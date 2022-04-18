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Известный "регионал" Кивалов находится в люксовом отеле Арабских Эмиратов. ФОТО

Журналист Михаил Ткач обнародовал информацию, что известный регионал Сергей Кивалов во время войны находится в гостинице в Дубае.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Ткач отметил: "Если вы вдруг переживали за Сергея Кивалова – не переживайте. Дубай. Four Season Jumeirah. На прошлой неделе"

На сайтах бронирования гостиниц цена номера на двух человек в этом отеле стартует от 48 тысяч гривен в сутки.

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Известный регионал Кивалов находится в люксовом отеле Арабских Эмиратов 01

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Дубай (63) Кивалов Сергей (391)


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Топ комментарии
+43
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18.04.2022 20:07
+41
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18.04.2022 20:07
+36
Не впускайте назад це лайно.
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18.04.2022 20:07
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18.04.2022 20:07 Ответить
А шо ему парится. Фемида Украины его любовница. Хотя сам он собаковод с Измаила.
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18.04.2022 20:11 Ответить
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18.04.2022 20:40 Ответить
По нему уже давно и тюрьма, и пуля плачут.
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18.04.2022 20:55 Ответить
Головний Підрахуй. ****
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18.04.2022 20:07 Ответить
Не впускайте назад це лайно.
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18.04.2022 20:07 Ответить
Треба зробити вкид що він щось осквернив мусульманське, і йому там п***да буде!
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18.04.2022 22:04 Ответить
так зроби! чи кому ти пишеш "треба"?
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18.04.2022 22:18 Ответить
ідею даю, шо тобі не ясно?
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18.04.2022 22:38 Ответить
Арабські цифри він оскорбив. Коли був підрахуєм.
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19.04.2022 12:03 Ответить
Где наши спецслужбы 95-го квартала?Почему этот клоун еще живой?
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18.04.2022 20:07 Ответить
клоун клоуну глаз не выколет
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18.04.2022 20:27 Ответить
нормас на коллаборантничал....
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18.04.2022 20:07 Ответить
... а че норм...за наши деньги... так и надо...
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18.04.2022 20:09 Ответить
Ну хоч у скабеєвой не виступає, вже "патріот"!
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18.04.2022 20:09 Ответить
Этог иуду надо утилизировать ещё та мразь.
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18.04.2022 20:10 Ответить
за кацапские деньги и за деньги с украинского бюджета
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18.04.2022 20:10 Ответить
Вот там в арабских эмиратах надо и оставить-грохнуть эту пророссийкую проститутку Кивалова! А то после войны он приедет и опять будет мутить воду в Одессе, вместе со всякими ворюгами скориками, Д.Спиваками, блащуками, червоненками, немчиновыми, Кисе и прочей пророссийской сволочью,!
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18.04.2022 20:10 Ответить
Во класс, страна воюет за своё выживание, гибнут люди, кучи беженцев, а этот мусор кивалов-******...й в Эмиратах на пляжике Адихает... И ЭТО депутат, ректор, воспитатель наших недо-юристов. Некогда было нашим "правоохранителям" им заниматься, когда он в стране дербанил, теперь вот на его пляжные фоточки будем смотреть и наверное ему там сирены воздушной тревоги не мешают...
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18.04.2022 20:11 Ответить
депутатам с опзжо до сих пор платят зарплаты
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18.04.2022 20:11 Ответить
головний хідрапуй країни
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18.04.2022 20:11 Ответить
Приступить к ликвидации .
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18.04.2022 20:12 Ответить
Одессу **** защищает .... спалить ему гарри поттера Биндюжники !!!!
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18.04.2022 20:12 Ответить
Кому війна а кому...
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18.04.2022 20:12 Ответить
отакоє люди гинуть, а ця паскуда ригівська он де
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18.04.2022 20:14 Ответить
Тільки колоборантам в Україні жити добре. Це головне досягнення Зелі.
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18.04.2022 20:14 Ответить
скоро там и Медведчука увидим как выдадут его *****
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18.04.2022 20:20 Ответить
Давно его уже можно было шлепнуть.Тихо и спокойно.
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18.04.2022 20:23 Ответить
С ОАЭ ссориться, конечно, не стОит...
Но что там наши ССО?
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18.04.2022 20:28 Ответить
эмираты все г*но подбирают...у них деньги не пахнут. Редкостные мудилы...
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19.04.2022 00:36 Ответить
а хтось пояснить мені, чому після помаранчевої революції він не сів до в,язниці?????????
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18.04.2022 20:32 Ответить
А вся наша так называемая "элита" и ихние детки получали дипломы юриста и защищали диссертации и получали профессоров в его ВУЗе
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18.04.2022 20:58 Ответить
