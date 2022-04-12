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Памятник советскому танку демонтирован в Мукачево. ФОТОрепортаж
В городе Мукачево демонтирован памятник – советский танк.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт городского совета.
В сообщении отмечается: "В Мукачево демонтировали памятник советскому танку
Танк был установлен в 1969 году из запаса 128-й дивизии. Отношения ко Второй мировой войне не имел. Оригинал танка, который первым заехал в Мукачево в 1944 году, был подбит и покинут при форсировании Латорицы.
Решение о демонтаже памятников истории и монументального искусства местного значения согласовано исполнительным комитетом Мукачевского городского совета.
Танк демонтирован работниками коммунального предприятия, а передан будет на ответственное хранение".
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Реєстрація:
25.02.2022
Суду все ясно.
Реєстрація:
25.02.2022
Україну продай - Путінові. Той багато дасть "на бійців"..((( Продавайте все - до грунту. Ваш час! (((
Оставь арку в покое, она давным давно элемент паркового декора!
tomori21
Реєстрація: 12.04.2022
Жителі звільненого села зустрічають ЗСУ.
https://zaxid.net/emotsiyi_viyni_n1540476