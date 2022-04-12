Памятник советскому танку демонтирован в Мукачево. ФОТОрепортаж

В городе Мукачево демонтирован памятник – советский танк.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт городского совета.

В сообщении отмечается: "В Мукачево демонтировали памятник советскому танку

Танк был установлен в 1969 году из запаса 128-й дивизии. Отношения ко Второй мировой войне не имел. Оригинал танка, который первым заехал в Мукачево в 1944 году, был подбит и покинут при форсировании Латорицы.

Решение о демонтаже памятников истории и монументального искусства местного значения согласовано исполнительным комитетом Мукачевского городского совета.

Танк демонтирован работниками коммунального предприятия, а передан будет на ответственное хранение".

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