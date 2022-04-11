В разминировании нуждается почти половина территории Украины, — ГСЧС

По оценкам ГСЧС, разминирования требует около 300 тыс. кв. км территории Украины, то есть почти половина площади страны.

Об этом на брифинге сказал начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Олег Бондарь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день мы провели ориентировочный анализ территорий, на которых необходимо сделать комплекс мероприятий по гуманитарному разминированию, а это техническое обследование территории. По нашим предварительным оценкам, это около 300 тысяч квадратных километров, как мы понимаем, это почти половина территории нашей страны", - сказал Бондарь.

Он добавил, что в системе ГСЧС работает 103 отдельных расчетов пиротехнических подразделений, общее количество пиротехников - около 550 человек.

В среднем в сутки пиротехническими подразделениями ежедневно изымается и обезвреживается от 2 до 6 тысяч взрывоопасных предметов.

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"По сравнению с периодами до российского вторжения эти показатели выросли почти в 10 раз", – сказал Бондарь.

Так, по его словам, за 10 апреля было 177 привлечений пиротехнических подразделений, обезврежено около двух тысяч взрывоопасных предметов и обследовано площадь 286 гектаров.

Всего с начала войны ГСЧС осуществило более 6 тысяч привлечений, обезврежено более 48 тысяч боеприпасов, в том числе около двух тысяч авиабомб разного калибра. Обследована и очищена территория площадью более семи тысяч гектаров.

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На сегодняшний день основные усилия пиротехнических подразделений сосредоточены на Ирпенско-Бучанском, Броварском, Черниговском, Нежинском направлениях, в Сумской области - в Тростянце и других населенных пунктах.

Также в Харькове, несмотря на ежедневные обстрелы, подразделения ГСЧС продолжают выполнять работу по изъятию взрывоопасных предметов.