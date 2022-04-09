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Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские оккупанты разрушили множество жилых домов в Чернигове. Также вследствие обстрела войсками РФ разрушен стадион им. Гагарина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.


Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 01
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 02
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 03
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 04
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 05
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 06
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 07
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 08
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 09
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 10
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 11
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 12
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 13
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 14
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 15
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 16
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 17
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 18
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 19
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 20
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 21
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 22
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 23
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 24
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 25
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 26
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 27
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 28
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 29
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 30
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 31
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 32

Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 33
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 34
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 35
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 36
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 37
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 38
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 39
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 40
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 41
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 42
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 43
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 44
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 45
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 46
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 47
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 48
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 49
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 50
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 51
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 52
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 53
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 54
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 55
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 56
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 57
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 58
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 59
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 60
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 61
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 62
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 63
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 64
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 65
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 66
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 67
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 68
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 69
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 70
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 71
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 72
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 73
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 74
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 75
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 76
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 77
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 78
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 79
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 80
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 81
Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами 82

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

Чернигов (884)


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Топ комментарии
+22
Горіть у пеклі кляті свинокацапи з лаптестану, будьте прокляті до 7 коліна,щоб у вас народжувалися лише дауни!
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09.04.2022 20:56
+16
ЗСУ уже не зупинити,навіть на Донбасі, тільки до державного кордону України
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09.04.2022 20:58
+14
Это фотографии воинских объектов. Давай шлюха захарова начинай свой пистежь для касапского стада.
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09.04.2022 21:00
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Горіть у пеклі кляті свинокацапи з лаптестану, будьте прокляті до 7 коліна,щоб у вас народжувалися лише дауни!
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09.04.2022 20:56 Ответить
ЗСУ уже не зупинити,навіть на Донбасі, тільки до державного кордону України
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09.04.2022 20:58 Ответить
Это фотографии воинских объектов. Давай шлюха захарова начинай свой пистежь для касапского стада.
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09.04.2022 21:00 Ответить
Мер Чернігова - український Жан Рено
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09.04.2022 21:08 Ответить
Шокирующие картины..
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09.04.2022 21:08 Ответить
Стадіон ім. Гагаріна? Дерусифікація всього в містах і селах України.
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09.04.2022 21:09 Ответить
Вот кретины. У самых дома разруха, тогда и у других надо всё сломать. Чтобы они все сдохли.

А кошак хороший
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09.04.2022 21:18 Ответить
Подивився на це пекло в Чернігові і вирішив написати що не виходить на Цензор ЯР ХОЛОДНИЙ. з Чернігова.Останній пост був через десь два дні коли чернігівчани збили і взяли в полон орків-літунів бомбардувальників. Він ще давав пояснення чого один літун був двохсотий. Як склалась його доля в тому кацапоармагедоні?
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09.04.2022 21:47 Ответить
хочется верить...\в чудо...\
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09.04.2022 22:23 Ответить
писав він пару днів тому , розповідав як раніше з бульбашами разом юшку варили і через річку лаялися .
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10.04.2022 18:42 Ответить
Дякую!Може пам"ятаєте в якій сторінці?
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10.04.2022 22:16 Ответить
Чесно - ні ! Пам"ятаю тільки що він коментував свої рибальські пригоди на Сожі Дніпрі і ніби Десні , Мене це аж трішки здивувало бо до того Яра запам"ятав по його коментарях пов"язаних з правописом та історією )) Живий Ваш товариш ! Як побачу десь його коментар - напишу йому про Вас !
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10.04.2022 22:58 Ответить
Я теж пригадую цей допис. Але це було десь ще ніби між 8 і 11 березня.А то місяць пройшов. Не може сказати точно, бо в мене тоді була реєстрація через Фейсбук і вона зараз чомусь не активується, чи може хтось з зелених забанивТому не можу подивитись на мою тогочасну стрічку подій для визначення постів Яра Холодного.. До речі - як написати модератору?Дякую за відповідь.
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10.04.2022 23:58 Ответить
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11.04.2022 00:09 Ответить
Мені тут ідея в голову ускочила - напишіть модератору , він мабуть може допомогти вийти на зв"язок
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10.04.2022 23:06 Ответить
бедный Чернигов...Ни за что пострадал. Никогда не был сепарским или ватным... Просто потому что на границе! Держитесь, дорогие Черниговцы! Вы герои!
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09.04.2022 23:53 Ответить
 
 