Звільнені українські військові вже прямують до своїх рідних. ВIДЕО

Українські військові, які 1 квітня були звільнені під час обміну, вже невдовзі побачать свої сім’ї і побратимів.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Він також оприлюднив відео, як військові готуються вирушити до місця зустрічі з представниками командування своїх підрозділів.

"Звільненим вчора з полону українським військовим була надана уся необхідна допомога, в тому числі медична. Вже незабаром кожен зможе побачити рідних", - пише Тимошенко.

Він також подякував усім звільненим військовослужбовцям за їхню службу.

Нагадаємо, 1 квітня в Запорізькій області відбувся обмін полоненими, під час якого звільнили 86 українських бійців, серед них - 15 жінок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щойно відбувся обмін полоненими. 86 українських військовослужбовців повертаються додому, - заступник глави ОП Тимошенко. ВIДЕО