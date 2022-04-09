Кількаметрові вирви та зруйновані вщент будинки: Наслідки обстрілу Чернігова російськими окупантами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Російські окупанти зруйнували безліч житлових будинків у Чернігові. Також внаслідок обстрілу військами РФ зруйновано стадіон ім. Гагаріна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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А кошак хороший