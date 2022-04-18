Львовянин Виктор Легкодух на "Играх непокоренных" завоевал "золото". ФОТО
Львовянин Виктор Легкодух на "Играх непокоренных" завоевал золотую медаль в толкании ядра.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил начальник Львовской ОВ Максим Козицкий.
"Львовянин Виктор Легкодух на "Играх Непокоренных" завоевал "золото" для Украины в толкании ядра", - написал Козицкий.
Он напомнил, что Легкодух пошел защищать Украину в первые дни российской агрессии весной 2014 года. Полгода воевал в самых горячих точках на востоке Украины. В августе 2014 года получил тяжелое огнестрельное минно-взрывное ранение в позвоночник, после чего был долгий период лечения и реабилитации. Не дал отчаятся спорт. Каждый день ветеран, несмотря на боль и препятствия, занимался силовыми упражнениями.
Ранее Легкодух стал участником Лондонского марафона. Дистанцию в 42 километра он преодолел на тележке за 5 часов 51 минуту.
Кроме того, в управлении молодежи и спорта Львовской ОВА сообщили, что ветераны Львовщины Сергей Калитюк и Дмитрий Афанасьев в команде с представителем Кривого Рога Василием Стуженко завоевали "серебро" в стрельбе из лука.
Invictus Games (Игры непокоренных) - это международные мультидисциплинарные соревнования для бывших и нынешних военных, которые получили ранения или заболевания во время выполнения боевых задач.
Игры основал британский принц, герцог Сассекский Гарри в 2014 году. Их цель – поддержка военнослужащих и ветеранов на пути к социальной интеграции.
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