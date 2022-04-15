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Новости Фото Война
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Окровавленная детская книга "Учимся читать" в расстрелянном автомобиле на Киевщине. ФОТО

В сети продолжают публиковать кадры с последствиями зверств российских оккупантов в Киевской области.

Фото опубликовал журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

"Окровавленная детская книга "Учимся читать" в расстрелянном автомобиле на Киевщине. Ни одно доказательство преступлений российских извергов на нашей земле не должно быть утеряно", - прокомментировал он фото.

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Окровавленная детская книга Учимся читать в расстрелянном автомобиле на Киевщине 01

Автор: 

дети (6523) Киевская область (4155) Цаплиенко Андрей (36)


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Світ має знати про звірства московицьких фашистів щодо мирного населення і про наш всенародний спротив окупантам. Оркам нас не перемогти! Слава Україні!
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15.04.2022 13:22 Ответить
Хорошо что не коммунистов, а то было бы ужасно.
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15.04.2022 21:06 Ответить
тільки єдина сила в світі зможе зупинити ці звіртсва - наше ВСУ !



Боже бережи наших захисників !
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15.04.2022 13:31 Ответить
народ України
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15.04.2022 15:18 Ответить
Маленький ЗСУнчик
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15.04.2022 18:38 Ответить
Сколько горя и потерь ещё принесёт эта война..н
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15.04.2022 15:21 Ответить
а тёбё то что? пошул бы и налил красной краски под посольство рашки в Дюссёльдорфё своем.
как то по дёбильному ты высрал. это типо: ыыыы, скока завтра еще солнце выделит мегаватт с джоулями на Буркина-Песо.
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15.04.2022 21:08 Ответить
 
 