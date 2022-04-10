Велика Британія поставила Україні 177 мобільних електрогенераторів. ФОТО
В Україну надійшли дві партії мобільних електрогенераторів у загальній кількості 177, отриманих від Великої Британії для підтримки надійності енергопостачання країни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики.
"Загалом Велика Британія анонсувала передачу понад 500 портативних генераторів, які будуть використані як державними, так і комерційними енергокомпаніями для забезпечення сталого електропостачання соціальних об'єктів, житлових будинків, підприємств", - зазначили в міністерстві.
Генератори стануть резервним джерелом живлення в разі відключення електроенергії внаслідок ворожих обстрілів електромереж та обладнання.
"Одне з головних наших завдань - забезпечувати наших громадян, бізнес, Збройні Сили України стабільним енергопостачанням. У той час, коли російські окупанти знищують наші електромережі і критичну енергетичну інфраструктуру, ці генератори стануть додатковою гарантією надійного енергопостачання українців", - наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.
Як поінформували в Міненерго, найближчим часом очікуються поставки наступних партій мобільних електрогенераторів з Великої Британії.
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особливо каво-сирно-пиріжкого-торгівельно-розважальному львову
Для початку Львів з великої, ти, запроданець, і для чого цей вкид конкретно про Львів? Й тупоголових про захід всі знання що там є Львів.Клініка.
А тепер швидка відповідь про заводи оборонки Львова для початку, не сирник ***********
А що зробило ти, чмо, яке вкинуло про Львів?
Про заводи, що працюють для ВСУ і по деяких з них були удари я промовчу, бо я бачу що ти просто дурень, який або взагалі пустоголовий хохол(бо українець такого не напише) або парнокопитний ботоідіот, який за дерев'яні строчить такі тупі вкиди. Напрямок такі дебіли вже знають на пам'ять - НАХ...
Знайоме місце) але нікому не скажу де