальной гвардии Украины провели зачистку района сосредоточения врага после того, как уничтожили его позиции прицельным огнем артиллерии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке НГУ.

После мощного огневого поражения подразделениям НГУ удалось сжечь несколько десятков единиц вражеских БМП, танков, бронеавтомобилей "Тайфун" и грузовиков. А также уничтожить живую силу противника.

Нацгвардия и Вооруженные силы Украины продолжают успешно выполнять поставленные боевые задания и освобождать от оккупантов населенные пункты в Киевской области", - отмечается в сообщении.

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Подразделения Нацгвардии провели зачистку района сосредоточения врага на Киевском направлении 01
Подразделения Нацгвардии провели зачистку района сосредоточения врага на Киевском направлении 02
Подразделения Нацгвардии провели зачистку района сосредоточения врага на Киевском направлении 03
Подразделения Нацгвардии провели зачистку района сосредоточения врага на Киевском направлении 04

Киевская область (4132) Национальная гвардия (2116)


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Гарна робота...
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01.04.2022 20:50 Ответить
Краса, безумовна.
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01.04.2022 20:51 Ответить
Поховалися в кущах ординці, а не допомогло!
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01.04.2022 20:51 Ответить
.
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01.04.2022 20:52 Ответить
Говорят что у путина опять поменялись планы, вместо Киева решили брать ковры
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01.04.2022 20:54 Ответить
какая живая сила? там жареное мясо.
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01.04.2022 20:57 Ответить
я так зрозумів москалі про відвід військ як завжди збрехали. Але наші вояки сприйняли цю інформацію буквально і "відводили" їх проти їхньої волі
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01.04.2022 21:13 Ответить
Паскуды...
Такие грибные места испаганили...
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01.04.2022 21:13 Ответить
хм?? если это ,,зачистка"то что они оставляют после себя когда пофулиганят?? (даже трудно себе представить)
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01.04.2022 22:38 Ответить
 
 