Закривавлена дитяча книжка "Вчимося читати" у розстріляній автівці на Київщині. ФОТО

В мережі продовжують публікувати кадри з наслідками звірств російських окупантів на Київщині.

Фото опублікував журналіст Андрій Цаплієнко, передає Цензор.НЕТ.

"Закривавлена дитяча книжка "Вчимося читати" у розстріляній автівці на Київщині. Жоден доказ злочинів російських нелюдів на нашій землі не має бути втрачений", - прокоментував він фото.

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