РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10074 посетителя онлайн
Новости Фото Война
26 644 82

Задержан киевлянин, публично поддерживавший полномасштабное вторжение России в Украину. ФОТО

Киевские следователи сообщили о подозрении мужчине за публичную поддержку полномасштабного вторжения России в Украину. Сотрудники Дарницкого управления полиции совместно с работниками кибердепартамента Службы безопасности Украины получили информацию о том, что местный житель распространяет сообщения относительно изменения границ государственной границы и пропагандирует войну против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, во время проверки был задержан 47-летний житель Киева, который занимался противоправной деятельностью.

"Правоохранители установили, что фигурант зарегистрировал ряд профилей в социальных сетях, посредством которых распространял сведения об оправдывании и признании правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также дискредитировал деятельность военно-политического руководства Украины. Во время обыска по месту жительства подозреваемого изъяли вещественные доказательства преступной деятельности", - говорится в сообщении.

Следователи Дарницкого управления полиции по согласованию окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления,

Также сообщается, что в ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения. Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.

Читайте: Полиция в Житомире разоблачила вражеского интернет-пропагандиста, продвигавшего "русский мир". ФОТО

Задержан киевлянин, публично поддерживавший полномасштабное вторжение России в Украину 01

Киев (25575) Нацполиция (16492) государственная измена (1544)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+55
Завтра Славу Суркова переводят в Лефортово. Это пыточная тюрьма. Вот и оказалось что пророчество Славы Суркова о глубинном народе, который просто не может жить без швабры в жопе, начинает полностью сбываться.
показать весь комментарий
13.04.2022 17:20
+34
Сколько не смотрю, расея поддерживают те, кто живёт в бомжатне. Они злы на тех, кто чего-то добился в жизни своим умом, либо стараниям и мечтают чтобы пришла расеи и все жили так же плохо, как и они
показать весь комментарий
13.04.2022 17:23
+31
Сурков - Асланбек Андарбекович Дудаев: наполовину чеченец, наполовину еврей - Главный пиарщик Кремля. Русским духом - и не пахнет. Учился 2 года в Московском институте стали и сплавов и 3года в Московском институте культуры на факультете режиссуры массовых театрализованных представлений, но не окончил эти вузы. В конце 1990-х годов окончил Международный университет в Москве, магистр экономических наук....Короче, нигде не способный выучиться хоть чему-нибудь, он в 90-х купил дипломчик, и теперь получите - «выдающийся политический разум Кремля»!
показать весь комментарий
13.04.2022 17:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чергова гнида в трєніках...
показать весь комментарий
13.04.2022 17:20 Ответить
Якийсь бомжатник "бурят"на фото!
показать весь комментарий
13.04.2022 18:14 Ответить
Вікно без підвіконня, зелена килимова доріжка ну точна копія, в мене така була році так десь у 1986,телек з кінескопом, квартира по останній кацапській моді, якби ще стіну сфоткать ну 100% побачили б килим.
показать весь комментарий
13.04.2022 19:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ZiT4E6KvBvI
показать весь комментарий
13.04.2022 19:16 Ответить
френдли фаер. не собирался своих задевать.
показать весь комментарий
13.04.2022 19:54 Ответить
хорошо, и удалю свой никчемный высер, вы победили
показать весь комментарий
13.04.2022 19:56 Ответить
я вьіше извинился. делайте так, как считаете нужньім
показать весь комментарий
13.04.2022 19:59 Ответить
всё гуд.
показать весь комментарий
13.04.2022 20:01 Ответить
На костер суку!
показать весь комментарий
13.04.2022 17:20 Ответить
Завтра Славу Суркова переводят в Лефортово. Это пыточная тюрьма. Вот и оказалось что пророчество Славы Суркова о глубинном народе, который просто не может жить без швабры в жопе, начинает полностью сбываться.
