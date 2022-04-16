Зеленский вручил награды военнослужащим Госспецсвязи. ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими Государственной службы специальной связи и защиты и вручил им государственные награды.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прессслужба Госспецсвязи.
Зеленский подчеркнул, что благодаря работе специалистов Госспецсвязи сегодня вооруженные силы Украины и гражданское население имеют надежную связь, в том числе и с органами государственной власти.
"Очень важно, что мы имеем современную, почти бесперебойную с первого дня войны связь с нашими западными партнерами", - акцентировал Зеленский.
По словам Президента, это позволяет решать множество важных вопросов, как на военном, так и на дипломатическом фронте.
В частности, Орден Даниила Галицкого получили:
- полковник Андрей Лоза;
- полковник Александр Мельниченко;
- подполковник Дмитрий Шепетковский.
Медаль "За безупречную службу" II степени:
- полковник Александр Реплянчук
Медаль "За безупречную службу" III степени:
- полковник Ирина Калита;
- полковник Андрей Мусиенко;
- майор Денис Ересь;
- майор Виталий Клименко;
- полковник Сергей Чеботько;
- майор Денис Воробей.
Медаль "За военную службу Украины":
- капитан Олег Гаращук.
Также Зеленский поблагодарил связистов за службу, пожелал крепкого здоровья и отметил, что их семьи могут гордиться такими родными.
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