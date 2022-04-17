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Украинские воины из 35-й бригады морской пехоты разбили подразделение оккупантов в Николаевской области. ФОТОрепортаж

Военнослужащие 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского разбили очередное подразделение российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице бригады в Фейсбуке.

"На Николаевщине военные отдельного батальона одесской бригады морской пехоты разрушили планы россиян по захвату украинских земель. Кому-то из них повезло, некоторые остались живы и попали в плен, а кто-то поедет домой в черном целлофановом мешочке", – говорится в сообщении.

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Украинские воины из 35-й бригады морской пехоты разбили подразделение оккупантов в Николаевской области 01
Украинские воины из 35-й бригады морской пехоты разбили подразделение оккупантов в Николаевской области 02
Украинские воины из 35-й бригады морской пехоты разбили подразделение оккупантов в Николаевской области 03
Украинские воины из 35-й бригады морской пехоты разбили подразделение оккупантов в Николаевской области 04
Украинские воины из 35-й бригады морской пехоты разбили подразделение оккупантов в Николаевской области 05

Николаевская область (2130) 35 отдельная бригада морской пехоты (63)


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Топ комментарии
+61
Хоть успело чучело побриться?
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17.04.2022 20:25
+41
не встигло....
це воно станок намародерило і радувалося ним.
бо дома невою брило своє рило.
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17.04.2022 20:28
+35
Сегодня он в последний раз побрился...
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17.04.2022 20:26
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Хоть успело чучело побриться?
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17.04.2022 20:25 Ответить
Рылом в землю может и не успел.
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17.04.2022 20:28 Ответить
не встигло....
це воно станок намародерило і радувалося ним.
бо дома невою брило своє рило.
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17.04.2022 20:28 Ответить
Очевидно що то мародерка.
І в мішках, очевидно, теж.
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17.04.2022 20:29 Ответить
червяки хай його бриють!
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17.04.2022 20:31 Ответить
к кобзону бриться не обязательно. Сейчас там принимают по ускоренной процедуре - не только не бритых, но и не мытых, и даже обосраных.
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17.04.2022 20:33 Ответить
яке успіло? то намародерило...
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17.04.2022 20:34 Ответить
Неа...
Оно пробовало по нему домой дозвониться.
Думало "раз провод есть - значит телефон"...
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17.04.2022 20:41 Ответить
Это для обсмаленного порося уже не важно!
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17.04.2022 21:53 Ответить
В похоронном бюро побреют.
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18.04.2022 19:23 Ответить
Сегодня он в последний раз побрился...
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17.04.2022 20:26 Ответить
Звучит как начало стиха ил поэмы)
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17.04.2022 20:29 Ответить
Сегодня он в последний раз побрился
И сразу мордою в говно

И хоть добром он и разжился

Его жена с другим сношается давно.

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17.04.2022 20:36 Ответить
Залік. Запалюйте ще!
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17.04.2022 21:57 Ответить
Мечтал служить он на морфлоте
На крейсере Москва - но очень повезло!
Уж лучше при любой погоде
Лежать на суше- мордою в говно!
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18.04.2022 03:58 Ответить
Потерь нет!
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17.04.2022 20:26 Ответить
та откуда!?
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17.04.2022 20:41 Ответить
Хіба ж це втрата? Земля ж чистіша стала
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17.04.2022 20:43 Ответить
Людских - нет. 💀
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17.04.2022 21:54 Ответить
Касап в целофане звучит красиво.
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17.04.2022 20:27 Ответить
можна переплутати з бичками в томаті..
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17.04.2022 20:37 Ответить
Бычок с автоматом. ГОСТ-200.
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18.04.2022 03:45 Ответить
Видно не прості орки - навігатором і флешкою вміють користуватися, ****, афіцирє
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17.04.2022 20:27 Ответить
Дохлий кацап, а поряд чорний пакетик для сміття. Як символічно.
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17.04.2022 20:27 Ответить
Так кацапи зі своїми мішками воювати йдуть? У них він тіпа в комплекті до озброєння?
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17.04.2022 20:27 Ответить
Морській піхоті України-черговий респект...
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17.04.2022 20:28 Ответить
собакам собача смерть
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17.04.2022 20:28 Ответить
Жмурами оно бы красивей выглядели, хорошеи...
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17.04.2022 20:29 Ответить
Семки хоч не забули? )))
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17.04.2022 20:30 Ответить
Эти больше на на дрг смахивают или разведку.
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17.04.2022 20:34 Ответить
Только об этом подумал. Все время говорили что в николаевской области кацапов нет и идёт уже освобождение херсонской области. Даже говорили что в 10 км от Херсона бои идут.
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17.04.2022 20:35 Ответить
Ну если считать прилеты по оркам с арты за бои. То да, идут.
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17.04.2022 20:37 Ответить
а карту посмотреть три недели не?
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17.04.2022 20:35 Ответить
Вони в Снігурівці та у прилеглих територіях.
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17.04.2022 20:36 Ответить
Арєстовіч казав?
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17.04.2022 20:49 Ответить

