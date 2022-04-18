Известный "регионал" Кивалов находится в люксовом отеле Арабских Эмиратов. ФОТО

Журналист Михаил Ткач обнародовал информацию, что известный регионал Сергей Кивалов во время войны находится в гостинице в Дубае.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Ткач отметил: "Если вы вдруг переживали за Сергея Кивалова – не переживайте. Дубай. Four Season Jumeirah. На прошлой неделе"

На сайтах бронирования гостиниц цена номера на двух человек в этом отеле стартует от 48 тысяч гривен в сутки.

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