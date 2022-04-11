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Пам'ятник радянському танку демонтований у Мукачевому. ФОТОрепортаж

У місті Мукачево демонтований пам'ятник - радянський танк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт міської ради.

У повідомленні зазначається: "У Мукачеві демонтували пам'ятник радянському танку

Танк встановили 1969 року із запасу 128-ої дивізії. Відношення до Другої світової війни не мав. Оригінал танку, який першим заїхав у Мукачево у 1944 році був підбитий та покинутий при форсуванні Латориці.

Рішення про демонтаж пам’яток історії та монументального мистецтва місцевого значення погоджено виконавчим комітетом Мукачівської міської ради.

Танк демонтовано працівниками комунального підприємства, а передано його буде на відповідальне зберігання".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Мукачеві демонтували пам’ятник Пушкіну. ФОТО

Памятник радянському танку демонтований у Мукачевому 01
Памятник радянському танку демонтований у Мукачевому 02
Памятник радянському танку демонтований у Мукачевому 03
Памятник радянському танку демонтований у Мукачевому 04

Автор: 

Мукачево (175) пам’ятник (928) декомунізація (558)


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Топ коментарі
+31
Після війниу нас будуть інші памятники про вітчизняну війну проти рашистської орди
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11.04.2022 23:57
+28
Танунах этот гроб. Продать его с аукциона любителям старины и купить для наших бойцов что-то толковое.
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11.04.2022 23:59
+17
Сбросить с самолета на кремль ...
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11.04.2022 23:58
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починить его и на фронт
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11.04.2022 23:53 Відповісти
в музей поїде
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11.04.2022 23:56 Відповісти
Славка без Т-34 жити не зможе.
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12.04.2022 00:12 Відповісти
За пушкіним вже відридав? Тепер за танком ридаєш,славко-ватяне-дурко?
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12.04.2022 00:19 Відповісти
Не тільки імперських поетів та письменників, а й доморощених радянських треба повикидати. Тільки переклад на українську мову Володимира Сосюри поеми М. Лермонтова "Мцирі" -- справжній шедевр.
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12.04.2022 09:03 Відповісти
Сбросить с самолета на кремль ...
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11.04.2022 23:58 Відповісти
Танунах этот гроб. Продать его с аукциона любителям старины и купить для наших бойцов что-то толковое.
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11.04.2022 23:59 Відповісти
У Славка дід на тому танку цноти лишився
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12.04.2022 00:10 Відповісти




Реєстрація:
25.02.2022

Суду все ясно.
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12.04.2022 00:51 Відповісти
кацапа палишся, лапті смердять, тобі
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12.04.2022 08:15 Відповісти
... а Вам кремниевое ружьё выдать и тоже на фронт! Результаты качества использования будут одинаковы!)))
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11.04.2022 23:59 Відповісти
Будеш в ньому воювати?
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12.04.2022 15:57 Відповісти
брухт
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11.04.2022 23:55 Відповісти
Після війниу нас будуть інші памятники про вітчизняну війну проти рашистської орди
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11.04.2022 23:57 Відповісти
Слава, как бутылка? Не жмёт? ))
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12.04.2022 00:02 Відповісти
Ты я погляжу на шампанском скачешь ))) Я живу в 100 метрах от места крещения Руси, селюк.
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12.04.2022 00:07 Відповісти
Слава, слезай с бутылки, делай в ней коктейль Молотова и на рашистов.
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12.04.2022 00:04 Відповісти
Взагалі то танк Харківський і воювали й гинули в них Українці, так що таке собі рішення.
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12.04.2022 00:04 Відповісти
Кто тебе сказал что он харьковский? Скорее нижнетагильский.
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12.04.2022 00:05 Відповісти
т34 розробили в Харкові
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12.04.2022 08:19 Відповісти
Еще напиши, что Кошкин его создал. Как АК полуграмотный Калашников
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12.04.2022 10:51 Відповісти
кошкін кокошкін, так собі ждок примазався, але в Харкові його почали випускати і розробки завершили, але то таке, ********.
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12.04.2022 15:51 Відповісти
Не банкует, а бутылкует. Как ты прям
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12.04.2022 00:08 Відповісти
Під сваєво косиш,тварюка козломорда?
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12.04.2022 00:31 Відповісти
, ти сам часом не прихильник "Русскага мира"?
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12.04.2022 00:40 Відповісти
А що, є сумніви?

