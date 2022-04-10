Велика Британія поставила Україні 177 мобільних електрогенераторів. ФОТО

В Україну надійшли дві партії мобільних електрогенераторів у загальній кількості 177, отриманих від Великої Британії для підтримки надійності енергопостачання країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики.

"Загалом Велика Британія анонсувала передачу понад 500 портативних генераторів, які будуть використані як державними, так і комерційними енергокомпаніями для забезпечення сталого електропостачання соціальних об'єктів, житлових будинків, підприємств", - зазначили в міністерстві.

Генератори стануть резервним джерелом живлення в разі відключення електроенергії внаслідок ворожих обстрілів електромереж та обладнання.

"Одне з головних наших завдань - забезпечувати наших громадян, бізнес, Збройні Сили України стабільним енергопостачанням. У той час, коли російські окупанти знищують наші електромережі і критичну енергетичну інфраструктуру, ці генератори стануть додатковою гарантією надійного енергопостачання українців", - наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Як поінформували в Міненерго, найближчим часом очікуються поставки наступних партій мобільних електрогенераторів з Великої Британії.







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