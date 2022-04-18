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ДБР викрило масштабне відмивання коштів російським генералом Капашиним через бізнес-партнера Киви на Полтавщині. ФОТОрепортаж

Під час розслідування справи щодо держзради екснардепа України Іллі Киви працівники Державного бюро розслідувань виявили майно російського генерала сумнівного джерела походження. Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів ексдепутата – родичів російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Серед виявленого майна – готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні. Перевіряється інформація щодо причетності родичів до цих оборудок.

За даними ДБР, оборудки з необґрунтованими активами здійснювались через ланцюг підконтрольних комерційних структур, під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності.

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Наразі перевіряється причетність до вказаного майна Іллі Киви, а також з’ясовується чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України.

Крім того, плануються заходи для накладення арешту на виявлене майно", - йдеться у повідомленні.

ДБР викрило масштабне відмивання коштів російським генералом Капашиним через бізнес-партнера Киви на Полтавщині 01
ДБР викрило масштабне відмивання коштів російським генералом Капашиним через бізнес-партнера Киви на Полтавщині 02
ДБР викрило масштабне відмивання коштів російським генералом Капашиним через бізнес-партнера Киви на Полтавщині 03
ДБР викрило масштабне відмивання коштів російським генералом Капашиним через бізнес-партнера Киви на Полтавщині 04
ДБР викрило масштабне відмивання коштів російським генералом Капашиним через бізнес-партнера Киви на Полтавщині 05
ДБР викрило масштабне відмивання коштів російським генералом Капашиним через бізнес-партнера Киви на Полтавщині 06
ДБР викрило масштабне відмивання коштів російським генералом Капашиним через бізнес-партнера Киви на Полтавщині 07

Автор: 

Кива Ілля (377) ДБР (3505) Полтавська область (1122)


