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Новини Фото Війна
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Закривавлена дитяча книжка "Вчимося читати" у розстріляній автівці на Київщині. ФОТО

В мережі продовжують публікувати кадри з наслідками звірств російських окупантів на Київщині.

Фото опублікував журналіст Андрій Цаплієнко, передає Цензор.НЕТ.

"Закривавлена дитяча книжка "Вчимося читати" у розстріляній автівці на Київщині. Жоден доказ злочинів російських нелюдів на нашій землі не має бути втрачений", - прокоментував він фото.

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Закривавлена дитяча книжка Вчимося читати у розстріляній автівці на Київщині 01

Автор: 

діти (5096) Київська область (4047) Цаплієнко Андрій (36)


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Світ має знати про звірства московицьких фашистів щодо мирного населення і про наш всенародний спротив окупантам. Оркам нас не перемогти! Слава Україні!
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15.04.2022 13:22 Відповісти
Хорошо что не коммунистов, а то было бы ужасно.
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15.04.2022 21:06 Відповісти
тільки єдина сила в світі зможе зупинити ці звіртсва - наше ВСУ !



Боже бережи наших захисників !
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15.04.2022 13:31 Відповісти
народ України
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15.04.2022 15:18 Відповісти
Маленький ЗСУнчик
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15.04.2022 18:38 Відповісти
Сколько горя и потерь ещё принесёт эта война..н
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15.04.2022 15:21 Відповісти
а тёбё то что? пошул бы и налил красной краски под посольство рашки в Дюссёльдорфё своем.
как то по дёбильному ты высрал. это типо: ыыыы, скока завтра еще солнце выделит мегаватт с джоулями на Буркина-Песо.
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15.04.2022 21:08 Відповісти
 
 