Украинские воины из 35-й бригады морской пехоты разбили подразделение оккупантов в Николаевской области. ФОТОрепортаж
Военнослужащие 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского разбили очередное подразделение российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице бригады в Фейсбуке.
"На Николаевщине военные отдельного батальона одесской бригады морской пехоты разрушили планы россиян по захвату украинских земель. Кому-то из них повезло, некоторые остались живы и попали в плен, а кто-то поедет домой в черном целлофановом мешочке", – говорится в сообщении.
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+61 Fish Man
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це воно станок намародерило і радувалося ним.
бо дома невою брило своє рило.
І в мішках, очевидно, теж.
Оно пробовало по нему домой дозвониться.
Думало "раз провод есть - значит телефон"...
И сразу мордою в говно
И хоть добром он и разжился
Его жена с другим сношается давно.
На крейсере Москва - но очень повезло!
Уж лучше при любой погоде
Лежать на суше- мордою в говно!
На учения попал.
Грустная история
В виде крематория..
Друг с другом борются, Полны нелепой зависти и злобы,
Им слёзы ближнего нужны Чтоб жизнью наслаждаться вдвое ,
Им больше горя нет как счастие чужое.
Властители , рабы , народы , племена - всё дышит лишь враждой
И все стоят на страже , Куда ни посмотри - везде одно и то же ,
Упорная , безумная война ".