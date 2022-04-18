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В Google Maps открыли спутниковые изображения всех стратегических пунктов РФ. ФОТО

Картографический сервис Google Maps в максимальном разрешении демонстрирует все стратегические объекты Российской Федерации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Армия Inform.

В сервисе Google Maps все военные и стратегические объекты РФ стали доступны в максимальном разрешении. Теперь разнообразные пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, секретные полигоны и т.д. можно рассмотреть с разрешением около 0,5 метра на пиксель. До сих пор они отражались в разы в худшем качестве, которое не позволяло разобрать все детали.

К примеру, благодаря снимкам можно оценить "прогресс" работ на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов".

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В Google Maps открыли спутниковые изображения всех стратегических пунктов РФ 01

Также в хорошем разрешении можно посмотреть на базу хранения ядерных боеприпасов вблизи Мурманска.

В Google Maps открыли спутниковые изображения всех стратегических пунктов РФ 02

Или на полигон Ненокса, где взорвалась секретная ракета "Буревестник" с ядерной силовой установкой.

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В Google Maps открыли спутниковые изображения всех стратегических пунктов РФ 03

Для желающих есть возможность оценить, как со спутника выглядит российский истребитель якобы пятого поколения Су-57 на летно-испытательном центре минобороны РФ.

В Google Maps открыли спутниковые изображения всех стратегических пунктов РФ 04

Или как из космоса идентифицировать пусковую позицию межконтинентальной баллистической ракеты.

В Google Maps открыли спутниковые изображения всех стратегических пунктов РФ 05В Google Maps открыли спутниковые изображения всех стратегических пунктов РФ 06

Тяжелый атомный ракетный крейсер ВМФ РФ "Петр Великий"

В Google Maps открыли спутниковые изображения всех стратегических пунктов РФ 07

Авиабаза под Курском

В Google Maps открыли спутниковые изображения всех стратегических пунктов РФ 08

1295-я Центральная база хранения бронетехники армии РФ

В Google Maps открыли спутниковые изображения всех стратегических пунктов РФ 09

Командный пункт, скорее всего, ракетной армии войск стратегического назначения РФ

В Google Maps открыли спутниковые изображения всех стратегических пунктов РФ 10

База "Искандеров"

В Google Maps открыли спутниковые изображения всех стратегических пунктов РФ 11

База подлодок РФ на Камчатке

В Google Maps открыли спутниковые изображения всех стратегических пунктов РФ 12

Военная база подвижных комплексов МБР "Тополь"

Автор: 

Google (136) интернет (1707) россия (95683) карта (182)


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Топ комментарии
+69
Будем изучать Спасибо Гуглу
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18.04.2022 14:37
+57
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18.04.2022 14:39
+46
Ось чому Орки ненавидять Америку. .. Бо всі злочини і всі дії козломордих видно, як на долоні...
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18.04.2022 14:40
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Будем изучать Спасибо Гуглу
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18.04.2022 14:37 Ответить
Залишилось знайти бункер та по ньому жахнути.
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18.04.2022 14:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=p2aiiAJSBtY&ab_channel=%D0%93%D0%A0%D0%9E%D0%A8%D0%86
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18.04.2022 15:27 Ответить
давно нашли
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18.04.2022 15:28 Ответить
Google Maps-респект...
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18.04.2022 14:38 Ответить
И шо теперь москальские полковники будут солтдатней свои имена на газоне выстраивать?)
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18.04.2022 14:38 Ответить
Хто не сховався, то ми не винні !!!
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18.04.2022 14:39 Ответить
Шах и Мат.
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18.04.2022 14:39 Ответить
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18.04.2022 14:39 Ответить
міняйте ділера
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18.04.2022 14:59 Ответить
ой, внутрішню політику мусолити в військовий час - забороненно. Зара настукаю на вас в СБУ. Після війни - скільки завгодно.
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18.04.2022 15:09 Ответить
им,зеленошобле надо постоянно напоминать,где их место
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18.04.2022 15:21 Ответить
Звідки Ви таку дурню взяли?
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18.04.2022 15:32 Ответить
Лучше сватов и квартал пересмотреть. Уже усталиатвайны
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18.04.2022 16:42 Ответить
ким заборонено, опудало зелене!?
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18.04.2022 19:02 Ответить
Ось чому Орки ненавидять Америку. .. Бо всі злочини і всі дії козломордих видно, як на долоні...
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18.04.2022 14:40 Ответить
згадуй карибську кризу, коли хрущ хотів ракети на кубу завезти таємно, а виявилось що у Американців є літаки з фотоапаратами... і тут совки сммокнутли... *чудю враждєбной тєхнікі, бєсовская коробочка которая картінкі дєлает. узхххх кузькіну мать покажем... ух!!
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18.04.2022 14:44 Ответить
Та ні, навряд чи. Щоб сказати чи подумати "ми ненавидимо Америку через те, що..." треба, щоб особина володіла такою річчю, як причинно-наслідковий зв'язок. А цього у черепних коробках цих двоногих немає в принципі.

