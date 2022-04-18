Очередной ракетный удар по Днепропетровщине: "Стратегическое" попадание в дачные дома в Днепровском районе. Никто не пострадал. ФОТО

Войска РФ нанесли очередной ракетный удар по Днепропетровщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Снова "стратегическое" попадание орковской ракеты. Попали в дачные дома в Днепровском районе. Никто не пострадал. Нет света – повреждены сети. Работают электрики", - отметил он.

"Никаких военных там никогда не было", – добавляет Резниченко.