Йому Ющенко ще й медалю навісив.
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18.04.2022 23:16 Ответить
Заробив бабла на дурних виборцях.
Чому ні...
Дивіться люди і більше не голосуйте за подібне лайно. Майте вже самоповагу якусь.
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18.04.2022 20:33 Ответить
Це ви до кого зараз звертаєтесь, до папрікольщиків?
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18.04.2022 21:05 Ответить
это тот кивалов который "закон" кивалова левочкина?
рыгыоналы
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18.04.2022 20:41 Ответить
Не жалійте його. Десь там колись і здохне, без роду, без племені...
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18.04.2022 20:43 Ответить
Так да, бідося, яка жахлива смерть на нього очікує, в оточенні елітних ******, горочок кокаїну, шикарного бухла і дорогих тачок. Аж прям сльоза з ока випала...
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18.04.2022 21:06 Ответить
Этот куй пропахший хвоей не единственный , это мы серогорбые под сирены в подвалах пригибаемся , а этот чел должен на лежаке возлагать, кратко ,просто мразь , и до войны все это знали и видели ....
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18.04.2022 20:45 Ответить
Ну і хто тут питав де гроші на зброю? А він не один такий.
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18.04.2022 20:47 Ответить
Ах ти ж ПІДРАХ**УЙ Є**БАНИЙ....
Ти курва думаєш , що не підпав під "піз**дюлєну"???
Ні, курва, помиляєшся, ти теж падло будеш в "пакеті", тому що ти ***** "злила" Україну ще в 2010,,, і думав , якщо пропав з "ефірів ТВ" то все буде добре???
Ні!!!!!!!!!!!!!!!
За все в жизни нужно "платить".....
і ти курва заплатиш ЗА ВСЕ!!!!!!!!!!!
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18.04.2022 20:51 Ответить
и ведь вернется мразь назад в Украину, что бы и дальше лохов и нелохов разводить. и не он один. нужен срочно закон о лишении гражданства таких типов, пусть как гавно в ополонке болтаются.
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18.04.2022 20:55 Ответить
Мерзота!
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18.04.2022 20:57 Ответить
В Україні грошика капають, чому б і не розважатися...
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18.04.2022 20:58 Ответить
І в більшій частині з бюджету. Тобто наші з вами...
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18.04.2022 21:00 Ответить
От же істоти, а чому не вигрібному сонячному мурманську
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18.04.2022 21:01 Ответить
Його та мердвечука ще за Ющенка треба було садити, але ніхто не сів, навіть відверті фальсифікатори - навіть тьоті з коледжів що пачками заповнювали бюлетені. Тоді всім все простили, тоді пісуари почалися, вата піднялась, а тепер маємо криваві жнива з 14 р. А ******** овощ взагалі почав відмоктувати в *****
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18.04.2022 21:05 Ответить
Повторюсь: у листопаді 2007 року Ківалова було нагороджено медаллю і почесною грамотою. І це за часів Ющенка. Кого Ющенко посадив?
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18.04.2022 23:23 Ответить
чому вороги України жирують, а патріоти в злиднях???
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18.04.2022 21:14 Ответить
Тому що патріотам Україна болить, патріоти разом з Україною в біді й у вогні... А ківаловим з грошима всюди добре.
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18.04.2022 23:29 Ответить
Незабаром з'явиться на "Україна 24".
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18.04.2022 21:15 Ответить
Разом з головним одеським попом агафангелом - зоологічні україноненависники. Такий завдав Українцям більше шкоди за московське військо. Згадаймо відомий "підрахуй" голосів на фальсифікованих виборах і проголошення януковича президентом. І, звісно ж, не менш відомий мовний Закон ківалова-колісниченка = фактично повільне знищення української мови і культури.
Наволоч кінчена: Україна горить у вогні, Одеса під загрозою руйнації і десанту, а він засмагає на курортах на крадені в Українців гроші. Ківалов - то виплодок пекла.
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18.04.2022 21:21 Ответить
преподобный дон серьожа ********..черный кардинал правая рука графа маркиза синьора Якуновича
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18.04.2022 21:47 Ответить
48000 в стуки в 10 -480000 херра себе наворовал на одесских лохотронах и недвижке..може пыня задонатил на монобанк
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18.04.2022 21:49 Ответить
Тільки від українців залежить побачимо ми всю цю мафіозну сволоту знову у владі,чи все ж таки позбавимся її раз і назавжди!
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18.04.2022 21:52 Ответить
украинцев мало в самой Украине - иначе они бы никогда не выбрали это зеленое чмо
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19.04.2022 04:12 Ответить
А еще "почетный" матьего "гражданин "матьего "города Одессы! За бугор и загорать во время войны!
Как, впрочем, и другие коллаборанты и предатели Украины (Филимонов, Рабинович, Суркисы, Кива, Монтян, Лобода и всякая другая фуета!)
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18.04.2022 22:43 Ответить
Саме ця гнида Є ГОЛОВНИМ САБОТАЖНИКОМ Пороха. Бо керована Кідаловим судівська мафія торпедувала реформи та виправдовувала зрадників Криму та Донбасу за вчинені ними 2014 року злочини!
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19.04.2022 01:50 Ответить
Сірожа Кідалов-підрахуй все-таки втік,а де його член наглядової ради кишенькового юридичного ПТУ.вірний портянкін,який погрожував всіх пересаджати, мабудь теж десь недалечко від хазяїна...
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19.04.2022 10:18 Ответить
 
 