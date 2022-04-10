Великобритания поставила Украине 177 мобильных электрогенераторов. ФОТО

В Украину прибыли две партии мобильных электрогенераторов в общем количестве 177, полученных от Великобритании для поддержания надежности энергоснабжения страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении Министерства энергетики.

"В целом Великобритания анонсировала передачу более 500 портативных генераторов, которые будут использованы как государственными, так и коммерческими энергокомпаниями для обеспечения устойчивого электроснабжения социальных объектов, жилых домов, предприятий", - отметили в министерстве.

Генераторы станут резервным источником питания при отключении электроэнергии вследствие вражеских обстрелов электросетей и оборудования.

"Одна из главных наших задач - обеспечивать наших граждан, бизнес, Вооруженные силы Украины стабильным энергоснабжением. В то время, как российские оккупанты уничтожают наши электросети и критическую энергетическую инфраструктуру, эти генераторы станут дополнительной гарантией надежного энергоснабжения украинцев", - подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

Как сообщили в Минэнерго, в ближайшее время ожидаются поставки следующих партий мобильных электрогенераторов из Великобритании.





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