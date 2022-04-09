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Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські окупанти зруйнували безліч житлових будинків у Чернігові. Також внаслідок обстрілу військами РФ зруйновано стадіон ім. Гагаріна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.


Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 01
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 02
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 03
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 04
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 05
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 06
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 07
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 08
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 09
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 10
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 11
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 12
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 13
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 14
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 15
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 16
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 17
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 18
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 19
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 20
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 21
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 22
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 23
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 24
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 25
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 26
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 27
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 28
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 29
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 30
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 31
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 32

Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 33
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 34
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 35
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 36
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 37
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 38
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 39
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 40
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 41
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 42
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 43
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 44
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 45
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 46
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 47
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 48
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 49
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 50
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 51
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 52
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 53
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 54
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 55
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 56
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 57
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 58
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 59
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 60
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 61
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 62
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 63
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 64
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 65
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 66
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 67
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 68
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 69
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 70
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 71
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 72
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 73
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 74
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 75
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 76
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 77
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 78
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 79
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 80
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 81
Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами 82

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

Чернігів (787)


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Топ коментарі
+22
Горіть у пеклі кляті свинокацапи з лаптестану, будьте прокляті до 7 коліна,щоб у вас народжувалися лише дауни!
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09.04.2022 20:56
+16
ЗСУ уже не зупинити,навіть на Донбасі, тільки до державного кордону України
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09.04.2022 20:58
+14
Это фотографии воинских объектов. Давай шлюха захарова начинай свой пистежь для касапского стада.
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09.04.2022 21:00
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Горіть у пеклі кляті свинокацапи з лаптестану, будьте прокляті до 7 коліна,щоб у вас народжувалися лише дауни!
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09.04.2022 20:56 Відповісти
ЗСУ уже не зупинити,навіть на Донбасі, тільки до державного кордону України
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09.04.2022 20:58 Відповісти
Это фотографии воинских объектов. Давай шлюха захарова начинай свой пистежь для касапского стада.
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09.04.2022 21:00 Відповісти
Мер Чернігова - український Жан Рено
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09.04.2022 21:08 Відповісти
Шокирующие картины..
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09.04.2022 21:08 Відповісти
Стадіон ім. Гагаріна? Дерусифікація всього в містах і селах України.
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09.04.2022 21:09 Відповісти
Вот кретины. У самых дома разруха, тогда и у других надо всё сломать. Чтобы они все сдохли.

А кошак хороший
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09.04.2022 21:18 Відповісти
Подивився на це пекло в Чернігові і вирішив написати що не виходить на Цензор ЯР ХОЛОДНИЙ. з Чернігова.Останній пост був через десь два дні коли чернігівчани збили і взяли в полон орків-літунів бомбардувальників. Він ще давав пояснення чого один літун був двохсотий. Як склалась його доля в тому кацапоармагедоні?
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09.04.2022 21:47 Відповісти
хочется верить...\в чудо...\
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09.04.2022 22:23 Відповісти
писав він пару днів тому , розповідав як раніше з бульбашами разом юшку варили і через річку лаялися .
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10.04.2022 18:42 Відповісти
Дякую!Може пам"ятаєте в якій сторінці?
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10.04.2022 22:16 Відповісти
Чесно - ні ! Пам"ятаю тільки що він коментував свої рибальські пригоди на Сожі Дніпрі і ніби Десні , Мене це аж трішки здивувало бо до того Яра запам"ятав по його коментарях пов"язаних з правописом та історією )) Живий Ваш товариш ! Як побачу десь його коментар - напишу йому про Вас !
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10.04.2022 22:58 Відповісти
Я теж пригадую цей допис. Але це було десь ще ніби між 8 і 11 березня.А то місяць пройшов. Не може сказати точно, бо в мене тоді була реєстрація через Фейсбук і вона зараз чомусь не активується, чи може хтось з зелених забанивТому не можу подивитись на мою тогочасну стрічку подій для визначення постів Яра Холодного.. До речі - як написати модератору?Дякую за відповідь.
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10.04.2022 23:58 Відповісти
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11.04.2022 00:09 Відповісти
Мені тут ідея в голову ускочила - напишіть модератору , він мабуть може допомогти вийти на зв"язок
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10.04.2022 23:06 Відповісти
бедный Чернигов...Ни за что пострадал. Никогда не был сепарским или ватным... Просто потому что на границе! Держитесь, дорогие Черниговцы! Вы герои!
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09.04.2022 23:53 Відповісти
 
 