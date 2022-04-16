Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям Держспецзв'язку. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та вручив їм державні нагороди.

Як передає Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку.

Зеленський наголосив, що завдяки роботі фахівців Держспецзв'язку сьогодні Збройні сили України та цивільне населення мають надійний зв’язок, зокрема і з органами державної влади.

"Дуже важливо, що ми маємо сучасний, майже безперебійний з першого дня війни зв’язок із нашими західними партнерами", - акцентував Зеленський.

За словами Президента, це дає змогу розв'язувати безліч важливих питань як на воєнному, так і на дипломатичному фронті.

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Зокрема, Орден Данила Галицького отримали:

полковник Андрій Лоза;

полковник Олександр Мельниченко;

підполковник Дмитро Шепетковський.

Медаль "За бездоганну службу" II ступеня:

полковник Олександр Реплянчук

Медаль "За бездоганну службу" III ступеня:

полковник Ірина Калита;

полковник Андрій Мусієнко;

майор Денис Єресь;

майор Віталій Клименко;

полковник Сергій Чобітько;

майор Денис Воробей.

Медаль "За військову службу Україні":

капітан Олег Гаращук.

Також Зеленський подякував зв’язківцям за службу, побажав міцного здоров’я та зазначив, що їхні сім’ї можуть пишатися такими рідними.