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Після ранкових обстрілів сталася пожежа на базарі в Лисичанську, - Гайдай. ФОТО

Після сьогоднішнього ранкового обстрілу в одному з районів Лисичанська сталося займання на місцевому базарі.

Про це повідомив у фейбсуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Негайно покинути Лисичанський базар! Після ранкового обстрілу в одному з районів Лисичанська сталося займання на місцевому базарі. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - зазначив він.

За його словами, подібна ситуація була зранку у Сєверодонецьку.

"Це означає, що орки "відпрацьовують" місця, де можливе скупчення людей. Всім перебувати в укриттях!", - додає очільник регіону.

Також читайте: Унаслідок нічних обстрілів на Луганщині одна людина загинула, трьох поранено, - Гайдай

Після ранкових обстрілів сталася пожежа на базарі в Лисичанську, - Гайдай 01

Автор: 

армія рф (17388) Лисичанськ (315) обстріл (28486) Гайдай ЛОГА (921)


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Кацапню ковбасить від мааскви, а в Вікіпедії вже написано що рускій корабель вже фсьо.
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16.04.2022 11:02 Відповісти
Не можна повідомляти ворогу про місця влучання їх арти!
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16.04.2022 11:22 Відповісти
 
 