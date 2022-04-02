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Новини Фото Війна
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Звільнені українські військові вже прямують до своїх рідних. ВIДЕО

Українські військові, які 1 квітня були звільнені під час обміну, вже невдовзі побачать свої сім’ї і побратимів.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Він також оприлюднив відео, як військові готуються вирушити до місця зустрічі з представниками командування своїх підрозділів.

"Звільненим вчора з полону українським військовим була надана уся необхідна допомога, в тому числі медична. Вже незабаром кожен зможе побачити рідних", - пише Тимошенко.

Він також подякував усім звільненим військовослужбовцям за їхню службу.

Нагадаємо, 1 квітня в Запорізькій області відбувся обмін полоненими, під час якого звільнили 86 українських бійців, серед них - 15 жінок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щойно відбувся обмін полоненими. 86 українських військовослужбовців повертаються додому, - заступник глави ОП Тимошенко. ВIДЕО

Звільнені українські військові вже прямують до своїх рідних 01

Автор: 

обмін (1156) полон (1561) військовослужбовці (4744) Тимошенко Кирило (558)


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Топ коментарі
+21
Кого саме віддали рашистам?
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02.04.2022 15:22
+18
Слава Богу! Радію за наших військових. Та чути інформацію від крадія- гидко.
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02.04.2022 15:20
+13
Слава богу,що живі! Слава ЗСУ.
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02.04.2022 15:22
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Слава Богу! Радію за наших військових. Та чути інформацію від крадія- гидко.
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02.04.2022 15:20 Відповісти
❤️‍🩹
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02.04.2022 15:21 Відповісти
Слава богу,що живі! Слава ЗСУ.
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02.04.2022 15:22 Відповісти
Слава Богу! Бог пишеться з великоi лтери! 🙏
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02.04.2022 19:54 Відповісти
Атеистам можно писать с маленькой )
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03.04.2022 23:50 Відповісти
Кого саме віддали рашистам?
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02.04.2022 15:22 Відповісти
Рашистів!
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02.04.2022 15:27 Відповісти
Вони також різної вартості для пуйла.
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02.04.2022 15:29 Відповісти
І різної ступені вини, кількості злочинів проти українців.
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02.04.2022 15:30 Відповісти
Якщо кокошники ще когось візьмуть в полон, віддамо за них Єрмака... і так далі.
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02.04.2022 16:15 Відповісти
Слава Богу, ви вдома!!!
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02.04.2022 16:56 Відповісти
Щось мовчать на кого поміняли наших. Мабуть соромно про це казати.
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02.04.2022 18:05 Відповісти
ТРЕБА ЩОБ ВСІ РІДНІ ПРИЇХАЛИ !!!
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03.04.2022 01:56 Відповісти
Потрапити до кацапів у полон то вже покарання як моральні, так і фізичні.
Все одно що до гвінейських канібалів потрапити у полон десь так у 18 сторіччі.
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03.04.2022 19:09 Відповісти
 
 