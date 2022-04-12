Стадион в Чернигове разминировали после российских обстрелов. ФОТО

Специалисты провели разминирование "Чернигов-Арены" и убрали все взрывоопасные предметы, попавшие на территорию стадиона.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ФК "Чернигов", с территории стадиона убрали все взрывоопасные предметы.

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В начале марта стадион пострадал от бомбардировки со стороні российских войск. В газон арены попало сразу два снаряда.

Сейчас "Чернигов-Арена" уже разминирована.



"Чернигов-Арена" – домашний стадион ФК "Чернигов", который выступает во Второй лиге. Также на этой арене проводила матчи "Десна" (U19).

"По состоянию на 11 апреля на Чернигов-Арене в результате боевых действий повреждены газон, а также часть админкорпуса и раздевалок, касса, фан-шоп и стела, на которой красуется название нашего стадиона. О сроках и мерах по восстановлению инфраструктуры мы проинформируем дополнительно".

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