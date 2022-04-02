Освобожденные украинские военные уже направляются к своим родным. ВИДЕО

Украинские военные, которые 1 апреля были освобождены в ходе обмена, уже вскоре увидят свои семьи и побратимов.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Он также обнародовал видео, как военные готовятся отправиться к месту встречи с представителями командования своих подразделений.

"Освобожденным вчера из плена украинским военным была предоставлена вся необходимая помощь, в том числе медицинская. Уже скоро каждый сможет увидеть родных", - пишет Тимошенко.

Он также поблагодарил всех освобожденных военнослужащих за их службу.

Напомним, 1 апреля в Запорожской области состоялся обмен пленными, в ходе которого были освобождены 86 украинских бойцов, из которых 15 – женщины.

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