Подразделения Нацгвардии провели зачистку района сосредоточения врага на Киевском направлении. ФОТОрепортаж

На киевском направлении подразделения Национальной гвардии Украины провели зачистку района сосредоточения врага после того, как уничтожили его позиции прицельным огнем артиллерии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке НГУ.

После мощного огневого поражения подразделениям НГУ удалось сжечь несколько десятков единиц вражеских БМП, танков, бронеавтомобилей "Тайфун" и грузовиков. А также уничтожить живую силу противника.

Нацгвардия и Вооруженные силы Украины продолжают успешно выполнять поставленные боевые задания и освобождать от оккупантов населенные пункты в Киевской области", - отмечается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жителям освобожденных городов и сел Киевщины не стоит спешить домой, враги оставили много мин и ракет, - Енин. ВИДЕО







