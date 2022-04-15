Закривавлена дитяча книжка "Вчимося читати" у розстріляній автівці на Київщині. ФОТО
В мережі продовжують публікувати кадри з наслідками звірств російських окупантів на Київщині.
Фото опублікував журналіст Андрій Цаплієнко, передає Цензор.НЕТ.
"Закривавлена дитяча книжка "Вчимося читати" у розстріляній автівці на Київщині. Жоден доказ злочинів російських нелюдів на нашій землі не має бути втрачений", - прокоментував він фото.
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как то по дёбильному ты высрал. это типо: ыыыы, скока завтра еще солнце выделит мегаватт с джоулями на Буркина-Песо.