Після ранкових обстрілів сталася пожежа на базарі в Лисичанську, - Гайдай. ФОТО

Після сьогоднішнього ранкового обстрілу в одному з районів Лисичанська сталося займання на місцевому базарі.

Про це повідомив у фейбсуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Негайно покинути Лисичанський базар! Після ранкового обстрілу в одному з районів Лисичанська сталося займання на місцевому базарі. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - зазначив він.

За його словами, подібна ситуація була зранку у Сєверодонецьку.

"Це означає, що орки "відпрацьовують" місця, де можливе скупчення людей. Всім перебувати в укриттях!", - додає очільник регіону.

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