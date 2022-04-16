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После утренних обстрелов произошел пожар на рынке в Лисичанске, - Гайдай. ФОТО

После сегодняшнего утреннего обстрела в одном из районов Лисичанска произошло возгорание на местном рынке.

Об этом сообщил в фейбсуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Немедленно покинуть рынок Лисичанска! После утреннего обстрела в одном из районов Лисичанска произошло возгорание на местном рынке. Информация о пострадавших уточняется", - отметил он.

По его словам, подобная ситуация была утром в Северодонецке.

"Это значит, что орки "отрабатывают" места, где возможно скопление людей. Всем находиться в укрытиях!" - добавляет глава региона.

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После утренних обстрелов произошел пожар на рынке в Лисичанске, - Гайдай 01

Автор: 

армия РФ (19238) Северодонецк (333) обстрел (27165) Гайдай ЛОГА (716)


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Кацапню ковбасить від мааскви, а в Вікіпедії вже написано що рускій корабель вже фсьо.
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16.04.2022 11:02 Ответить
Не можна повідомляти ворогу про місця влучання їх арти!
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16.04.2022 11:22 Ответить
 
 