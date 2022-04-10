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Велика Британія поставила Україні 177 мобільних електрогенераторів. ФОТО

В Україну надійшли дві партії мобільних електрогенераторів у загальній кількості 177, отриманих від Великої Британії для підтримки надійності енергопостачання країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики.

"Загалом Велика Британія анонсувала передачу понад 500 портативних генераторів, які будуть використані як державними, так і комерційними енергокомпаніями для забезпечення сталого електропостачання соціальних об'єктів, житлових будинків, підприємств", - зазначили в міністерстві.

Генератори стануть резервним джерелом живлення в разі відключення електроенергії внаслідок ворожих обстрілів електромереж та обладнання.

"Одне з головних наших завдань - забезпечувати наших громадян, бізнес, Збройні Сили України стабільним енергопостачанням. У той час, коли російські окупанти знищують наші електромережі і критичну енергетичну інфраструктуру, ці генератори стануть додатковою гарантією надійного енергопостачання українців", - наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Як поінформували в Міненерго, найближчим часом очікуються поставки наступних партій мобільних електрогенераторів з Великої Британії.

Велика Британія поставила Україні 177 мобільних електрогенераторів 01
Велика Британія поставила Україні 177 мобільних електрогенераторів 02
Велика Британія поставила Україні 177 мобільних електрогенераторів 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європа повинна відіграти основну роль у післявоєнному відновлені української енергетики, – Копач

Автор: 

Велика Британія (5581) допомога (8345) енергетика (2596)


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Топ коментарі
+19
VIVAT Britania!
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10.04.2022 12:45
+14
Добра потужність , бачу 6, 45, та 60 кВт!!
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10.04.2022 12:48
+12
Дякуємо за допомогу Велику Британію. Друзі пізнаються в біді. Слава Україні!
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10.04.2022 12:50
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VIVAT Britania!
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10.04.2022 12:45 Відповісти
Надо очень внимательно проследить, кому их отдадут. Найдется много из властьимущих желающих эти генераторы присвоить.
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10.04.2022 15:21 Відповісти
не то время. они сто раз подумают. мародерство внутри страны закончится плохо.
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10.04.2022 15:23 Відповісти
Добра потужність , бачу 6, 45, та 60 кВт!!
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10.04.2022 12:48 Відповісти
Розраховані на локальне постачання електрики.
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10.04.2022 12:53 Відповісти
Дякуємо за допомогу Велику Британію. Друзі пізнаються в біді. Слава Україні!
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10.04.2022 12:50 Відповісти
CAT точно хороши. Неделями могут молотить. Только дизель подливай.
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10.04.2022 12:57 Відповісти
У "кота" все відмінне.
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10.04.2022 14:00 Відповісти
країна яка не розвиває промисловість приречена на капітуляцію...буде нам всім наука

особливо каво-сирно-пиріжкого-торгівельно-розважальному львову
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10.04.2022 13:34 Відповісти
При совку Львів не був розважальним. І що? Сильно це допомогло совдепії? Не розвалилася? Чи ви знову хочете виготовляти нікому не потрібні "автонавантажувачі"?
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10.04.2022 14:02 Відповісти
В смислі нікому не потрібні? можливо Ви мали на увазі не конкурентноздатні? Я хочу щоб на заході була розвинута промисловість бо тил має бути потужним. А виробництво має бути ******** і товар конкурентним. із засиллям китайського мотлоху пора завершували хороводи бо досить вже фінансувати чужу економіку. Тепер починаємо плоди нашої недалекоглядності. Але це все на із пиріжково-сирним мером і його торгівельно-розважальний світоглядом
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10.04.2022 14:28 Відповісти
Чого чого? "каво-сирно-пиріжкого-торгівельно-розважальному львову"
Для початку Львів з великої, ти, запроданець, і для чого цей вкид конкретно про Львів? Й тупоголових про захід всі знання що там є Львів.Клініка.
А тепер швидка відповідь про заводи оборонки Львова для початку, не сирник ***********
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12.04.2022 13:33 Відповісти
Корисний ідіот вирішив під час війни вкинути щось про Львів. Ти козломордий мудак, для початку це місто, яке ти гнида написала з маленької букви, прийняло найбільшу масу біженців, нагодувало, оділо, поселило. Це величезний хаб, і для переїзду для них в інші країни, в місті зараз більше 200 тисяч переселенців проживає.
А що зробило ти, чмо, яке вкинуло про Львів?
Про заводи, що працюють для ВСУ і по деяких з них були удари я промовчу, бо я бачу що ти просто дурень, який або взагалі пустоголовий хохол(бо українець такого не напише) або парнокопитний ботоідіот, який за дерев'яні строчить такі тупі вкиди. Напрямок такі дебіли вже знають на пам'ять - НАХ...
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12.04.2022 13:44 Відповісти
О, "Катерпіллери" - добра річ!
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10.04.2022 13:53 Відповісти
Потрібен закон про право оренди сг землі. Тільки корпорації країн, що допомагали, матимуть право оренди. Всім іншим - заборонити.
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10.04.2022 13:58 Відповісти
зачем об этом трубить на весь мир ???чтоб прилетело по складу ? завязывайте трепать что откуда и зачем
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10.04.2022 18:48 Відповісти
Великобритания! Страна победитель фашизма, не отходит от своих славных традиций.
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10.04.2022 20:17 Відповісти
Великобританія допомагає не тільки словами.
Знайоме місце) але нікому не скажу де
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12.04.2022 13:29 Відповісти
 
 