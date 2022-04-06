Белоруса Илью Хренова (Литвина), защищавшего Украину от вражеского нашествия, провели в последний путь. ФОТОрепортаж

Литвин воевал в составе добровольческого отряда Тактическая группа "Беларусь". Он погиб, защищая украинскую землю от захватчиков.

Об этом сообщила тактическая группа "Беларусь", передает Цензор.НЕТ.

"В тот день наш отряд попал в такой ад, что мы смогли вытащить из боя только раненых товарищей... Еще на днях, возвращаясь на то же место, мы нашли тело первого погибшего героя нашего батальона – Ильи "Литвина". И только сегодня мы смогли похоронить настоящего героя белорусского народа, который до последней капли крови защищал Бучу, защищал Киев, защищал Украину, защищал Свободу!" - рассказали в тактической группе.

Илье Хренову было 27 лет. Он – первый белорусский доброволец, погибший на войне после масштабного вторжения армии РФ.

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Илья защищал Украину с 2014 года. Он присоединился к батальону "Азов", участвовал в боях в Иловайске, Марьинке и Широкино. Позже покинул фронт, стал программистом и женился. Жил в Броварах.

После вторжения России в Украину 24 февраля 2022 Илья стал первым белорусом, который обратился к своим землякам с призывом защищать Украину. "Сегодня Россия снова показала свою сущность и коварно напала на Украину. Мы в свою очередь, белорусы, не останемся в стороне от этой войны и будем воевать на стороне Украины", - сказал он.

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