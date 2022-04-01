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Только что состоялся обмен пленными. 86 украинских военнослужащих возвращаются домой, - Тимошенко. ВИДЕО

Только что в Запорожской области состоялся обмен пленными — 86 украинских военных, среди них и 15 женщин, уже в безопасности.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Хорошая новость! Только что произошел обмен. 86 украинских военнослужащих, среди которых 15 женщин - уже в безопасности", - говорится в сообщении.

Читайте: Уходя из ЧАЭС, российские оккупанты забрали пленных нацгвардейцев

обмен (1367) Запорожская область (3047) пленные (2127)


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Топ комментарии
+77
А им сколько отдали? Чалого с арахамией бы
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01.04.2022 18:27
+57
Спитати б краще,чи залишився в полоні хоч один касабський літун.
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01.04.2022 18:32
+50
Чому цей макак не повідомив кількість та номенклатуру відданих кацапів,-зрозуміло.
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01.04.2022 18:30
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Віддали тих, хто потрібний путіноїдам. буряти, та бомжоваті ватники мародери їм нах не потрібні. Тому тут вибір не великий. Хто там як Цемах, незамінимий кандидат в Гаагу?
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01.04.2022 19:22 Ответить
Звільнили з полону НАШИХ військових , які рятували життя тих довбнів , які у теплі та безпеці пишуть зараз тут гидоту про цей обмін . Барани тупі , ви всі жахливіші за тухлих кацапів .
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01.04.2022 19:40 Ответить
Ваша правда
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01.04.2022 19:46 Ответить
Тільки кажу Слава Нашим Воинам. Слава ЗСУ. А в ответ він тільки вчора зарегался. Це тільки кацапи орки бл___ ть там же мізків немае.
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01.04.2022 19:53 Ответить
Хто цей ху*? У нас всі в ОПі такі "універсали" в усіх сферах і пи*дуни. Яке він має відношення до цих обмінів?
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01.04.2022 20:27 Ответить
А наших воїнів,які вже 8 років сидят в ізоляції коли думаєте визволяти?
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01.04.2022 21:37 Ответить
Мінятися полоненими мабуть ще важче, ніж воювати. Як думаєте, нам було легко віддавати тих кінчених виродків ? А наших військових , особливо жінок, дуже хотілося визволити і повернути їх живими ріднім ? От і думайте, як поступили б ви ? Вирішіть цю дилему для себе особисто, а тоді пишіть, "стратеги" хрЕнові !!!
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01.04.2022 21:55 Ответить
Только не меняйте кацапских летчиков. Во первых на параше уже нет пилотов и после обмена они снова будут бомбить наши города, а во вторых у пилотов руки по локоть в крови.
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01.04.2022 22:33 Ответить
А ви в курсі що у кацапів в полоні також є нащі льотчики? І взагалі, не можна ділити хто гірше хто краще. Усіх наших військових треба рятувати з полону, всі герої.
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01.04.2022 23:45 Ответить
пілотів міняти виключно на пілотів
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02.04.2022 00:18 Ответить
пілоти ворога все ж таки злочинці і мають відповідати перед судом.
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02.04.2022 01:55 Ответить
Посмотрите конференцию с кацапскими пилотами они все понимают что они преступники и предстанут перед судом в Гааге, о каком обмене этих убийц вы бредите?
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02.04.2022 09:39 Ответить
Хто має контакт з тими хто опікується визволеними військовими???
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01.04.2022 23:59 Ответить
Треба, напевно, питати в МО і в МінВетеранів.
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02.04.2022 04:10 Ответить
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