Задержан киевлянин, публично поддерживавший полномасштабное вторжение России в Украину. ФОТО

Киевские следователи сообщили о подозрении мужчине за публичную поддержку полномасштабного вторжения России в Украину. Сотрудники Дарницкого управления полиции совместно с работниками кибердепартамента Службы безопасности Украины получили информацию о том, что местный житель распространяет сообщения относительно изменения границ государственной границы и пропагандирует войну против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, во время проверки был задержан 47-летний житель Киева, который занимался противоправной деятельностью.



"Правоохранители установили, что фигурант зарегистрировал ряд профилей в социальных сетях, посредством которых распространял сведения об оправдывании и признании правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также дискредитировал деятельность военно-политического руководства Украины. Во время обыска по месту жительства подозреваемого изъяли вещественные доказательства преступной деятельности", - говорится в сообщении.



Следователи Дарницкого управления полиции по согласованию окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления,



Также сообщается, что в ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения. Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.

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