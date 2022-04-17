Украинские воины из 35-й бригады морской пехоты разбили подразделение оккупантов в Николаевской области. ФОТОрепортаж

Военнослужащие 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского разбили очередное подразделение российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице бригады в Фейсбуке.

"На Николаевщине военные отдельного батальона одесской бригады морской пехоты разрушили планы россиян по захвату украинских земель. Кому-то из них повезло, некоторые остались живы и попали в плен, а кто-то поедет домой в черном целлофановом мешочке", – говорится в сообщении.

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