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ГБР разоблачило масштабное отмывание средств российским генералом Капашиным через бизнес-партнера Кивы в Полтавской области. ФОТОрепортаж

В ходе расследования дела о госизмене экснардепа Украины Ильи Кивы, работники Государственного бюро расследований обнаружили имущество российского генерала сомнительного источника происхождения. Недвижимость была оформлена на бизнес-партнеров эксдепутата – родственников российского генерал-полковника, начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Российском агентстве по боеприпасам Валерия Капашина.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Среди выявленного имущества – гостиницы, рестораны, земельные участки и т.д., через которые генерал отмывал средства в Украине. Проверяется информация о причастности родственников к этим сделкам.

По данным ГБР, сделки с необоснованными активами осуществлялись через цепь подконтрольных коммерческих структур под видом ведения законной финансово-хозяйственной деятельности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-нардеп Кива призвал Россию применить оружие массового поражения в Украине

В настоящее время проверяется причастность к указанному имуществу Ильи Кивы, а также выясняется, могли ли эти объекты использоваться врагом для финансирования подрывной деятельности против Украины.

Кроме того, планируются меры по наложению ареста на обнаруженное имущество", - говорится в сообщении.

ГБР разоблачило масштабное отмывание средств российским генералом Капашиным через бизнес-партнера Кивы в Полтавской области 01
ГБР разоблачило масштабное отмывание средств российским генералом Капашиным через бизнес-партнера Кивы в Полтавской области 02
ГБР разоблачило масштабное отмывание средств российским генералом Капашиным через бизнес-партнера Кивы в Полтавской области 03
ГБР разоблачило масштабное отмывание средств российским генералом Капашиным через бизнес-партнера Кивы в Полтавской области 04
ГБР разоблачило масштабное отмывание средств российским генералом Капашиным через бизнес-партнера Кивы в Полтавской области 05
ГБР разоблачило масштабное отмывание средств российским генералом Капашиным через бизнес-партнера Кивы в Полтавской области 06
ГБР разоблачило масштабное отмывание средств российским генералом Капашиным через бизнес-партнера Кивы в Полтавской области 07

Кива Илья (398) ГБР (3001) Полтавская область (1165)


