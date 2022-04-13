Задержан киевлянин, публично поддерживавший полномасштабное вторжение России в Украину. ФОТО
Киевские следователи сообщили о подозрении мужчине за публичную поддержку полномасштабного вторжения России в Украину. Сотрудники Дарницкого управления полиции совместно с работниками кибердепартамента Службы безопасности Украины получили информацию о том, что местный житель распространяет сообщения относительно изменения границ государственной границы и пропагандирует войну против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, во время проверки был задержан 47-летний житель Киева, который занимался противоправной деятельностью.
"Правоохранители установили, что фигурант зарегистрировал ряд профилей в социальных сетях, посредством которых распространял сведения об оправдывании и признании правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также дискредитировал деятельность военно-политического руководства Украины. Во время обыска по месту жительства подозреваемого изъяли вещественные доказательства преступной деятельности", - говорится в сообщении.
Следователи Дарницкого управления полиции по согласованию окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления,
Также сообщается, что в ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения. Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.
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Я такого с девяностых не видел
Ну там поруч контейнер зі щебнєм поставити...
Люди повинні знати своіх зрадників 😠
папка получил квартиру в 70-х и ремонта с тех пор не было
Шикарно.
Подойдет на обмен?
сб, 05/03/2022 - 18:47
https://pravyysektor.info/borotba-0 Боротьба
https://pravyysektor.info/duk-ps ДУК ПС
ОФІЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Добровольчий Український Корпус "Правий сектор" виконує бойові задачі на східному і південному напрямках, в обороні Київщини та Чернігова.
На даний час розгорнуто: 2-й окремий батальйон ДУК ПС під командуванням друга "Хаммера", який веде бойові дії в обороні Києва та області, 1-й окремий батальйон ДУК ПС під командуванням друга "Да Вінчі" та 3-й окремий батальйон під командуванням друга "Гонти", які воюють на південному та східному напрямках.
️Окремі сотні ДУК ПС виконують бойові завдання у визначених Командиром ДУК ПС місцях у взаємодії з ЗСУ та СБУ, а саме: 22 сотня ДУК ПС у місті Чернігів (командир друг "Число") та 13 сотня ДУК ПС у м. Києві (командир друг "Дельта").
Командир ДУК «Правий сектор» друг "Летун" здійснює командування всіма підрозділами у чіткій взаємодії з Головнокомандувачем України.
Ну, сейчас, я х/з.... Пиз..ь пока не ох...еет?
Как можно таким ублюдком быть?
що ж за співпадіння?
як в біженців будинки зруйновані і нічого не лишилось
та они там все такие - без принципов, без чести, без совести.....
Кортіло у сруський світ - отримуй, бастарде!
Ну а щоб додати трошки драйвового екшену, то хай би "у процесі" пляшкований шваброїд виконав "Ламбаду". Було би архізкріпно!