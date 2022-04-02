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Новости Фото Война
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Освобожденные украинские военные уже направляются к своим родным. ВИДЕО

Украинские военные, которые 1 апреля были освобождены в ходе обмена, уже вскоре увидят свои семьи и побратимов.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, сообщает Цензор.НЕТ

Он также обнародовал видео, как военные готовятся отправиться к месту встречи с представителями командования своих подразделений.

"Освобожденным вчера из плена украинским военным была предоставлена вся необходимая помощь, в том числе медицинская. Уже скоро каждый сможет увидеть родных", - пишет Тимошенко.

Он также поблагодарил всех освобожденных военнослужащих за их службу.

Напомним, 1 апреля в Запорожской области состоялся обмен пленными, в ходе которого были освобождены 86 украинских бойцов, из которых 15 – женщины.

Смотрите: Только что состоялся обмен пленными. 86 украинских военнослужащих возвращаются домой, - Тимошенко. ВИДЕО

Освобожденные украинские военные уже направляются к своим родным 01

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Топ комментарии
+21
Кого саме віддали рашистам?
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02.04.2022 15:22
+18
Слава Богу! Радію за наших військових. Та чути інформацію від крадія- гидко.
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02.04.2022 15:20
+13
Слава богу,що живі! Слава ЗСУ.
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02.04.2022 15:22
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Слава Богу! Радію за наших військових. Та чути інформацію від крадія- гидко.
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02.04.2022 15:20 Ответить
❤️‍🩹
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02.04.2022 15:21 Ответить
Слава богу,що живі! Слава ЗСУ.
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02.04.2022 15:22 Ответить
Слава Богу! Бог пишеться з великоi лтери! 🙏
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02.04.2022 19:54 Ответить
Атеистам можно писать с маленькой )
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03.04.2022 23:50 Ответить
Кого саме віддали рашистам?
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02.04.2022 15:22 Ответить
Рашистів!
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02.04.2022 15:27 Ответить
Вони також різної вартості для пуйла.
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02.04.2022 15:29 Ответить
І різної ступені вини, кількості злочинів проти українців.
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02.04.2022 15:30 Ответить
Якщо кокошники ще когось візьмуть в полон, віддамо за них Єрмака... і так далі.
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02.04.2022 16:15 Ответить
Слава Богу, ви вдома!!!
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02.04.2022 16:56 Ответить
Щось мовчать на кого поміняли наших. Мабуть соромно про це казати.
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02.04.2022 18:05 Ответить
ТРЕБА ЩОБ ВСІ РІДНІ ПРИЇХАЛИ !!!
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03.04.2022 01:56 Ответить
Потрапити до кацапів у полон то вже покарання як моральні, так і фізичні.
Все одно що до гвінейських канібалів потрапити у полон десь так у 18 сторіччі.
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03.04.2022 19:09 Ответить
 
 