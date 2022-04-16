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Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям Держспецзв'язку. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та вручив їм державні нагороди.

Як передає Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку.

Зеленський наголосив, що завдяки роботі фахівців Держспецзв'язку сьогодні Збройні сили України та цивільне населення мають надійний зв’язок, зокрема і з органами державної влади.

"Дуже важливо, що ми маємо сучасний, майже безперебійний з першого дня війни зв’язок із нашими західними партнерами", - акцентував Зеленський.

За словами Президента, це дає змогу розв'язувати безліч важливих питань як на воєнному, так і на дипломатичному фронті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центр кіберзахисту нейтралізував атаку на сайти держорганів, - Держспецзв’язок

Зокрема, Орден Данила Галицького отримали:

  • полковник Андрій Лоза;
  • полковник Олександр Мельниченко;
  • підполковник Дмитро Шепетковський.

Медаль "За бездоганну службу" II ступеня:

  • полковник Олександр Реплянчук

Медаль "За бездоганну службу" III ступеня:

  • полковник Ірина Калита;
  • полковник Андрій Мусієнко;
  • майор Денис Єресь;
  • майор Віталій Клименко;
  • полковник Сергій Чобітько;
  • майор Денис Воробей.

Медаль "За військову службу Україні":

  • капітан Олег Гаращук.

Також Зеленський подякував зв’язківцям за службу, побажав міцного здоров’я та зазначив, що їхні сім’ї можуть пишатися такими рідними.

Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям Держспецзвязку 01
Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям Держспецзвязку 02
Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям Держспецзвязку 03
Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям Держспецзвязку 04
Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям Держспецзвязку 05

Автор: 

Зеленський Володимир (23913) Держспецзв’язок (352)


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СЛАВА ГЕРОЕМ
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16.04.2022 22:04 Відповісти
На нулевой и первой линии фронта связь обеспечивают рядовые под пулями, награды получают практически одни штабные крысы полковники
Просто советской союз в силе.жесть.
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16.04.2022 22:31 Відповісти
Як там нагороди хероям РРТ, які вимикають проукраїнські канали, вже видані?
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17.04.2022 12:10 Відповісти
 
 