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Топ комментарии
+30
Де ж ви раніше були...
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18.04.2022 10:08
+16
Що за хрень! Дбр раніше ніяк не могли це виявити? Києва їм був не зрозумілий? Його донька працює в полтавському горвиконкому! Дбр,що з цього приводу!?
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18.04.2022 10:24
+15
Так поселити в ціх готелях біженців-слабо?Чи треба рішення ООН?!!!
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18.04.2022 10:10
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А фото спины, тьфу, медалек?
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18.04.2022 10:07 Ответить
Де ж ви раніше були...
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18.04.2022 10:08 Ответить
Кива переспел
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18.04.2022 10:10 Ответить
Так поселити в ціх готелях біженців-слабо?Чи треба рішення ООН?!!!
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18.04.2022 10:10 Ответить
Доречи, "российская академия естественных наук" не имеет отношения ни академии, ни к наукам, тем более естественным. Это - рассадник псевдонауки, всякой "памяти воды", "психотипов", "палеоконакта" и прочей маячни. Тот факт, что ответственный за химоружие в ней состоит, да ещё и "награждён орденом за пользу отечеству" кагбэ намекает.
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18.04.2022 10:12 Ответить
Ага, прибежище всевозможных петриков
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18.04.2022 10:36 Ответить
У задрота з жомової ями та йому подібних має бути все відібране на користь України та українсьої незламної нації.Бо це все було вкрадене...
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18.04.2022 10:12 Ответить
тим паче у військові часи і по законам військового часу ( його зраду не треба навіть доказувати - всі його вислови про необхідність бомбардувань зброєю масового ураження - доказ для всіх!)
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18.04.2022 10:20 Ответить
Так я вже не розумію, хто кому жомову яму копав?
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18.04.2022 12:18 Ответить
Та так таки і "викрили".Про це у Полтаві не знав тільки ну дуже вже неграмотний або контужений у мирний час.Про це повідомляли навіть у промосковському сайті Poltava.to де кучкується все місцеве антиукраїнське лайно.
https://poltava.to/news/65010/#comments -це свіжина.
А ось трохи раніше
https://poltava.to/news/46219/
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18.04.2022 10:14 Ответить
І все під носом у "сбу".
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18.04.2022 10:18 Ответить
бо СБУ було в долі! А зараз сидять в тилу, здоровезьні морди, а юнаки 20 річні та діди 60 річні повинні гинути...Щоб після нічого не змінилося....
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18.04.2022 10:22 Ответить
ДБРу - повага !
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18.04.2022 10:20 Ответить
Щоб вони передохли,"борцуни" з Цапостаном.
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18.04.2022 10:23 Ответить
классная была у дегенерата "силосная" яма
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18.04.2022 10:24 Ответить
Що за хрень! Дбр раніше ніяк не могли це виявити? Києва їм був не зрозумілий? Його донька працює в полтавському горвиконкому! Дбр,що з цього приводу!?
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18.04.2022 10:24 Ответить
Не працює вже.Хоча ще неділю тому "працювало"-"дистанційно" з початку війни.А полтавський мер-сепаратист Мамай не звільняв,бо "не було особистої " заяви від неї-десь поряд з папіком Ілльюшею,який виродив її у 15 років.А стала працювати тоді,коли в Полтаві утворилась кААліція з регіАнала Мамая(заЖопівця, а тепер Замайбахівця),Ватного Карпова-ватокоропа(членкінівця "європейського" соплєдарівця),Капліна з колись кличківського "ударівця",а потім .......ойойой ким вони тільки не було і соціаліст після Ківи,і соціял-демократ,і партія "простих" людей,і ми з "профсоюзами" самий чисельний блок в Україні і НАВІТЬ у минулому "свободівця",а потім навіть порошенківського "соплєдарівця",а потім начебто пройшов і міську Зраду від Свободи(зараз полтавські СВОБОДІВЦІ не можуть його відізвати,бо цей прцес блокує кивівська риго-зажопівсько-замайбахівсько-порошенківська кАААліція-ніяк кворуму не зберуть щоб прогАЛАСУВАТИ.Але моментально кворум знаходиться коли потрібно провести збори по дерибану полтавської землі-30 метрів до берегу річки Ворскла.
https://poltava.to/news/62455/
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18.04.2022 10:51 Ответить
чому рініш не робили розслідування??
Що,не знали хьо ьакий Ківа??
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18.04.2022 10:28 Ответить
а ви забули хто привів Ківу ? привіт Авакову !
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18.04.2022 11:27 Ответить
Нічого не хочу знати про запроданця і його корешей. Свого часу скільки про це говорилось ,зробили щось....включили в групу по вангеренцям жопоблок. Не було ніякої профілактики і запобіганню зі сторони СБУ. Все за Порошенком ганятися,а справжніх зрадників покривали. Та і до сьогодні вони в офісі
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18.04.2022 10:41 Ответить
А при Порошенку хоча б один Риг Анальний сів на нари????НАЗВИ!!!
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18.04.2022 11:04 Ответить
Голубой воришка...
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18.04.2022 10:45 Ответить
Реальний дебіл з реальною справкою з Дурки,яку особисто штурмував з таким же орком,щоб знищити документи про психічне захворювання.ВДАЛОСЬ!!
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18.04.2022 11:00 Ответить
Нафуя мені піджак хенерала,покажіть фото ківи на березі
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18.04.2022 10:48 Ответить
Віла Ківи під Києвом-фото було і не одне.
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18.04.2022 10:52 Ответить
Розслідувати можливо вести постійно.головне довести.А довести це "ДРУГОЕ ДЕЛО".
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18.04.2022 10:49 Ответить
Киву забузинить!
Так хто ж це зробить, тре дозвіл від головно камандуче!
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18.04.2022 10:54 Ответить
Была бы кива мужиком, назвал бы **********, но она дешёвая сосна, туалетная подружка...
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18.04.2022 10:55 Ответить
коли по бріоліну гавнохамії буде, який на білоруській електриці заробляв і нашу генерацію знищував?
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18.04.2022 10:55 Ответить
Любопытно, а дочка этого говноеда-кивы Екатерина, до сих пор работает в горсовете Полтавы?
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18.04.2022 10:55 Ответить
+
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18.04.2022 10:58 Ответить
Альо, ДБР, эта информация 2-х годичной давности. СБУ.
Привет "гидролейтенанту" который там служит.
Показывать работу, совершенно не значит ЭТО делать.
Я лично, и сотоварищи посылаем ДБР вслед за .... кораблем.
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18.04.2022 10:57 Ответить
А до війни відмивання було законним, чи ДБР наказали своїх не чіпати?
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18.04.2022 11:01 Ответить
Викрило
Вся Полтава про це знала, вже майже двадцять років
Перший ресторан був відкритий року 2001, потім була дачка в Терешках, ще 4 ресторани, та готельний комплекс, с зіркою від Тіщенко.
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18.04.2022 11:08 Ответить
Для Полтави 'викрили" звучить просто смішно. Все це було ще тоді, коли кива був ніхто і звали ніяк. Подивимось хто наживеться на цьому викритті.
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18.04.2022 11:22 Ответить
Ти схоже ********** *****-по монгольському "росія"-це Оху-ын.А руССкіє-це Оху-іни.
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18.04.2022 14:06 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ!
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18.04.2022 11:24 Ответить
интересно. а чем же все это время занимались сбу и прочие блюстители закона?
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18.04.2022 11:52 Ответить
судя по цацкам академик космической межгалактической академии космических наук им. Альфы Центавры
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18.04.2022 12:46 Ответить
 
 