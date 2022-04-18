ГБР разоблачило масштабное отмывание средств российским генералом Капашиным через бизнес-партнера Кивы в Полтавской области. ФОТОрепортаж
В ходе расследования дела о госизмене экснардепа Украины Ильи Кивы, работники Государственного бюро расследований обнаружили имущество российского генерала сомнительного источника происхождения. Недвижимость была оформлена на бизнес-партнеров эксдепутата – родственников российского генерал-полковника, начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Российском агентстве по боеприпасам Валерия Капашина.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
"Среди выявленного имущества – гостиницы, рестораны, земельные участки и т.д., через которые генерал отмывал средства в Украине. Проверяется информация о причастности родственников к этим сделкам.
По данным ГБР, сделки с необоснованными активами осуществлялись через цепь подконтрольных коммерческих структур под видом ведения законной финансово-хозяйственной деятельности.
В настоящее время проверяется причастность к указанному имуществу Ильи Кивы, а также выясняется, могли ли эти объекты использоваться врагом для финансирования подрывной деятельности против Украины.
Кроме того, планируются меры по наложению ареста на обнаруженное имущество", - говорится в сообщении.
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https://poltava.to/news/65010/#comments -це свіжина.
А ось трохи раніше
https://poltava.to/news/46219/
https://poltava.to/news/62455/
Що,не знали хьо ьакий Ківа??
Так хто ж це зробить, тре дозвіл від головно камандуче!
Привет "гидролейтенанту" который там служит.
Показывать работу, совершенно не значит ЭТО делать.
Я лично, и сотоварищи посылаем ДБР вслед за .... кораблем.
Вся Полтава про це знала, вже майже двадцять років
Перший ресторан був відкритий року 2001, потім була дачка в Терешках, ще 4 ресторани, та готельний комплекс, с зіркою від Тіщенко.