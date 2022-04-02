Звільнені українські військові вже прямують до своїх рідних. ВIДЕО
Українські військові, які 1 квітня були звільнені під час обміну, вже невдовзі побачать свої сім’ї і побратимів.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
Він також оприлюднив відео, як військові готуються вирушити до місця зустрічі з представниками командування своїх підрозділів.
"Звільненим вчора з полону українським військовим була надана уся необхідна допомога, в тому числі медична. Вже незабаром кожен зможе побачити рідних", - пише Тимошенко.
Він також подякував усім звільненим військовослужбовцям за їхню службу.
Нагадаємо, 1 квітня в Запорізькій області відбувся обмін полоненими, під час якого звільнили 86 українських бійців, серед них - 15 жінок.
Топ коментарі
+21 Алла Новосад #194524
показати весь коментар02.04.2022 15:22
+18 Чайка Київ
показати весь коментар02.04.2022 15:20
+13 Ivan Ivanov #437477
показати весь коментар02.04.2022 15:22
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Все одно що до гвінейських канібалів потрапити у полон десь так у 18 сторіччі.