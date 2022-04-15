Окровавленная детская книга "Учимся читать" в расстрелянном автомобиле на Киевщине. ФОТО
В сети продолжают публиковать кадры с последствиями зверств российских оккупантов в Киевской области.
Фото опубликовал журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.
"Окровавленная детская книга "Учимся читать" в расстрелянном автомобиле на Киевщине. Ни одно доказательство преступлений российских извергов на нашей земле не должно быть утеряно", - прокомментировал он фото.
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как то по дёбильному ты высрал. это типо: ыыыы, скока завтра еще солнце выделит мегаватт с джоулями на Буркина-Песо.