показать весь комментарий
13.04.2022 17:20 Ответить
Сурков - Асланбек Андарбекович Дудаев: наполовину чеченец, наполовину еврей - Главный пиарщик Кремля. Русским духом - и не пахнет. Учился 2 года в Московском институте стали и сплавов и 3года в Московском институте культуры на факультете режиссуры массовых театрализованных представлений, но не окончил эти вузы. В конце 1990-х годов окончил Международный университет в Москве, магистр экономических наук....Короче, нигде не способный выучиться хоть чему-нибудь, он в 90-х купил дипломчик, и теперь получите - «выдающийся политический разум Кремля»!
показать весь комментарий
13.04.2022 17:21 Ответить
ка дыркин со своими ослойопами уже спешит ему на помощь! ))
показать весь комментарий
13.04.2022 17:55 Ответить
Лишнехромосомные они все такие: ещё вчера они "асланбеки", а сегодня бац и уже "славик"...
показать весь комментарий
13.04.2022 18:58 Ответить
Своїм студейством схожий з Арестовичем.
показать весь комментарий
14.04.2022 08:03 Ответить
Ну а 2 дня спустя орки скажут, что его Ярош завербовал. И все в мордоре схавают.
показать весь комментарий
13.04.2022 18:00 Ответить
Так ! Схавають! При сталіні в 30х хавали все що їм кидали в пащу! Скільки колишніх кумирів "страни совєтов"попало під роздачу "ворог народу" Колишні ідоли за один день ставали ворогами народу! Ця недонація- раби і холуї!
показать весь комментарий
13.04.2022 18:17 Ответить
Хйло скорее всего просто зачищает "претендентов на престол". наверное думает, что тем, кто рядом, старым пердунам, силенок, сноровки и желания коцнуть ему по кумполу при случае и лично немного порулить (и остаться немного в истории) - не хватит. может он и прав, но не факт.
показать весь комментарий
13.04.2022 20:31 Ответить
шикарно живет... хочу в ссср.
показать весь комментарий
13.04.2022 17:20 Ответить
ВСИХ ДИВЕРСАНТІВ, СТУКАЧІВ, КОЛАБОРАНТІВ, НАВОДЧИКІВ , АГІТАТОРІВ РУСЬФКОГО МІРЯ, ІТД ВСИХ НА РОЗМІНУВАННЯ ПОЛІВ , ДОРІГ, ДОМІВ І ТД!! ЯКЩО Б ПАРОЧКУ ВЗІЛИ З СОБОЮ, ВІДРАЗУ б протрезвіли!
показать весь комментарий
13.04.2022 17:22 Ответить
ага, пожурили та й відпустили.
показать весь комментарий
13.04.2022 17:42 Ответить
Сколько не смотрю, расея поддерживают те, кто живёт в бомжатне. Они злы на тех, кто чего-то добился в жизни своим умом, либо стараниям и мечтают чтобы пришла расеи и все жили так же плохо, как и они
показать весь комментарий
13.04.2022 17:23 Ответить
Ага, особенно ОПЗЖшные депутаты. Самые "бомжи" из всех "бомжей"
показать весь комментарий
13.04.2022 17:27 Ответить
ОПЗЖшникам вообще срать на расею, их просто оттуда хорошо кормили, ничего большего
показать весь комментарий
13.04.2022 17:42 Ответить
у него там телевизор, старый, с кинескопом, на столике со скатертью...

Я такого с девяностых не видел
показать весь комментарий
13.04.2022 18:08 Ответить
Та прям нєвідєл? Прям з 90х? LCD телеки в Україні масово купувати почали в районі 2010, а у всяких пенсіонерів до сих пір по хатах у Киеві кінескопні доживають. А по селах - то взагалі нема про що говорити.
показать весь комментарий
13.04.2022 19:10 Ответить
друже, в дев'яностих я працював телемайстром. В кінці дев'яностих подався у програмісти саме тому, що тєлікі стали такими, що проще новий купити, ніж старий ремонтувати. А десь з 2005 вони взагалі пласкими стали, на рідких кристалах. І місця займають менше, і жеруть енергії менше, і коштують менше (бо матриці десь с 2008 штампуються дешевше, ніж вакуумна труба з обв'язкой).
показать весь комментарий
13.04.2022 22:28 Ответить
зато телек есть.
показать весь комментарий
13.04.2022 17:23 Ответить
долари мабуть фальшиві бо квартирка з 90-х...
показать весь комментарий
13.04.2022 17:24 Ответить
Прибили на місці?
показать весь комментарий
13.04.2022 17:24 Ответить
Треба спорудити на Майдані клітку і показувати цих ********* людям.
Ну там поруч контейнер зі щебнєм поставити...
показать весь комментарий
13.04.2022 17:25 Ответить
Для чого закрили його морду ?

