Известный "регионал" Кивалов находится в люксовом отеле Арабских Эмиратов. ФОТО
Журналист Михаил Ткач обнародовал информацию, что известный регионал Сергей Кивалов во время войны находится в гостинице в Дубае.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Ткач отметил: "Если вы вдруг переживали за Сергея Кивалова – не переживайте. Дубай. Four Season Jumeirah. На прошлой неделе"
На сайтах бронирования гостиниц цена номера на двух человек в этом отеле стартует от 48 тысяч гривен в сутки.
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Но что там наши ССО?
Чому ні...
Дивіться люди і більше не голосуйте за подібне лайно. Майте вже самоповагу якусь.
рыгыоналы
Ти курва думаєш , що не підпав під "піз**дюлєну"???
Ні, курва, помиляєшся, ти теж падло будеш в "пакеті", тому що ти ***** "злила" Україну ще в 2010,,, і думав , якщо пропав з "ефірів ТВ" то все буде добре???
Ні!!!!!!!!!!!!!!!
За все в жизни нужно "платить".....
і ти курва заплатиш ЗА ВСЕ!!!!!!!!!!!
Наволоч кінчена: Україна горить у вогні, Одеса під загрозою руйнації і десанту, а він засмагає на курортах на крадені в Українців гроші. Ківалов - то виплодок пекла.
Как, впрочем, и другие коллаборанты и предатели Украины (Филимонов, Рабинович, Суркисы, Кива, Монтян, Лобода и всякая другая фуета!)