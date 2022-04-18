Відомий "регіонал" Ківалов перебуває у люксовому отелі Арабських еміратів. ФОТО
Журналіст Михайло Ткач оприлюднив інформацію, що відомий регіонал Сергій Ківалов під час війни перебуває у люксовому отелі Дубаю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Ткач зазначив: "Якщо ви раптом переживали за Сергія Ківалова - не переживайте. Дубай. Four Season Jumeirah. На минулому тижні"
На сайтах бронювання готелів номер на 2 людини в цьому отелі стартує від 48 тисяч гривень за добу.
Топ коментарі
+43 Дмитрий Чечикаай
показати весь коментар18.04.2022 20:07
+41 юрій шимоняк
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+36 Стороннімв Богдан
показати весь коментар18.04.2022 20:07
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Но что там наши ССО?
Чому ні...
Дивіться люди і більше не голосуйте за подібне лайно. Майте вже самоповагу якусь.
рыгыоналы
Ти курва думаєш , що не підпав під "піз**дюлєну"???
Ні, курва, помиляєшся, ти теж падло будеш в "пакеті", тому що ти ***** "злила" Україну ще в 2010,,, і думав , якщо пропав з "ефірів ТВ" то все буде добре???
Ні!!!!!!!!!!!!!!!
За все в жизни нужно "платить".....
і ти курва заплатиш ЗА ВСЕ!!!!!!!!!!!
Наволоч кінчена: Україна горить у вогні, Одеса під загрозою руйнації і десанту, а він засмагає на курортах на крадені в Українців гроші. Ківалов - то виплодок пекла.
Как, впрочем, и другие коллаборанты и предатели Украины (Филимонов, Рабинович, Суркисы, Кива, Монтян, Лобода и всякая другая фуета!)