Люди повинні знати своіх зрадників 😠
показать весь комментарий
13.04.2022 17:25 Ответить
Декілька тисяч баксів , де цей гнидник їх узяло , вилучити і все на ЗСУ до єдиного цента
показать весь комментарий
13.04.2022 17:26 Ответить
Зраднику Батьківщини у воєнний час 3 роки замість розстрілу? Треш.
показать весь комментарий
13.04.2022 17:28 Ответить
воно стоїть як людина. Це тільки патріотів кладуть писком в асфальт с воплєм "лєжать, бандера!"
показать весь комментарий
13.04.2022 17:44 Ответить
Того козла зввльнили давно, але неприємно осад залишився
показать весь комментарий
13.04.2022 18:58 Ответить
Яка підозра? Мочити падлу!
показать весь комментарий
13.04.2022 17:29 Ответить
Выслать на раССею
показать весь комментарий
13.04.2022 17:33 Ответить
в чорній бандеролі ...
показать весь комментарий
13.04.2022 18:03 Ответить
обратите внимание на обстановку. эти твари только гадить и разводить срач могут.
папка получил квартиру в 70-х и ремонта с тех пор не было
показать весь комментарий
13.04.2022 17:34 Ответить
То все взаємопов'язано. Були б мізки, аби працювати і заробляти - не було б часу одебілюватися узьким міром.
показать весь комментарий
13.04.2022 19:11 Ответить
я саме це мав на увазі
показать весь комментарий
13.04.2022 19:31 Ответить
До трьох років? Тобто, може й рік. А може й нічого. За те, що підтримував геноцид.
Шикарно.
показать весь комментарий
13.04.2022 17:34 Ответить
Що-що!? До трьох років, *****!? Таку падаль взагалі треба розстрілювати у воєнний час. 15-20 років як мінімум! З конфіскацією майна!
показать весь комментарий
13.04.2022 17:36 Ответить
щось дуже мало дали...
показать весь комментарий
13.04.2022 17:38 Ответить
Я і так знав що їбало буде закрито.якось так війна а може цей підер в других районах.рлзріляте нафкй
показать весь комментарий
13.04.2022 17:39 Ответить
визвуть родітєлєй в школу для бєсєди. Він скаже шо більше так не буде, то й відпустять
показать весь комментарий
13.04.2022 17:40 Ответить
Всех сторонников рашки, надо на захваченных гражданских украинцев менять.
показать весь комментарий
13.04.2022 17:41 Ответить
Экс-депутат Верховной Рады, бывший глава информационного отдела «Правого сектора» Борислав Береза получил повестку в военкомат. После чего у него внезапно случилась истерика. Идти в армию мужчина наотрез отказался.
Подойдет на обмен?
показать весь комментарий
13.04.2022 17:52 Ответить
Нет, не подойдет. Он кстати не отказывался. Он просто хотел узнать, почему он так важен для армии, что ему целый полковник повестку доставил на дом.
показать весь комментарий
13.04.2022 17:56 Ответить
То есть это Зеленский изолирует неугодных ему(хотя в это слабо верится, так как Зеленский всего лишь марионетка)? Или в Украине активизируется какая то новая политическая сила?
показать весь комментарий
13.04.2022 18:03 Ответить
Все может быть. Это надо узнавать к того кто повестку принес.
показать весь комментарий
13.04.2022 18:17 Ответить
Береза в теробороні
показать весь комментарий
13.04.2022 18:05 Ответить
Пасть на правий сектор не відкривай, він воює на відміну від тебе диванного воєна:
сб, 05/03/2022 - 18:47

https://pravyysektor.info/borotba-0 Боротьба
https://pravyysektor.info/duk-ps ДУК ПС

ОФІЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Добровольчий Український Корпус "Правий сектор" виконує бойові задачі на східному і південному напрямках, в обороні Київщини та Чернігова.

На даний час розгорнуто: 2-й окремий батальйон ДУК ПС під командуванням друга "Хаммера", який веде бойові дії в обороні Києва та області, 1-й окремий батальйон ДУК ПС під командуванням друга "Да Вінчі" та 3-й окремий батальйон під командуванням друга "Гонти", які воюють на південному та східному напрямках.

