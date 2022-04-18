В Google Maps открыли спутниковые изображения всех стратегических пунктов РФ. ФОТО

Картографический сервис Google Maps в максимальном разрешении демонстрирует все стратегические объекты Российской Федерации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Армия Inform.

В сервисе Google Maps все военные и стратегические объекты РФ стали доступны в максимальном разрешении. Теперь разнообразные пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, секретные полигоны и т.д. можно рассмотреть с разрешением около 0,5 метра на пиксель. До сих пор они отражались в разы в худшем качестве, которое не позволяло разобрать все детали.

К примеру, благодаря снимкам можно оценить "прогресс" работ на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов".

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Также в хорошем разрешении можно посмотреть на базу хранения ядерных боеприпасов вблизи Мурманска.

Или на полигон Ненокса, где взорвалась секретная ракета "Буревестник" с ядерной силовой установкой.

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Для желающих есть возможность оценить, как со спутника выглядит российский истребитель якобы пятого поколения Су-57 на летно-испытательном центре минобороны РФ.

Или как из космоса идентифицировать пусковую позицию межконтинентальной баллистической ракеты.

Тяжелый атомный ракетный крейсер ВМФ РФ "Петр Великий"

Авиабаза под Курском

1295-я Центральная база хранения бронетехники армии РФ

Командный пункт, скорее всего, ракетной армии войск стратегического назначения РФ

База "Искандеров"

База подлодок РФ на Камчатке

Военная база подвижных комплексов МБР "Тополь"