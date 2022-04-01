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Щойно відбувся обмін полоненими. 86 українських військовослужбовців повертаються додому, - заступник глави ОП Тимошенко. ВIДЕО

Щойно у Запорізькій області відбувся обмін полоненими — 86 українських військових, серед яких 15 жінок, вже у безпеці.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ

"Гарна новина! Тільки що відбувся обмін. 86 українських військовослужбовців, серед яких 15 жінок вже у безпеці", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: ЗСУ звільнили ще три населених пункти, - Генштаб

обмін (1149) Запорізька область (3573) полонені (2251)


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Топ коментарі
+77
А им сколько отдали? Чалого с арахамией бы
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01.04.2022 18:27
+57
Спитати б краще,чи залишився в полоні хоч один касабський літун.
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01.04.2022 18:32
+50
Чому цей макак не повідомив кількість та номенклатуру відданих кацапів,-зрозуміло.
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01.04.2022 18:30
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Віддали тих, хто потрібний путіноїдам. буряти, та бомжоваті ватники мародери їм нах не потрібні. Тому тут вибір не великий. Хто там як Цемах, незамінимий кандидат в Гаагу?
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01.04.2022 19:22 Відповісти
Звільнили з полону НАШИХ військових , які рятували життя тих довбнів , які у теплі та безпеці пишуть зараз тут гидоту про цей обмін . Барани тупі , ви всі жахливіші за тухлих кацапів .
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01.04.2022 19:40 Відповісти
Ваша правда
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01.04.2022 19:46 Відповісти
Тільки кажу Слава Нашим Воинам. Слава ЗСУ. А в ответ він тільки вчора зарегался. Це тільки кацапи орки бл___ ть там же мізків немае.
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01.04.2022 19:53 Відповісти
Хто цей ху*? У нас всі в ОПі такі "універсали" в усіх сферах і пи*дуни. Яке він має відношення до цих обмінів?
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01.04.2022 20:27 Відповісти
А наших воїнів,які вже 8 років сидят в ізоляції коли думаєте визволяти?
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01.04.2022 21:37 Відповісти
Мінятися полоненими мабуть ще важче, ніж воювати. Як думаєте, нам було легко віддавати тих кінчених виродків ? А наших військових , особливо жінок, дуже хотілося визволити і повернути їх живими ріднім ? От і думайте, як поступили б ви ? Вирішіть цю дилему для себе особисто, а тоді пишіть, "стратеги" хрЕнові !!!
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01.04.2022 21:55 Відповісти
Только не меняйте кацапских летчиков. Во первых на параше уже нет пилотов и после обмена они снова будут бомбить наши города, а во вторых у пилотов руки по локоть в крови.
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01.04.2022 22:33 Відповісти
А ви в курсі що у кацапів в полоні також є нащі льотчики? І взагалі, не можна ділити хто гірше хто краще. Усіх наших військових треба рятувати з полону, всі герої.
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01.04.2022 23:45 Відповісти
пілотів міняти виключно на пілотів
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02.04.2022 00:18 Відповісти
пілоти ворога все ж таки злочинці і мають відповідати перед судом.
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02.04.2022 01:55 Відповісти
Посмотрите конференцию с кацапскими пилотами они все понимают что они преступники и предстанут перед судом в Гааге, о каком обмене этих убийц вы бредите?
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02.04.2022 09:39 Відповісти
Хто має контакт з тими хто опікується визволеними військовими???
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01.04.2022 23:59 Відповісти
Треба, напевно, питати в МО і в МінВетеранів.
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02.04.2022 04:10 Відповісти
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