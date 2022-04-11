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Новости Агрессия России против Украины Война
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В разминировании нуждается почти половина территории Украины, — ГСЧС

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По оценкам ГСЧС, разминирования требует около 300 тыс. кв. км территории Украины, то есть почти половина площади страны.

Об этом на брифинге сказал начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Олег Бондарь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день мы провели ориентировочный анализ территорий, на которых необходимо сделать комплекс мероприятий по гуманитарному разминированию, а это техническое обследование территории. По нашим предварительным оценкам, это около 300 тысяч квадратных километров, как мы понимаем, это почти половина территории нашей страны", - сказал Бондарь.

Он добавил, что в системе ГСЧС работает 103 отдельных расчетов пиротехнических подразделений, общее количество пиротехников - около 550 человек.

В среднем в сутки пиротехническими подразделениями ежедневно изымается и обезвреживается от 2 до 6 тысяч взрывоопасных предметов.

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"По сравнению с периодами до российского вторжения эти показатели выросли почти в 10 раз", – сказал Бондарь.

Так, по его словам, за 10 апреля было 177 привлечений пиротехнических подразделений, обезврежено около двух тысяч взрывоопасных предметов и обследовано площадь 286 гектаров.

Всего с начала войны ГСЧС осуществило более 6 тысяч привлечений, обезврежено более 48 тысяч боеприпасов, в том числе около двух тысяч авиабомб разного калибра. Обследована и очищена территория площадью более семи тысяч гектаров.

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На сегодняшний день основные усилия пиротехнических подразделений сосредоточены на Ирпенско-Бучанском, Броварском, Черниговском, Нежинском направлениях, в Сумской области - в Тростянце и других населенных пунктах.

Также в Харькове, несмотря на ежедневные обстрелы, подразделения ГСЧС продолжают выполнять работу по изъятию взрывоопасных предметов.

ГСЧС (4960) разминирование (713)


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Топ комментарии
+3
Министерство Верещучки опыт имеет,в чем проблема,за пару дней разминируют
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11.04.2022 14:39
+1
Российские власти готовятся к партизанской войне на территории своего государства, - ГУР МО
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11.04.2022 14:38
+1
Это херня для кацапов, что бы мяса больше воевать с Украиной хотело
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11.04.2022 14:39
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Каким образом это получилось?
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11.04.2022 14:36 Ответить
С самолётов скидывают, касапьё минирует вариантов дохрена.
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11.04.2022 14:38 Ответить
Хрень это. Знаете сколько бы по всей Украине уже людей подорвалось?
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11.04.2022 14:40 Ответить
50% території???
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11.04.2022 15:35 Ответить
А те, що ВСУ теж мінує території, на думку нікому не спало?
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11.04.2022 17:18 Ответить
Та да ещё не один подорвется на мине. Особенно страшно когда эту хрень домой приносят и начинают колупать.
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11.04.2022 14:37 Ответить
Российские власти готовятся к партизанской войне на территории своего государства, - ГУР МО
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11.04.2022 14:38 Ответить
Это херня для кацапов, что бы мяса больше воевать с Украиной хотело
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11.04.2022 14:39 Ответить
С кем?
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11.04.2022 14:39 Ответить
А кто там будет партизанить то? Армия РФ или Росгвардия?
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11.04.2022 16:06 Ответить
лукашонка
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11.04.2022 17:51 Ответить
Министерство Верещучки опыт имеет,в чем проблема,за пару дней разминируют
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11.04.2022 14:39 Ответить
Після 24 лютого бути росіянином стало соромно... а після Бучі і Краматорська - вже просто небезпечно для життя... Українці, відкривайте другий фронт по всьому світу! Де їх побачите, ******* безжалісно! Рашистів у Полон не брати... потрібно заганяти їх усіх за залізну завісу, в мордор, щоб там кусали одне одного за жрачку...
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11.04.2022 14:41 Ответить
Это попытка развода на бабло по разминированию всей Украины?
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11.04.2022 14:46 Ответить
Мне тоже так кажется
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11.04.2022 14:47 Ответить
це неправда
всі, хто має хоча б трішки розуму - ніколи не повірять в 300 тис. кв. км.
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11.04.2022 14:49 Ответить
Достньо глянути на мапу щоб зрозуміти що це фейк.
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11.04.2022 15:08 Ответить
Вот так и пилятся деньги с бюджета.
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11.04.2022 15:03 Ответить
 
 