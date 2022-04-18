ДБР викрило масштабне відмивання коштів російським генералом Капашиним через бізнес-партнера Киви на Полтавщині. ФОТОрепортаж

Під час розслідування справи щодо держзради екснардепа України Іллі Киви працівники Державного бюро розслідувань виявили майно російського генерала сумнівного джерела походження. Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів ексдепутата – родичів російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Серед виявленого майна – готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні. Перевіряється інформація щодо причетності родичів до цих оборудок.

За даними ДБР, оборудки з необґрунтованими активами здійснювались через ланцюг підконтрольних комерційних структур, під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності.

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Наразі перевіряється причетність до вказаного майна Іллі Киви, а також з’ясовується чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України.

Крім того, плануються заходи для накладення арешту на виявлене майно", - йдеться у повідомленні.













