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Новости Фото Война
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В боях за Луганщину героически погиб главный мастер-сержант 57-й ОМПБр Юрий Тихоненко. ФОТО

В боях за Луганщину при столкновении с вражескими силами погиб главный мастер-сержант 57-й бригады Юрий Тихоненко.

Об этом сообщил в фейсбуке Константин Ильченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Война забирает лучших. У меня нет слов. В боях за Луганщину погиб мой побратим, друг Юрий Владимирович Тихоненко (Бизон). Главный мастер-сержант бригады. Он всегда был там, где жарко и тяжело, каждый мог рассчитывать на его поддержку и помощь ", – замечает он.

В боях за Луганщину героически погиб главный мастер-сержант 57-й ОМПБр Юрий Тихоненко 01

По словам Ильченко, Бизона уважали все, и бойцы и офицеры. Там где был он, там всегда царили уверенность, порядок и покой. Погиб как герой, принимая непосредственное участие в боестолкновении с враждебными силами.

"Мы постоянно были на связи, каждый разговор с ним вдохновлял и наделял невероятным позитивом. После общения с Юрой, ты понимал, что как бы там ни было, а все равно все будет хорошо. Никогда не думал, что придется делать такое сообщение…слезы душат…", - продолжает он.

"Юрий Владимирович Тихоненко (Бизон) – ты добрый, светлый и честный человек, для меня за честь было с тобой дружить и бок-о-бок воевать в рядах 57 бригады. Спи, брат, мы отомстим. Ты прожил яркую жизнь, которая станет примером для наших детей и внуков. Спасибо за защиту Украины. Честь. Вечная память и слава Герою", - резюмирует Ильченко.

память (1494) потери (4382) 57 отдельная мотопехотная бригада (102) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+51
Вічна Пам'ять нашому Герою😪😪😪
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06.04.2022 11:56
+37
Царство Небесне тобі,брате...
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06.04.2022 11:58
+27
Спокiйною душею вiдлетiли,
Та й дивляця з пiд неба мов на Храм.
Мовляв: - Зробили що змогли, на що хватило сили,
Що не змогли - дай Боже сили Вам!
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06.04.2022 11:58
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Вічна Пам'ять нашому Герою😪😪😪
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06.04.2022 11:56 Ответить
Царство Небесне тобі,брате...
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06.04.2022 11:58 Ответить
Спокiйною душею вiдлетiли,
Та й дивляця з пiд неба мов на Храм.
Мовляв: - Зробили що змогли, на що хватило сили,
Що не змогли - дай Боже сили Вам!
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06.04.2022 11:58 Ответить
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06.04.2022 12:01 Ответить
Героям - слава. І їх неньці Україні - слава.
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06.04.2022 12:02 Ответить
Українець...
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06.04.2022 12:03 Ответить
Герої не вмирають -вони лиш поруч з нами не живуть....
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06.04.2022 12:05 Ответить
Слава Герою!
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06.04.2022 12:08 Ответить
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06.04.2022 12:32 Ответить
А у цей трагічний для України час, на Банковій забезпечують втечу опожопівців мертвечуків під арештом (старого із сином) кума ***** та портнова з України !!!
Як це Може відбуватися???
Вороги в Києві продовжують руйнувати Україну!!!
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06.04.2022 12:42 Ответить
Дуже боляче, гинуть патріоти... Світла пам'ять!!! Слава героям!!!
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06.04.2022 13:55 Ответить
вечная память герою и смерть врагам!
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06.04.2022 14:18 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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06.04.2022 14:40 Ответить
С.У.М.
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06.04.2022 14:40 Ответить
Герої не вмирають!
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06.04.2022 19:25 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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07.04.2022 19:30 Ответить
 
 