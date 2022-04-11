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Розмінування потребує майже половина території України, — ДСНС

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За оцінками ДСНС, розмінування потребує близько 300 тис. кв. км території України, тобто майже половина площі країни.

Про це на брифінгу сказав начальник управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ДСНС Олег Бондар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні ми провели орієнтовний аналіз територій, на яких необхідно зробити комплекс заходів з гуманітарного розмінування, а це технічне обстеження території. За нашими попередніми оцінками, це близько 300 тисяч квадратних кілометрів, як ми розуміємо, це майже половина території нашої країни", - сказав Бондар.

Він додав, що в системі ДСНС працює 103 окремі розрахунки піротехнічних підрозділів, загальна кількість піротехніків - близько 550 осіб.

В середньому за добу піротехнічними підрозділами щоденно вилучається і знешкоджується від 2 до 6 тисяч вибухонебезпечних предметів.

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"Порівняно з періодами до російського вторгнення ці показники зросли майже в 10 разів", - сказав Бондар.

Так, за його словами, за 10 квітня було 177 залучень піротехнічних підрозділів, знешкоджено близько двох тисяч вибухонебезпечних предметів і обстежено площу 286 гектарів.

Загалом від початку війни ДСНС здійснило понад 6 тисяч залучень, знешкоджено понад 48 тисяч боєприпасів, зокрема близько двох тисяч авіабомб різного калібру. Обстежено та очищено територію площею понад сім тисяч гектарів.

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На сьогодні основні зусилля піротехнічних підрозділів зосереджені на Ірпінсько-Бучанському, Броварському, Чернігівському, Ніжинському напрямках, у Сумській області - в Тростянці та інших населених пунктах.

Також у Харкові, попри щоденні обстріли, підрозділи ДСНС далі виконують роботу з вилучення вибухонебезпечних предметів.

Автор: 

ДСНС (5099) розмінування (989)


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Топ коментарі
+3
Министерство Верещучки опыт имеет,в чем проблема,за пару дней разминируют
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11.04.2022 14:39
+1
Российские власти готовятся к партизанской войне на территории своего государства, - ГУР МО
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11.04.2022 14:38
+1
Это херня для кацапов, что бы мяса больше воевать с Украиной хотело
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11.04.2022 14:39
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11.04.2022 14:36 Відповісти
С самолётов скидывают, касапьё минирует вариантов дохрена.
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11.04.2022 14:38 Відповісти
Хрень это. Знаете сколько бы по всей Украине уже людей подорвалось?
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11.04.2022 14:40 Відповісти
50% території???
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11.04.2022 15:35 Відповісти
А те, що ВСУ теж мінує території, на думку нікому не спало?
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11.04.2022 17:18 Відповісти
Та да ещё не один подорвется на мине. Особенно страшно когда эту хрень домой приносят и начинают колупать.
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11.04.2022 14:37 Відповісти
Российские власти готовятся к партизанской войне на территории своего государства, - ГУР МО
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11.04.2022 14:38 Відповісти
Это херня для кацапов, что бы мяса больше воевать с Украиной хотело
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11.04.2022 14:39 Відповісти
С кем?
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11.04.2022 14:39 Відповісти
А кто там будет партизанить то? Армия РФ или Росгвардия?
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11.04.2022 16:06 Відповісти
лукашонка
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11.04.2022 17:51 Відповісти
Министерство Верещучки опыт имеет,в чем проблема,за пару дней разминируют
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11.04.2022 14:39 Відповісти
Після 24 лютого бути росіянином стало соромно... а після Бучі і Краматорська - вже просто небезпечно для життя... Українці, відкривайте другий фронт по всьому світу! Де їх побачите, ******* безжалісно! Рашистів у Полон не брати... потрібно заганяти їх усіх за залізну завісу, в мордор, щоб там кусали одне одного за жрачку...
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11.04.2022 14:41 Відповісти
Это попытка развода на бабло по разминированию всей Украины?
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11.04.2022 14:46 Відповісти
Мне тоже так кажется
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11.04.2022 14:47 Відповісти
це неправда
всі, хто має хоча б трішки розуму - ніколи не повірять в 300 тис. кв. км.
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11.04.2022 14:49 Відповісти
Достньо глянути на мапу щоб зрозуміти що це фейк.
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11.04.2022 15:08 Відповісти
Вот так и пилятся деньги с бюджета.
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11.04.2022 15:03 Відповісти
 
 