️Окремі сотні ДУК ПС виконують бойові завдання у визначених Командиром ДУК ПС місцях у взаємодії з ЗСУ та СБУ, а саме: 22 сотня ДУК ПС у місті Чернігів (командир друг "Число") та 13 сотня ДУК ПС у м. Києві (командир друг "Дельта").

Командир ДУК «Правий сектор» друг "Летун" здійснює командування всіма підрозділами у чіткій взаємодії з Головнокомандувачем України.
показать весь комментарий
13.04.2022 18:09 Ответить
А почему он тогда не подписал повестку? Кто вообще к нему пришел в военной форме? СБУ?
показать весь комментарий
13.04.2022 18:16 Ответить
Раньше, в подобных случаях, я говорил: "А ремешком-ремешком не пробовали"?
Ну, сейчас, я х/з.... Пиз..ь пока не ох...еет?
Как можно таким ублюдком быть?
показать весь комментарий
13.04.2022 17:43 Ответить
я в упор не понимаю смысла таких видеороликов на ютубе. Это тупо текст, который проще было бы написать текстом, и прочитать текстом, это и быстрее, и удобнее, и поиском находится - нахера лепить этот текст голосом, да еще и картинки накладывать? Это для безграмотных?
показать весь комментарий
13.04.2022 18:15 Ответить
всюди де хтось підтримує раісію - купи $ кешем

що ж за співпадіння?
показать весь комментарий
13.04.2022 17:47 Ответить
видно чувак с доУнбаса в 14 приехал
показать весь комментарий
13.04.2022 17:49 Ответить
Стільки бабок і мешти купити собі не може?
показать весь комментарий
13.04.2022 17:51 Ответить
треба щоб конфісковували все майно,
як в біженців будинки зруйновані і нічого не лишилось
показать весь комментарий
13.04.2022 17:53 Ответить
Зґвалтувати публічно його та його дітей під вигуки - "так буде з кожною нацисткою повією"
показать весь комментарий
13.04.2022 17:55 Ответить
Ну повесить его суку и всего делов ....
показать весь комментарий
13.04.2022 17:55 Ответить
Якби ви дізнались, скільки таких самих( не зареестрованих у соц,мережах),-ви б сильно здивувались, і що з цими підорас@ми робити не знаю!
показать весь комментарий
13.04.2022 17:57 Ответить
а получал, гнида, Франклинами, а не деревянными! "патриот" ******....
та они там все такие - без принципов, без чести, без совести.....
показать весь комментарий
13.04.2022 17:57 Ответить
А на кой ретушировать рыло? Хозяева и так узнают, а народ хочет знать и его, и его окружение
показать весь комментарий
13.04.2022 18:02 Ответить
Такого ватного гівна скрізь вистачає. Поки не буде введено смертної кари на період воєнного стану, діла не буде.
показать весь комментарий
13.04.2022 18:10 Ответить
Живя в Киеве, не заработать себе на ламинат, нормальные штаны и плоский телевизор? Или ему просто очень была дорога советская обстановка как память?
показать весь комментарий
13.04.2022 18:39 Ответить
Колченогий стол, деревянные рамы , древний пол , стыдливо прикрытый дешевым ковриком, телевизор из 90-х , настоящий рузкий мир во всей красе. Иуда деньжат хотел срубить по легкому , но видимо не читал про 30 сребреников. Нужно ужесточать наказание за такие преступления.
показать весь комментарий
13.04.2022 18:44 Ответить
Я его узнал это Влад Шукач.
показать весь комментарий
13.04.2022 18:49 Ответить
типа по айпи вычислили такого быть н еможет)
показать весь комментарий
13.04.2022 19:40 Ответить
Піддати пляшкуванню!
Кортіло у сруський світ - отримуй, бастарде!
показать весь комментарий
13.04.2022 19:51 Ответить
Пляшкування - то добре. А ще краще - коли цю процедуру чергувати із швабруванням.
Ну а щоб додати трошки драйвового екшену, то хай би "у процесі" пляшкований шваброїд виконав "Ламбаду". Було би архізкріпно!
показать весь комментарий
13.04.2022 20:49 Ответить
 
 