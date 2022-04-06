В боях за Луганщину героически погиб главный мастер-сержант 57-й ОМПБр Юрий Тихоненко. ФОТО

В боях за Луганщину при столкновении с вражескими силами погиб главный мастер-сержант 57-й бригады Юрий Тихоненко.

Об этом сообщил в фейсбуке Константин Ильченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Война забирает лучших. У меня нет слов. В боях за Луганщину погиб мой побратим, друг Юрий Владимирович Тихоненко (Бизон). Главный мастер-сержант бригады. Он всегда был там, где жарко и тяжело, каждый мог рассчитывать на его поддержку и помощь ", – замечает он.

По словам Ильченко, Бизона уважали все, и бойцы и офицеры. Там где был он, там всегда царили уверенность, порядок и покой. Погиб как герой, принимая непосредственное участие в боестолкновении с враждебными силами.

"Мы постоянно были на связи, каждый разговор с ним вдохновлял и наделял невероятным позитивом. После общения с Юрой, ты понимал, что как бы там ни было, а все равно все будет хорошо. Никогда не думал, что придется делать такое сообщение…слезы душат…", - продолжает он.

"Юрий Владимирович Тихоненко (Бизон) – ты добрый, светлый и честный человек, для меня за честь было с тобой дружить и бок-о-бок воевать в рядах 57 бригады. Спи, брат, мы отомстим. Ты прожил яркую жизнь, которая станет примером для наших детей и внуков. Спасибо за защиту Украины. Честь. Вечная память и слава Герою", - резюмирует Ильченко.