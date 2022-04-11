Пам'ятник радянському танку демонтований у Мукачевому. ФОТОрепортаж

У місті Мукачево демонтований пам'ятник - радянський танк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт міської ради.

У повідомленні зазначається: "У Мукачеві демонтували пам'ятник радянському танку

Танк встановили 1969 року із запасу 128-ої дивізії. Відношення до Другої світової війни не мав. Оригінал танку, який першим заїхав у Мукачево у 1944 році був підбитий та покинутий при форсуванні Латориці.

Рішення про демонтаж пам’яток історії та монументального мистецтва місцевого значення погоджено виконавчим комітетом Мукачівської міської ради.

Танк демонтовано працівниками комунального підприємства, а передано його буде на відповідальне зберігання".

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