Реєстрація:
25.02.2022


Україну продай - Путінові. Той багато дасть "на бійців"..((( Продавайте все - до грунту. Ваш час! (((

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12.04.2022 00:59 Відповісти
Снаряди 76 мм на складах повинні бути бо у АТО були гармати ЗІС 3 76 мм, майже всі пам'ятники на ходу ну не на ходу (консерва) але т34 немає сенсу їм воювати, хіба що як опорний пункт у капонір поставити, постріл та заховався
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12.04.2022 00:05 Відповісти
Потрібно познімати усе без винятку совєцьке озброєння з постаментів в усій країні. Це по суті "якір побєдобєсія". Місце окремих екземплярів в музеях. А на площах мають стояти ******* витвори українських скульпторів та архітекторів, а не оце мертве залізяччя. Це ж дя кацапів "...дорога к храму, а в храмі тім залізо ржаве і гнила картопля..." (Митець)
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12.04.2022 00:16 Відповісти
И эту арку уродливую спилить к х...м.
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12.04.2022 00:18 Відповісти
А ще ... оту "бабу" в Києві над Дніпром з символами тоталітаризму і з "брежнєвським оскалом"...
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12.04.2022 00:26 Відповісти
Э! Э!
Оставь арку в покое, она давным давно элемент паркового декора!
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12.04.2022 10:04 Відповісти
Нужно все советские памятники в Украине демонтировать, потому что в сознании рашиста все советское это российское,а значит это можно оккупировать и анексировать под предлогом возрождения РСССР
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12.04.2022 00:18 Відповісти
"Родину-мать" в Киеве тоже?
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12.04.2022 11:52 Відповісти
Там щит на голову ***** поменять и всех делов.
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12.04.2022 13:09 Відповісти
Тоже
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12.04.2022 21:33 Відповісти
Танк Т34 був розроблений Харьківським конструкторським бюро конструктором Кошкіним і спочатку серійно випускали на Харківському танковому заводі. Якщо коротко то розроблено в Україні, під окупацією радянської влади, є символом Української зброї перемоги над фашизмом у другій світовій. Танк поставили в 1969 році, який зняли зі зберігання на складі 128-ї бригади. Можливо було захисників 128-ї спитати, як вони до цього ставляться. Поки вони воюють з танками орків в зоні оос, влада воює памятниками танками в тилу. Можливо під шумок розчищають місце під забудову.
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12.04.2022 00:26 Відповісти
Не треба тут очі замилювати,пєтушок. Це зброя окупаційної для України армії,навіть,якщо зроблена вона в Україні! Жодного кацапського сліду тут не має залишатись! Лише в музеї!
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12.04.2022 00:38 Відповісти
Ще один...
tomori21
Реєстрація: 12.04.2022
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12.04.2022 01:02 Відповісти
Шановний Ви лицемір патріот, заявляєте що не повинно залишитись жодного кацапського сліду, а самі маєте Нік "Історик Воєнрук", що скорочено з кацапської "Воэный руководитель", якщо не знаєте український переклад, Вам тут допоможуть.
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12.04.2022 01:27 Відповісти
Після війни художники будуть писати картини. А це жива картина.
Жителі звільненого села зустрічають ЗСУ.


https://zaxid.net/emotsiyi_viyni_n1540476
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12.04.2022 00:27 Відповісти
А німцям біля Брандербурзьких воріт подобається... може тому що для них він має ще й якесь сакральне значення, як символ приниження наприклад...
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12.04.2022 00:34 Відповісти
Там німців майже немає. Лише кацапські байстрюки-тому й подобається.
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12.04.2022 00:43 Відповісти
то логічніше вже було причипити до воріт велитенського "кармічного %уя" з заліза
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12.04.2022 00:54 Відповісти
Судячи з того, як вони себе ведуть, значна частина німців та німкень тому танку систематично стовбур полірують. Описувати яким чином не буду, бо забанять.
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12.04.2022 01:05 Відповісти
После ужасов Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Бородянки, Мариуполя и других наших городов, ничего русского не должно остаться. Ни памятников, ни названий улиц. Нам незачем изучать русскую культуру, всю широту "русской души" мы уже видели в Буче.
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12.04.2022 03:40 Відповісти
При чём тут танк, который возможно был изготовлен в Украине?
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12.04.2022 11:54 Відповісти
После нашей победы все танки которые сейчас установлены на постаментах в направлении на запад ...должны быть развернуты на восток...
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12.04.2022 07:24 Відповісти
У Івано-Франківську такий танк зняли у 1991.Це щоб було зрозуміло що таке закарпаття.
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12.04.2022 11:48 Відповісти
Istukanam imperii zla net mesta v sovremennom mire. Ih nado nsnjestji i v drugih stranah.
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12.04.2022 12:08 Відповісти
советский танк иди на ***!
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12.04.2022 18:56 Відповісти
 
 