Очередной ракетный удар по Днепропетровщине: "Стратегическое" попадание в дачные дома в Днепровском районе. Никто не пострадал. ФОТО
Войска РФ нанесли очередной ракетный удар по Днепропетровщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Снова "стратегическое" попадание орковской ракеты. Попали в дачные дома в Днепровском районе. Никто не пострадал. Нет света – повреждены сети. Работают электрики", - отметил он.
"Никаких военных там никогда не было", – добавляет Резниченко.
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+12 Иван Петров #477813
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+8 Йцу Кенг #461207
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ви що вороги ?
-Торопятся к определенной дате создать видимость какой-то значительной ******.
-Бесятся из-за того, что где-то им сильно насовали.
Дніпровський р-н Києва?
А дальше - ближние бои в Брянской, Курской и Белгородской.
У меня АКСУ, а у вас, жертвы неудачного аборта?