Несколькометровые воронки и разрушенные дома: последствия обстрела Чернигова российскими оккупантами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские оккупанты разрушили множество жилых домов в Чернигове. Также вследствие обстрела войсками РФ разрушен стадион им. Гагарина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.



Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.







































































































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.