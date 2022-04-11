10 507 57
Пам'ятник радянському танку демонтований у Мукачевому. ФОТОрепортаж
У місті Мукачево демонтований пам'ятник - радянський танк.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт міської ради.
У повідомленні зазначається: "У Мукачеві демонтували пам'ятник радянському танку
Танк встановили 1969 року із запасу 128-ої дивізії. Відношення до Другої світової війни не мав. Оригінал танку, який першим заїхав у Мукачево у 1944 році був підбитий та покинутий при форсуванні Латориці.
Рішення про демонтаж пам’яток історії та монументального мистецтва місцевого значення погоджено виконавчим комітетом Мукачівської міської ради.
Танк демонтовано працівниками комунального підприємства, а передано його буде на відповідальне зберігання".
Топ коментарі
+31 Остап Покотило
показати весь коментар11.04.2022 23:57
+28 Антип61
показати весь коментар11.04.2022 23:59
+17 уаыау
показати весь коментар11.04.2022 23:58
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Реєстрація:
25.02.2022
Суду все ясно.
Реєстрація:
25.02.2022
Україну продай - Путінові. Той багато дасть "на бійців"..((( Продавайте все - до грунту. Ваш час! (((
Оставь арку в покое, она давным давно элемент паркового декора!
tomori21
Реєстрація: 12.04.2022
Жителі звільненого села зустрічають ЗСУ.
https://zaxid.net/emotsiyi_viyni_n1540476