РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10428 посетителей онлайн
Новости Фото Война
13 108 14

Белоруса Илью Хренова (Литвина), защищавшего Украину от вражеского нашествия, провели в последний путь. ФОТОрепортаж

Литвин воевал в составе добровольческого отряда Тактическая группа "Беларусь". Он погиб, защищая украинскую землю от захватчиков.

Об этом сообщила тактическая группа "Беларусь", передает Цензор.НЕТ.

"В тот день наш отряд попал в такой ад, что мы смогли вытащить из боя только раненых товарищей... Еще на днях, возвращаясь на то же место, мы нашли тело первого погибшего героя нашего батальона – Ильи "Литвина". И только сегодня мы смогли похоронить настоящего героя белорусского народа, который до последней капли крови защищал Бучу, защищал Киев, защищал Украину, защищал Свободу!" - рассказали в тактической группе.

Илье Хренову было 27 лет. Он – первый белорусский доброволец, погибший на войне после масштабного вторжения армии РФ.

Читайте: "Выкрикивали в лицо "слава рассии!". На наше молчание отвечали пытками": освобожденные из плена украинские военнослужащие рассказали об издевательствах россиян над ними

Илья защищал Украину с 2014 года. Он присоединился к батальону "Азов", участвовал в боях в Иловайске, Марьинке и Широкино. Позже покинул фронт, стал программистом и женился. Жил в Броварах.

После вторжения России в Украину 24 февраля 2022 Илья стал первым белорусом, который обратился к своим землякам с призывом защищать Украину. "Сегодня Россия снова показала свою сущность и коварно напала на Украину. Мы в свою очередь, белорусы, не останемся в стороне от этой войны и будем воевать на стороне Украины", - сказал он.

Смотрите: Сейчас нельзя утверждать, что Беларусь не вступит в войну с Украиной, - Зеленский. ВИДЕО

Белоруса Илью Хренова (Литвина), защищавшего Украину от вражеского нашествия, провели в последний путь 01
Белоруса Илью Хренова (Литвина), защищавшего Украину от вражеского нашествия, провели в последний путь 02
Белоруса Илью Хренова (Литвина), защищавшего Украину от вражеского нашествия, провели в последний путь 03
Белоруса Илью Хренова (Литвина), защищавшего Украину от вражеского нашествия, провели в последний путь 04
Белоруса Илью Хренова (Литвина), защищавшего Украину от вражеского нашествия, провели в последний путь 05
Белоруса Илью Хренова (Литвина), защищавшего Украину от вражеского нашествия, провели в последний путь 06
Белоруса Илью Хренова (Литвина), защищавшего Украину от вражеского нашествия, провели в последний путь 07
Белоруса Илью Хренова (Литвина), защищавшего Украину от вражеского нашествия, провели в последний путь 08
Белоруса Илью Хренова (Литвина), защищавшего Украину от вражеского нашествия, провели в последний путь 09
Белоруса Илью Хренова (Литвина), защищавшего Украину от вражеского нашествия, провели в последний путь 10

Беларусь (7891) похороны (1528) добровольцы (1166)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+48
Слава воїну!
показать весь комментарий
06.04.2022 12:11
+30
Погиб один из лучших представителей своей нации. ЦВЕТ НАЦИИ БЕЛАРУСИ!
Слава герою!
А вам, вонючие подстилки русни - позор и презрение. И отмываться вы будите от нех не менее 100 лет, твари.
показать весь комментарий
06.04.2022 12:22
+23
Світла Пап'ять Герою 😪😪😪
показать весь комментарий
06.04.2022 12:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава воїну!
показать весь комментарий
06.04.2022 12:11 Ответить
R.I.P.
показать весь комментарий
06.04.2022 12:12 Ответить
Світла Пап'ять Герою 😪😪😪
показать весь комментарий
06.04.2022 12:19 Ответить
Погиб один из лучших представителей своей нации. ЦВЕТ НАЦИИ БЕЛАРУСИ!
Слава герою!
А вам, вонючие подстилки русни - позор и презрение. И отмываться вы будите от нех не менее 100 лет, твари.
показать весь комментарий
06.04.2022 12:22 Ответить
показать весь комментарий
06.04.2022 12:23 Ответить
показать весь комментарий
06.04.2022 12:25 Ответить
Царство Небесне і вічна пам'ять!
показать весь комментарий
06.04.2022 12:55 Ответить
Кстати "Литвин" - потому что Беларусь была основной частью Великого Княжества Литовского (позднее Речи Посполитой) - антипода московской орды. Мацкали считают что литвины - это "белорусские бандеровцы" и уничтожают всех кто называет себя "литвином" с особой яростью с помощью картофельного фюрерька.
показать весь комментарий
06.04.2022 14:12 Ответить
Во первых Слава воину,погибшему в бою и Царство Небесное! а во вторых,что за глупости шовинистические вы здесь несёте? белорусы всегда были третьим сословием,крестьянами,в упомянутых вами государствах! не стоит повторять ошибок рассеян,ибо к сегодняшнему позорному их состоянию, привела - гордыня необоснованная и примитивный шовинизм.не повторяйте их ошибок.Путь к Величию у любого народа в совершенно другом!
показать весь комментарий
06.04.2022 14:41 Ответить
Pam'yataemo...
Frieden in Ruhe.
Zhive Belarus' !
Slava Ukraini !
показать весь комментарий
06.04.2022 14:24 Ответить
С.У.М.
Живе Беларусь!
показать весь комментарий
06.04.2022 14:38 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Живє Бєларусь!!!
показать весь комментарий
06.04.2022 14:38 Ответить
Хоть кто-то не скурвился и не лёг под ***** на моей второй исторической Родине! Земля тебе пухом, герой!
показать весь комментарий
06.04.2022 16:30 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Україну Герою....
показать весь комментарий
07.04.2022 19:28 Ответить
 
 