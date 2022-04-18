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Новости Фото Война
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Очередной ракетный удар по Днепропетровщине: "Стратегическое" попадание в дачные дома в Днепровском районе. Никто не пострадал. ФОТО

Войска РФ нанесли очередной ракетный удар по Днепропетровщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Снова "стратегическое" попадание орковской ракеты. Попали в дачные дома в Днепровском районе. Никто не пострадал. Нет света – повреждены сети. Работают электрики", - отметил он.

"Никаких военных там никогда не было", – добавляет Резниченко.

Очередной ракетный удар по Днепропетровщине: Стратегическое попадание в дачные дома в Днепровском районе. Никто не пострадал 01

Автор: 

армия РФ (19375) обстрел (27366) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3997)


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Топ комментарии
+12
ЗСУ молило, чтобы инфу не публиковали в тот же день. Даже какой-то закон пропихнули. Всем насрать. Если честно я уже махнул рукой. Тут руководят папуасы. Жаль, только что в результате тупости одних папуасов гибнут те, кто папуасами не является. По крайней мере мне ничего про это неизвестно.
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18.04.2022 13:58
+9
Ну не публікуйте цього дятли
ви що вороги ?
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18.04.2022 13:59
+8
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18.04.2022 13:55
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18.04.2022 13:55 Ответить
Зато отчитались о нанесении ракетного удара. И запас ракет истощается.
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18.04.2022 13:58 Ответить
А це з якого регіону з Каспійського, Чорноморського чи моря Лаптєвих?
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18.04.2022 13:58 Ответить
ЗСУ молило, чтобы инфу не публиковали в тот же день. Даже какой-то закон пропихнули. Всем насрать. Если честно я уже махнул рукой. Тут руководят папуасы. Жаль, только что в результате тупости одних папуасов гибнут те, кто папуасами не является. По крайней мере мне ничего про это неизвестно.
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18.04.2022 13:58 Ответить
А где написано, что это именно в какой-то день?
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18.04.2022 14:25 Ответить
Це ти не в Україні, то не в курсі, що "в какой день" у нас через 5 хвилин в інтернеті вже новина є.
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18.04.2022 15:08 Ответить
Ну не публікуйте цього дятли
ви що вороги ?
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18.04.2022 13:59 Ответить
а шо ВЫ по этому фото поймете?
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18.04.2022 14:08 Ответить
по цьому фото можна припустить ,що ракета не долетіла до цілі. А значить десь спрацювало ПВО.
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18.04.2022 14:11 Ответить
а какая цель была у этой ракеты? шо на дачных участках может заинтересовать **********? курятника и того нет !
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18.04.2022 14:31 Ответить
Кацапи i без наших публікацій продовжують знищувати все
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18.04.2022 14:20 Ответить
Что-то свинота разошлась с ракетными обстрелами. Явно работают на количество, а не на качество. На мой взгляд тут два варианта:
-Торопятся к определенной дате создать видимость какой-то значительной ******.
-Бесятся из-за того, что где-то им сильно насовали.
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18.04.2022 14:02 Ответить
"Поцілили у дачні будинки у Дніпровському районі"
Дніпровський р-н Києва?
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18.04.2022 14:02 Ответить
Днипра.
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18.04.2022 14:44 Ответить
Резніченко, не будь корректировщиком. Стрельнули, отчитались, ракеты израсходовали, медали получили, люди живы, стеб не уместен.
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18.04.2022 14:03 Ответить
Днипровский район вокруг всего Днипра (сам город в этот район не входит), это не обособленный район как тот-же Синельниковский или Павлоградский, разброс по площади очень большой.
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18.04.2022 16:10 Ответить
Публікувати потрібно на весь світ, щоб вся планета бачила кожного дня злочини та геноцид росії. Але не зразу. Із затримкою не менше, чим на 20 годин. Інакше викличете повторний удар, допоможете ворогу, відкорегуєте ракетний удар. І слідуючого разу іще раз прилетить, точніше і з більшими наслідками
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18.04.2022 14:04 Ответить
А хтось вірить що в дачі ? А може взагалі не долетіли, або збита впала. Краще б ці мери, голови міст, адміністрацій, місцевих рад піднімали у Верх.раді та міжнародних організаціях питання про визнання геноциду украінського народу. Євреі добились такого, тепер косять гроші та інші політичні привілеі
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18.04.2022 14:09 Ответить
Таке враження що він коректувальник. Патякає куди влучили.
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18.04.2022 14:18 Ответить
Ну что, москалики, ракеты заканчиваются!
А дальше - ближние бои в Брянской, Курской и Белгородской.
У меня АКСУ, а у вас, жертвы неудачного аборта?
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18.04.2022 14:58 Ответить
 
 