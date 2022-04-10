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Великобритания поставила Украине 177 мобильных электрогенераторов. ФОТО

В Украину прибыли две партии мобильных электрогенераторов в общем количестве 177, полученных от Великобритании для поддержания надежности энергоснабжения страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении Министерства энергетики.

"В целом Великобритания анонсировала передачу более 500 портативных генераторов, которые будут использованы как государственными, так и коммерческими энергокомпаниями для обеспечения устойчивого электроснабжения социальных объектов, жилых домов, предприятий", - отметили в министерстве.

Генераторы станут резервным источником питания при отключении электроэнергии вследствие вражеских обстрелов электросетей и оборудования.

"Одна из главных наших задач - обеспечивать наших граждан, бизнес, Вооруженные силы Украины стабильным энергоснабжением. В то время, как российские оккупанты уничтожают наши электросети и критическую энергетическую инфраструктуру, эти генераторы станут дополнительной гарантией надежного энергоснабжения украинцев", - подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко. 

Как сообщили в Минэнерго, в ближайшее время ожидаются поставки следующих партий мобильных электрогенераторов из Великобритании.

Великобритания поставила Украине 177 мобильных электрогенераторов 01

Великобритания поставила Украине 177 мобильных электрогенераторов 02
Великобритания поставила Украине 177 мобильных электрогенераторов 03

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Автор: 

Великобритания (4956) помощь (7801) энергетика (2561)


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Топ комментарии
+19
VIVAT Britania!
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10.04.2022 12:45
+14
Добра потужність , бачу 6, 45, та 60 кВт!!
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10.04.2022 12:48
+12
Дякуємо за допомогу Велику Британію. Друзі пізнаються в біді. Слава Україні!
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10.04.2022 12:50
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VIVAT Britania!
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10.04.2022 12:45 Ответить
Надо очень внимательно проследить, кому их отдадут. Найдется много из властьимущих желающих эти генераторы присвоить.
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10.04.2022 15:21 Ответить
не то время. они сто раз подумают. мародерство внутри страны закончится плохо.
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10.04.2022 15:23 Ответить
Добра потужність , бачу 6, 45, та 60 кВт!!
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10.04.2022 12:48 Ответить
Розраховані на локальне постачання електрики.
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10.04.2022 12:53 Ответить
Дякуємо за допомогу Велику Британію. Друзі пізнаються в біді. Слава Україні!
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10.04.2022 12:50 Ответить
CAT точно хороши. Неделями могут молотить. Только дизель подливай.
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10.04.2022 12:57 Ответить
У "кота" все відмінне.
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10.04.2022 14:00 Ответить
країна яка не розвиває промисловість приречена на капітуляцію...буде нам всім наука

особливо каво-сирно-пиріжкого-торгівельно-розважальному львову
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10.04.2022 13:34 Ответить
При совку Львів не був розважальним. І що? Сильно це допомогло совдепії? Не розвалилася? Чи ви знову хочете виготовляти нікому не потрібні "автонавантажувачі"?
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10.04.2022 14:02 Ответить
В смислі нікому не потрібні? можливо Ви мали на увазі не конкурентноздатні? Я хочу щоб на заході була розвинута промисловість бо тил має бути потужним. А виробництво має бути ******** і товар конкурентним. із засиллям китайського мотлоху пора завершували хороводи бо досить вже фінансувати чужу економіку. Тепер починаємо плоди нашої недалекоглядності. Але це все на із пиріжково-сирним мером і його торгівельно-розважальний світоглядом
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10.04.2022 14:28 Ответить
Чого чого? "каво-сирно-пиріжкого-торгівельно-розважальному львову"
Для початку Львів з великої, ти, запроданець, і для чого цей вкид конкретно про Львів? Й тупоголових про захід всі знання що там є Львів.Клініка.
А тепер швидка відповідь про заводи оборонки Львова для початку, не сирник ***********
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12.04.2022 13:33 Ответить
Корисний ідіот вирішив під час війни вкинути щось про Львів. Ти козломордий мудак, для початку це місто, яке ти гнида написала з маленької букви, прийняло найбільшу масу біженців, нагодувало, оділо, поселило. Це величезний хаб, і для переїзду для них в інші країни, в місті зараз більше 200 тисяч переселенців проживає.
А що зробило ти, чмо, яке вкинуло про Львів?
Про заводи, що працюють для ВСУ і по деяких з них були удари я промовчу, бо я бачу що ти просто дурень, який або взагалі пустоголовий хохол(бо українець такого не напише) або парнокопитний ботоідіот, який за дерев'яні строчить такі тупі вкиди. Напрямок такі дебіли вже знають на пам'ять - НАХ...
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12.04.2022 13:44 Ответить
О, "Катерпіллери" - добра річ!
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10.04.2022 13:53 Ответить
Потрібен закон про право оренди сг землі. Тільки корпорації країн, що допомагали, матимуть право оренди. Всім іншим - заборонити.
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10.04.2022 13:58 Ответить
зачем об этом трубить на весь мир ???чтоб прилетело по складу ? завязывайте трепать что откуда и зачем
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10.04.2022 18:48 Ответить
Великобритания! Страна победитель фашизма, не отходит от своих славных традиций.
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10.04.2022 20:17 Ответить
Великобританія допомагає не тільки словами.
Знайоме місце) але нікому не скажу де
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12.04.2022 13:29 Ответить
 
 