Вони ненавидять все навколо себе просто тому, що воно є.
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18.04.2022 14:45 Ответить
Дякуючи Гуглу тепер можно бомбиии ракетами критичну інфраструктуру у прикордоних областях паРаши.
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18.04.2022 14:43 Ответить
Лчше Херсон освободить.
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18.04.2022 14:45 Ответить
якщо розфігачити рашкінські бомбосховища, то Херсон сам звільниться. Автоматично
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18.04.2022 14:49 Ответить
США могли бы за неделю закрыть все это, причем без ответа, но...кишка тонка.
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18.04.2022 14:44 Ответить
так само, якорки Київ за три дні..?
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18.04.2022 14:53 Ответить
Тебе и боневтику все в мире должны. А он вам ничиво ни должен
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18.04.2022 16:45 Ответить
Вот смотрю я на эти снимки великолепного качества и думаю, а что если бы хрюсия по настоящему начала войну против США? За сколько дней армия США стояла бы в кремле?
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18.04.2022 14:47 Ответить
за 0. та местность была бы сильно заражена радиацией
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18.04.2022 16:45 Ответить
В онлайні б. Фото річної давності все ж.
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18.04.2022 14:49 Ответить
ага..і будуть знову розказувати ,то шо в орків закінчується зброя
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18.04.2022 14:52 Ответить
педро великий запрошуємо на зустріч з Нептуном, під акомпанемент йосі капздона.
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18.04.2022 14:54 Ответить
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18.04.2022 14:56 Ответить
Це за будку, за Мрію ще попереду
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18.04.2022 15:02 Ответить
Тонкий натяк від заходу для бункерного маразматика.
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18.04.2022 14:58 Ответить
і я про це
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18.04.2022 19:31 Ответить
Гугл кагбе намєкаіт...
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18.04.2022 14:58 Ответить
Новое понятие "Шведский стол"...
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18.04.2022 15:01 Ответить
Цыгане интересуются- сколько заплатят за уничтожение одного объекта ? Я так понимаю , что точка У у них уже есть
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18.04.2022 15:02 Ответить
Наші об'єкти теж так само видно?
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18.04.2022 15:16 Ответить
Сподіваюсь, що ні.
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18.04.2022 15:34 Ответить
"Ета какая-та русафобія!"

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18.04.2022 15:17 Ответить
ето с гуглмапса?
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18.04.2022 20:55 Ответить
Наші об"єкти так детально можно розглянути? Погансько. Ще ремарка - ми бачимо це не в реальному часі. Споруди звісно стоятимуть, а рухомі об"єкти-питання. Але можно вирахувати"що , де, коли заі нформацією того ж Гугл, якщо буде їх ласка на це.
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18.04.2022 15:54 Ответить
тим хто має знати - доступні і мобільні обїект в тму числі їхні хвАльйонные "ядерніе поезда"
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18.04.2022 16:47 Ответить
так і е - все в реальному часі та ....
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18.04.2022 19:26 Ответить
Ядерну зброю контролюють зі супутників і дуже надійно.
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18.04.2022 17:42 Ответить
Ракетами надо бомбить всё. Google разрешает.
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18.04.2022 16:02 Ответить
и нет ничего, чтобы туда ударить...
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18.04.2022 16:54 Ответить
Ну шо, Арестович, ***ш!
...та не язиком, а ракетою 😆
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18.04.2022 17:03 Ответить
Судя по відео, шо злив Ківа - Люся работаєт підарасом у клоунів, прямо по його улюбленому Пєлєвіну
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18.04.2022 19:06 Ответить
Там де "Кузя" стоїть, там стояв крейсер "Александр Невский", у мої часи служби. Потім "Нєву" попиляли на голки. Так що для Кузі підібрали сакральне місце - піде за Невою на ......
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18.04.2022 17:25 Ответить
І що? Тут нема чим Марік розблокувати. Толку від фоток шахт межконт. бал. ракет.
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18.04.2022 18:33 Ответить
гарно НАТО натякае кацапам що припотребі прилетить і все буде знесено за 48 годин ... ))
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18.04.2022 19:24 Ответить
Красунчики!
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18.04.2022 20:57 Ответить
Все стратегические объекты расии, как на ладошке, и это уже хорошо.
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18.04.2022 22:46 Ответить
 
 