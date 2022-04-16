После утренних обстрелов произошел пожар на рынке в Лисичанске, - Гайдай. ФОТО
После сегодняшнего утреннего обстрела в одном из районов Лисичанска произошло возгорание на местном рынке.
Об этом сообщил в фейбсуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Немедленно покинуть рынок Лисичанска! После утреннего обстрела в одном из районов Лисичанска произошло возгорание на местном рынке. Информация о пострадавших уточняется", - отметил он.
По его словам, подобная ситуация была утром в Северодонецке.
"Это значит, что орки "отрабатывают" места, где возможно скопление людей. Всем находиться в укрытиях!" - добавляет глава региона.
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показать весь комментарий16.04.2022 11:02 Ответить Мне нравится 1
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Григорій Максимець #495383
показать весь комментарий16.04.2022 11:22 Ответить Мне нравится 0
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