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Топ коментарі
+30
Де ж ви раніше були...
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18.04.2022 10:08
+16
Що за хрень! Дбр раніше ніяк не могли це виявити? Києва їм був не зрозумілий? Його донька працює в полтавському горвиконкому! Дбр,що з цього приводу!?
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18.04.2022 10:24
+15
Так поселити в ціх готелях біженців-слабо?Чи треба рішення ООН?!!!
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18.04.2022 10:10
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А фото спины, тьфу, медалек?
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18.04.2022 10:07 Відповісти
Де ж ви раніше були...
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18.04.2022 10:08 Відповісти
Кива переспел
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18.04.2022 10:10 Відповісти
Так поселити в ціх готелях біженців-слабо?Чи треба рішення ООН?!!!
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18.04.2022 10:10 Відповісти
Доречи, "российская академия естественных наук" не имеет отношения ни академии, ни к наукам, тем более естественным. Это - рассадник псевдонауки, всякой "памяти воды", "психотипов", "палеоконакта" и прочей маячни. Тот факт, что ответственный за химоружие в ней состоит, да ещё и "награждён орденом за пользу отечеству" кагбэ намекает.
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18.04.2022 10:12 Відповісти
Ага, прибежище всевозможных петриков
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18.04.2022 10:36 Відповісти
У задрота з жомової ями та йому подібних має бути все відібране на користь України та українсьої незламної нації.Бо це все було вкрадене...
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18.04.2022 10:12 Відповісти
тим паче у військові часи і по законам військового часу ( його зраду не треба навіть доказувати - всі його вислови про необхідність бомбардувань зброєю масового ураження - доказ для всіх!)
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18.04.2022 10:20 Відповісти
Так я вже не розумію, хто кому жомову яму копав?
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18.04.2022 12:18 Відповісти
Та так таки і "викрили".Про це у Полтаві не знав тільки ну дуже вже неграмотний або контужений у мирний час.Про це повідомляли навіть у промосковському сайті Poltava.to де кучкується все місцеве антиукраїнське лайно.
https://poltava.to/news/65010/#comments -це свіжина.
А ось трохи раніше
https://poltava.to/news/46219/
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18.04.2022 10:14 Відповісти
І все під носом у "сбу".
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18.04.2022 10:18 Відповісти
бо СБУ було в долі! А зараз сидять в тилу, здоровезьні морди, а юнаки 20 річні та діди 60 річні повинні гинути...Щоб після нічого не змінилося....
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18.04.2022 10:22 Відповісти
ДБРу - повага !
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18.04.2022 10:20 Відповісти
Щоб вони передохли,"борцуни" з Цапостаном.
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18.04.2022 10:23 Відповісти
классная была у дегенерата "силосная" яма
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18.04.2022 10:24 Відповісти
Що за хрень! Дбр раніше ніяк не могли це виявити? Києва їм був не зрозумілий? Його донька працює в полтавському горвиконкому! Дбр,що з цього приводу!?
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18.04.2022 10:24 Відповісти
Не працює вже.Хоча ще неділю тому "працювало"-"дистанційно" з початку війни.А полтавський мер-сепаратист Мамай не звільняв,бо "не було особистої " заяви від неї-десь поряд з папіком Ілльюшею,який виродив її у 15 років.А стала працювати тоді,коли в Полтаві утворилась кААліція з регіАнала Мамая(заЖопівця, а тепер Замайбахівця),Ватного Карпова-ватокоропа(членкінівця "європейського" соплєдарівця),Капліна з колись кличківського "ударівця",а потім .......ойойой ким вони тільки не було і соціаліст після Ківи,і соціял-демократ,і партія "простих" людей,і ми з "профсоюзами" самий чисельний блок в Україні і НАВІТЬ у минулому "свободівця",а потім навіть порошенківського "соплєдарівця",а потім начебто пройшов і міську Зраду від Свободи(зараз полтавські СВОБОДІВЦІ не можуть його відізвати,бо цей прцес блокує кивівська риго-зажопівсько-замайбахівсько-порошенківська кАААліція-ніяк кворуму не зберуть щоб прогАЛАСУВАТИ.Але моментально кворум знаходиться коли потрібно провести збори по дерибану полтавської землі-30 метрів до берегу річки Ворскла.
https://poltava.to/news/62455/
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18.04.2022 10:51 Відповісти
чому рініш не робили розслідування??
Що,не знали хьо ьакий Ківа??
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18.04.2022 10:28 Відповісти
а ви забули хто привів Ківу ? привіт Авакову !
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18.04.2022 11:27 Відповісти
Нічого не хочу знати про запроданця і його корешей. Свого часу скільки про це говорилось ,зробили щось....включили в групу по вангеренцям жопоблок. Не було ніякої профілактики і запобіганню зі сторони СБУ. Все за Порошенком ганятися,а справжніх зрадників покривали. Та і до сьогодні вони в офісі
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18.04.2022 10:41 Відповісти
А при Порошенку хоча б один Риг Анальний сів на нари????НАЗВИ!!!
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18.04.2022 11:04 Відповісти
Голубой воришка...
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18.04.2022 10:45 Відповісти
Реальний дебіл з реальною справкою з Дурки,яку особисто штурмував з таким же орком,щоб знищити документи про психічне захворювання.ВДАЛОСЬ!!
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18.04.2022 11:00 Відповісти
Нафуя мені піджак хенерала,покажіть фото ківи на березі
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18.04.2022 10:48 Відповісти
Віла Ківи під Києвом-фото було і не одне.
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18.04.2022 10:52 Відповісти
Розслідувати можливо вести постійно.головне довести.А довести це "ДРУГОЕ ДЕЛО".
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18.04.2022 10:49 Відповісти
Киву забузинить!
Так хто ж це зробить, тре дозвіл від головно камандуче!
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18.04.2022 10:54 Відповісти
Была бы кива мужиком, назвал бы **********, но она дешёвая сосна, туалетная подружка...
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18.04.2022 10:55 Відповісти
коли по бріоліну гавнохамії буде, який на білоруській електриці заробляв і нашу генерацію знищував?
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18.04.2022 10:55 Відповісти
Любопытно, а дочка этого говноеда-кивы Екатерина, до сих пор работает в горсовете Полтавы?
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18.04.2022 10:55 Відповісти
+
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18.04.2022 10:58 Відповісти
Альо, ДБР, эта информация 2-х годичной давности. СБУ.
Привет "гидролейтенанту" который там служит.
Показывать работу, совершенно не значит ЭТО делать.
Я лично, и сотоварищи посылаем ДБР вслед за .... кораблем.
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18.04.2022 10:57 Відповісти
А до війни відмивання було законним, чи ДБР наказали своїх не чіпати?
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18.04.2022 11:01 Відповісти
Викрило
Вся Полтава про це знала, вже майже двадцять років
Перший ресторан був відкритий року 2001, потім була дачка в Терешках, ще 4 ресторани, та готельний комплекс, с зіркою від Тіщенко.
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18.04.2022 11:08 Відповісти
Для Полтави 'викрили" звучить просто смішно. Все це було ще тоді, коли кива був ніхто і звали ніяк. Подивимось хто наживеться на цьому викритті.
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18.04.2022 11:22 Відповісти
Ти схоже ********** *****-по монгольському "росія"-це Оху-ын.А руССкіє-це Оху-іни.
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18.04.2022 14:06 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ!
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18.04.2022 11:24 Відповісти
интересно. а чем же все это время занимались сбу и прочие блюстители закона?
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18.04.2022 11:52 Відповісти
судя по цацкам академик космической межгалактической академии космических наук им. Альфы Центавры
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18.04.2022 12:46 Відповісти
 
 