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Стадион в Чернигове разминировали после российских обстрелов. ФОТО

Специалисты провели разминирование "Чернигов-Арены" и убрали все взрывоопасные предметы, попавшие на территорию стадиона.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ФК "Чернигов", с территории стадиона убрали все взрывоопасные предметы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разминирование нужно почти на половине территории Украины, — ГСЧС

В начале марта стадион пострадал от бомбардировки со стороні российских войск. В газон арены попало сразу два снаряда.

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Сейчас "Чернигов-Арена" уже разминирована.

 "Чернигов-Арена" – домашний стадион ФК "Чернигов", который выступает во Второй лиге. Также на этой арене проводила матчи "Десна" (U19).

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"По состоянию на 11 апреля на Чернигов-Арене в результате боевых действий повреждены газон, а также часть админкорпуса и раздевалок, касса, фан-шоп и стела, на которой красуется название нашего стадиона. О сроках и мерах по восстановлению инфраструктуры мы проинформируем дополнительно".

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спорт (2429) Чернигов (885) разминирование (715)


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є гарні новини!
кажуть мертвичука знайдено, захоплено, але живий ****(
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12.04.2022 21:20 Ответить
Все дитинство там пройшло... І в Горсаду!
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12.04.2022 21:42 Ответить
 
 