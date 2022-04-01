Щойно відбувся обмін полоненими. 86 українських військовослужбовців повертаються додому, - заступник глави ОП Тимошенко. ВIДЕО

Щойно у Запорізькій області відбувся обмін полоненими — 86 українських військових, серед яких 15 жінок, вже у безпеці.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ

"Гарна новина! Тільки що відбувся обмін. 86 українських військовослужбовців, серед яких 15 жінок вже у безпеці", - йдеться у повідомленні.

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