У Чернігові розбомблено понад 60 шкіл і дитсадків

У Чернігові внаслідок російських бомбардувань зазнали руйнувань 27 із 34 шкіл та 37 із 52 дитсадків.

Про це в ефірі "Українського радіо: Чернігівська хвиля" повідомив начальник управління освіти Чернігівської міської ради Василь Білогура, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Із 34 навчальних закладів (це 32 загальноосвітні школи, спецшкола і Навчально-реабілітацаційний центр №2) 27 зазнали пошкоджень різного ступеня. Наскільки непридатні до подальшого використання будівлі навчальних закладів, будуть оцінювати спеціалісти. На мою думку, однозначно можна сказати, що 18 і 21-ша школи (школи мікрорайону Подусівка, які знищили авіаударом - ред.) – не може бути й мови про їх подальше відновлення. Є багато будівель, які зазнали прямого влучання снарядів. Наскільки відбулись зміни в їх конструкціях, оцінюватимуть фахівці", - сказав Білогура.

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За його словами, у Чернігові організували дистанційне навчання школярів.

"Хто може з вчителів працювати з дому – працює з дому. У кого є найближчий навчальний заклад, в якому є світло й Інтернет – може звернутися туди. Є вчителі, які працюють з навчальних закладів в інших областях: вони звернулись, там освітяни надали їм окреме робоче місце, де в певний час людина може прийти і попрацювати зі своїми дітьми", - зазначив начальник управління освіти Чернігівської міськради.

Як повідомлялося, за даними Чернігівського міського голови Владислава Атрошенка, внаслідок російської агресії в Чернігові загинуло 700 осіб.