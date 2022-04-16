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Зеленский вручил награды военнослужащим Госспецсвязи. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими Государственной службы специальной связи и защиты и вручил им государственные награды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прессслужба Госспецсвязи.

Зеленский подчеркнул, что благодаря работе специалистов Госспецсвязи сегодня вооруженные силы Украины и гражданское население имеют надежную связь, в том числе и с органами государственной власти.

"Очень важно, что мы имеем современную, почти бесперебойную с первого дня войны связь с нашими западными партнерами", - акцентировал Зеленский.

По словам Президента, это позволяет решать множество важных вопросов, как на военном, так и на дипломатическом фронте.

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В частности, Орден Даниила Галицкого получили:

  • полковник Андрей Лоза;
  • полковник Александр Мельниченко;
  • подполковник Дмитрий Шепетковский.

Медаль "За безупречную службу" II степени:

  • полковник Александр Реплянчук

Медаль "За безупречную службу" III степени:

  • полковник Ирина Калита;
  • полковник Андрей Мусиенко;
  • майор Денис Ересь;
  • майор Виталий Клименко;
  • полковник Сергей Чеботько;
  • майор Денис Воробей.

Медаль "За военную службу Украины":

  • капитан Олег Гаращук.

Также Зеленский поблагодарил связистов за службу, пожелал крепкого здоровья и отметил, что их семьи могут гордиться такими родными.

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СЛАВА ГЕРОЕМ
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16.04.2022 22:04 Ответить
На нулевой и первой линии фронта связь обеспечивают рядовые под пулями, награды получают практически одни штабные крысы полковники
Просто советской союз в силе.жесть.
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16.04.2022 22:31 Ответить
Як там нагороди хероям РРТ, які вимикають проукраїнські канали, вже видані?
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17.04.2022 12:10 Ответить
 
 