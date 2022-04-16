Зеленский вручил награды военнослужащим Госспецсвязи. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими Государственной службы специальной связи и защиты и вручил им государственные награды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прессслужба Госспецсвязи.

Зеленский подчеркнул, что благодаря работе специалистов Госспецсвязи сегодня вооруженные силы Украины и гражданское население имеют надежную связь, в том числе и с органами государственной власти.

"Очень важно, что мы имеем современную, почти бесперебойную с первого дня войны связь с нашими западными партнерами", - акцентировал Зеленский.

По словам Президента, это позволяет решать множество важных вопросов, как на военном, так и на дипломатическом фронте.

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В частности, Орден Даниила Галицкого получили:

полковник Андрей Лоза;

полковник Александр Мельниченко;

подполковник Дмитрий Шепетковский.

Медаль "За безупречную службу" II степени:

полковник Александр Реплянчук

Медаль "За безупречную службу" III степени:

полковник Ирина Калита;

полковник Андрей Мусиенко;

майор Денис Ересь;

майор Виталий Клименко;

полковник Сергей Чеботько;

майор Денис Воробей.

Медаль "За военную службу Украины":

капитан Олег Гаращук.

Также Зеленский поблагодарил связистов за службу, пожелал крепкого здоровья и отметил, что их семьи могут гордиться такими родными.