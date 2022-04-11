Розмінування потребує майже половина території України, — ДСНС

За оцінками ДСНС, розмінування потребує близько 300 тис. кв. км території України, тобто майже половина площі країни.

Про це на брифінгу сказав начальник управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ДСНС Олег Бондар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні ми провели орієнтовний аналіз територій, на яких необхідно зробити комплекс заходів з гуманітарного розмінування, а це технічне обстеження території. За нашими попередніми оцінками, це близько 300 тисяч квадратних кілометрів, як ми розуміємо, це майже половина території нашої країни", - сказав Бондар.

Він додав, що в системі ДСНС працює 103 окремі розрахунки піротехнічних підрозділів, загальна кількість піротехніків - близько 550 осіб.

В середньому за добу піротехнічними підрозділами щоденно вилучається і знешкоджується від 2 до 6 тисяч вибухонебезпечних предметів.

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"Порівняно з періодами до російського вторгнення ці показники зросли майже в 10 разів", - сказав Бондар.

Так, за його словами, за 10 квітня було 177 залучень піротехнічних підрозділів, знешкоджено близько двох тисяч вибухонебезпечних предметів і обстежено площу 286 гектарів.

Загалом від початку війни ДСНС здійснило понад 6 тисяч залучень, знешкоджено понад 48 тисяч боєприпасів, зокрема близько двох тисяч авіабомб різного калібру. Обстежено та очищено територію площею понад сім тисяч гектарів.

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На сьогодні основні зусилля піротехнічних підрозділів зосереджені на Ірпінсько-Бучанському, Броварському, Чернігівському, Ніжинському напрямках, у Сумській області - в Тростянці та інших населених пунктах.

Також у Харкові, попри щоденні обстріли, підрозділи ДСНС далі виконують роботу з вилучення вибухонебезпечних предметів.