Відомий "регіонал" Ківалов перебуває у люксовому отелі Арабських еміратів. ФОТО

Журналіст Михайло Ткач оприлюднив інформацію, що відомий регіонал Сергій Ківалов під час війни перебуває у люксовому отелі Дубаю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Ткач зазначив: "Якщо ви раптом переживали за Сергія Ківалова - не переживайте. Дубай. Four Season Jumeirah. На минулому тижні"

На сайтах бронювання готелів номер на 2 людини в цьому отелі стартує від 48 тисяч гривень за добу.

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