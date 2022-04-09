Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Российские оккупанты разрушили множество жилых домов в Чернигове. Также вследствие обстрела войсками РФ разрушен стадион им. Гагарина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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А кошак хороший