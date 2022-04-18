В Google Maps открыли спутниковые изображения всех стратегических пунктов РФ. ФОТО
Картографический сервис Google Maps в максимальном разрешении демонстрирует все стратегические объекты Российской Федерации.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Армия Inform.
В сервисе Google Maps все военные и стратегические объекты РФ стали доступны в максимальном разрешении. Теперь разнообразные пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, секретные полигоны и т.д. можно рассмотреть с разрешением около 0,5 метра на пиксель. До сих пор они отражались в разы в худшем качестве, которое не позволяло разобрать все детали.
К примеру, благодаря снимкам можно оценить "прогресс" работ на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов".
Также в хорошем разрешении можно посмотреть на базу хранения ядерных боеприпасов вблизи Мурманска.
Или на полигон Ненокса, где взорвалась секретная ракета "Буревестник" с ядерной силовой установкой.
Для желающих есть возможность оценить, как со спутника выглядит российский истребитель якобы пятого поколения Су-57 на летно-испытательном центре минобороны РФ.
Или как из космоса идентифицировать пусковую позицию межконтинентальной баллистической ракеты.
Тяжелый атомный ракетный крейсер ВМФ РФ "Петр Великий"
Авиабаза под Курском
1295-я Центральная база хранения бронетехники армии РФ
Командный пункт, скорее всего, ракетной армии войск стратегического назначения РФ
База "Искандеров"
База подлодок РФ на Камчатке
Военная база подвижных комплексов МБР "Тополь"
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Вони ненавидять все навколо себе просто тому, що воно є.
...та не язиком, а ракетою 😆