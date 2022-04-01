Только что состоялся обмен пленными. 86 украинских военнослужащих возвращаются домой, - Тимошенко. ВИДЕО

Только что в Запорожской области состоялся обмен пленными — 86 украинских военных, среди них и 15 женщин, уже в безопасности.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Хорошая новость! Только что произошел обмен. 86 украинских военнослужащих, среди которых 15 женщин - уже в безопасности", - говорится в сообщении.

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