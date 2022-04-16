После утренних обстрелов произошел пожар на рынке в Лисичанске, - Гайдай. ФОТО

После сегодняшнего утреннего обстрела в одном из районов Лисичанска произошло возгорание на местном рынке.

Об этом сообщил в фейбсуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Немедленно покинуть рынок Лисичанска! После утреннего обстрела в одном из районов Лисичанска произошло возгорание на местном рынке. Информация о пострадавших уточняется", - отметил он.

По его словам, подобная ситуация была утром в Северодонецке.

"Это значит, что орки "отрабатывают" места, где возможно скопление людей. Всем находиться в укрытиях!" - добавляет глава региона.

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