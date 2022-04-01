Подразделения Нацгвардии провели зачистку района сосредоточения врага на Киевском направлении. ФОТОрепортаж
На киевском направлении подразделения Национальной гвардии Украины провели зачистку района сосредоточения врага после того, как уничтожили его позиции прицельным огнем артиллерии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке НГУ.
После мощного огневого поражения подразделениям НГУ удалось сжечь несколько десятков единиц вражеских БМП, танков, бронеавтомобилей "Тайфун" и грузовиков. А также уничтожить живую силу противника.
Нацгвардия и Вооруженные силы Украины продолжают успешно выполнять поставленные боевые задания и освобождать от оккупантов населенные пункты в Киевской области", - отмечается в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Такие грибные места испаганили...