Великобритания поставила Украине 177 мобильных электрогенераторов. ФОТО
В Украину прибыли две партии мобильных электрогенераторов в общем количестве 177, полученных от Великобритании для поддержания надежности энергоснабжения страны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении Министерства энергетики.
"В целом Великобритания анонсировала передачу более 500 портативных генераторов, которые будут использованы как государственными, так и коммерческими энергокомпаниями для обеспечения устойчивого электроснабжения социальных объектов, жилых домов, предприятий", - отметили в министерстве.
Генераторы станут резервным источником питания при отключении электроэнергии вследствие вражеских обстрелов электросетей и оборудования.
"Одна из главных наших задач - обеспечивать наших граждан, бизнес, Вооруженные силы Украины стабильным энергоснабжением. В то время, как российские оккупанты уничтожают наши электросети и критическую энергетическую инфраструктуру, эти генераторы станут дополнительной гарантией надежного энергоснабжения украинцев", - подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.
Как сообщили в Минэнерго, в ближайшее время ожидаются поставки следующих партий мобильных электрогенераторов из Великобритании.
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особливо каво-сирно-пиріжкого-торгівельно-розважальному львову
Для початку Львів з великої, ти, запроданець, і для чого цей вкид конкретно про Львів? Й тупоголових про захід всі знання що там є Львів.Клініка.
А тепер швидка відповідь про заводи оборонки Львова для початку, не сирник ***********
А що зробило ти, чмо, яке вкинуло про Львів?
Про заводи, що працюють для ВСУ і по деяких з них були удари я промовчу, бо я бачу що ти просто дурень, який або взагалі пустоголовий хохол(бо українець такого не напише) або парнокопитний ботоідіот, який за дерев'яні строчить такі тупі вкиди. Напрямок такі дебіли вже знають на пам'ять - НАХ...
Знайоме місце) але нікому не скажу де