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17.04.2022 20:31 Ответить
Пукан охолоджує
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17.04.2022 20:36 Ответить
Обратите внимание во что обуты пленные орки!
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17.04.2022 20:31 Ответить
Талан, не?
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17.04.2022 20:50 Ответить
Може то "вітязі даунбасса"?
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17.04.2022 22:01 Ответить
Красівоє
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17.04.2022 20:32 Ответить
Пацики-редактори, заголовки хоч вірно трактуйте, прописуйте. Бо якось спочатку радієш, потім сумуєш. А по фото просто захват.
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17.04.2022 20:33 Ответить
А шапка то похоже полковничья...
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17.04.2022 20:35 Ответить
Это не полковничья шапка - это их символ армейский совковая звезда, там у всех такие шапки
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17.04.2022 20:41 Ответить
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17.04.2022 20:36 Ответить
Да вы че? Мрия гораздо дороже этого корыта....
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18.04.2022 00:15 Ответить
Плюс к этому Мрия деньги приносила, а это только **********....
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18.04.2022 00:16 Ответить
Лежать,притворилися мертвими...зразу видно,не хотят додому їхати...прийдеться передавати їх в пакеті.
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17.04.2022 20:37 Ответить
Поштовими посилкам з білоруських відділень! 😁
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17.04.2022 20:45 Ответить
А розовым карандашом друг другу попки баловАли...
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17.04.2022 20:38 Ответить
бриться перед боем - ****** примета...
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17.04.2022 20:38 Ответить
там дискета на 3.5 дискета Карл
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17.04.2022 20:46 Ответить
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17.04.2022 20:42 Ответить
Навіщо голитися, і так підсмалили їх наші хлопці ... Вбога армія в допотопних берцях та резинових чоботях, в яких ходять безпробудно п'яні москалі
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17.04.2022 20:55 Ответить
Ще й картка мир- потвори цинічні. Убивать за мір, ссуки кончені... Хай їхня масква інша згорить і попіл розвіється, а бункер ***** стане йому гробницею, як фараон, блін, там сидить.
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17.04.2022 21:00 Ответить
Ехал парень за Урал
На учения попал.
Грустная история
В виде крематория..
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17.04.2022 21:01 Ответить
А мой мілай гаваріл "Всєх укропав пабєділ !" А сєводня я узнала -- єму бошку атарвала ! Завтра пабегу я в часть мілійони палучать ! У-у-ух !!!
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17.04.2022 21:21 Ответить
Это написал Алексей Апухтин в 1878 году и ничего не изменилось на росии до сих пор :" Не люди эти бедные микробы,
Друг с другом борются, Полны нелепой зависти и злобы,
Им слёзы ближнего нужны Чтоб жизнью наслаждаться вдвое ,
Им больше горя нет как счастие чужое.
Властители , рабы , народы , племена - всё дышит лишь враждой
И все стоят на страже , Куда ни посмотри - везде одно и то же ,
Упорная , безумная война ".
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17.04.2022 21:22 Ответить
Прогресс налицо. Орки едут в Украину со своими пакетами.
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17.04.2022 21:31 Ответить
"В зонє особого вніманія. ЗКП наш". Надивляться совкових і кацапських серіалів,а в Україні лежать в болоті обдристані.
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17.04.2022 21:55 Ответить
На останньому фото мародьор устав від важкої ноші награбованого і прильог відпочити...
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18.04.2022 01:47 Ответить
Слава ЗСУ! Героям Слава! Смерть рашистським окупантам!!!💛💙💛💙👍👍👍💪💪💪✌️✌️✌️🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🙏🙏🙏
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18.04.2022 10:34 Ответить
 
 