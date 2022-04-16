Після ранкових обстрілів сталася пожежа на базарі в Лисичанську, - Гайдай. ФОТО
Після сьогоднішнього ранкового обстрілу в одному з районів Лисичанська сталося займання на місцевому базарі.
Про це повідомив у фейбсуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Негайно покинути Лисичанський базар! Після ранкового обстрілу в одному з районів Лисичанська сталося займання на місцевому базарі. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - зазначив він.
За його словами, подібна ситуація була зранку у Сєверодонецьку.
"Це означає, що орки "відпрацьовують" місця, де можливе скупчення людей. Всім перебувати в укриттях!", - додає очільник регіону.
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показати весь коментар16.04.2022 11:02 Відповісти Мені подобається 1
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Григорій Максимець #495383
показати весь коментар16.04.2022 11:22 Відповісти Мені подобається 0
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